迪化街70年果汁老攤均一價50元！堅持使用傳統手壓機新鮮現榨

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

之前逛迪化街的時候就有發現到這家「金桔檸檬汁」，一個小小的果汁攤車，整車推滿了水果，時不時地就有人在排隊，這次假日去逛迪化街買的人更多，均一價一杯50元，而且還是用傳統古早手壓榨汁機半顆半顆慢慢榨汁，感覺特別復古，買了一杯來喝看看，味道很新鮮，果汁真的濃！

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位置環境

「金桔檸檬汁」就在街邊路口，攤車上都是水果以及剛榨完的水果皮，經過很難不注意多看幾眼，看了一下Google評價，有網友寫這間有70年歷史，目前第三代在經營，還真的是老店來著，一邊在現切水果一邊在榨汁，看起來真的很新鮮，不確定榨汁的時候有沒有加水或是加糖，但是喝起來真的蠻甜的，評價裡面也有網友寫說冰塊水裡面有加糖，不知道真的假的，不過這次點的裡面沒有加冰塊就是了。

品項

果汁品項有綜合果汁、金桔檸檬、柳橙汁、檸檬汁、柳丁檸檬，價格通通都是50元。

綜合果汁

這次點了綜合果汁，應該就是柳橙、金桔跟檸檬綜合，味道酸酸的，甜度真的很高，現點現壓，老闆用的榨汁機還真的是我小時候爺爺榨果汁的時候才會用的傳統榨汁機，一次只能半顆半顆的榨，光看手都酸了。

▲這家「金桔檸檬汁」感覺起來是很傳統古早味的美食，不過味道對我來說太甜了，久久喝一次還行啦！

金桔檸檬汁

地址：台北市大同區大有里迪化街一段166號

電話號碼：0922－294998

營業時間：09：30－20：30

水晶安蹄 不務正業過生活

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