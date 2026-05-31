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桃園「一鴨五吃」竟然搭配麻糬！等待三天掛晾熟成才能上桌

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Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者陳品勻

相較於一般的片皮烤鴨，「福容大飯店桃園 福粵樓」硬是要做出新花樣！除了保留北京烤鴨的作法外，還增加不同國度的多樣吃法，讓傳統中式美食增添了異國風味的色彩；像是日式風格的蘋果麻糬鴨捲、泰式打拋鴨鬆以及台式的金湯鴨肉泡飯，都是令人食指大動，且風味迷人的「櫻桃片皮鴨五吃」創意中式料理。

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▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

櫻桃片皮鴨五吃
上回來到飯店入住時，就曾和當時飯店人員聊到他們家的烤鴨了，但可惜一直未有機會品嚐。在去年八月份，推出的「櫻桃片皮鴨五吃」在原本的烤鴨基礎上，做了不一樣的變化，讓單純的中式北京烤鴨，多了日式及南洋的風味。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

人均消費
餐廳選用的同樣是足重的櫻桃鴨，本身以掛爐方式燒烤，保留其皮脆肉嫩的特色。另外，還有港式點心、川粵名菜及台式佳餚，平均單人消費500－1000元左右，在如此寬闊舒適的空間，是挺不錯的價位選擇。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

桌邊片鴨秀
因製作及數量有限，需三日前預約的「櫻桃片皮鴨五吃」，還有提供桌邊片鴨秀服務，而這份烤鴨表面呈焦脆色澤，看起來頗令人食指大動！

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

片鴨師傅手法俐落
在進行片鴨作業時，餐廳人員也會進行解說；師傅刀法動作很快，三兩下就將鴨捲所需的皮肉都處理完成，而之後留下的鴨架及鴨腿，則會另外做菜餚處理。烤鴨是行政主廚赴北京學習，以三天掛晾熟成製作，其過程真的相當費工。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲在片鴨前，桌上會先預擺蘋果麻糬鴨捲，及手工片皮鴨捲餅的材料。

手工片皮鴨捲餅
手工片皮鴨捲餅的餅皮比較軟Q，餐廳人員說是自製，而我嚐起來略覺得像南僑曾推出的麵餅；裡頭則包著特調的甜麵醬，再搭配小黃瓜與蔥絲，總共有8份提供。口感上，味道偏向清淡不油膩，肉質較扎實厚度適中，在切片上有一定的掌握！

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

蘋果麻糬鴨捲
這道添加綠芥末的蘋果麻糬鴨捲，讓我很有興趣！我曾經在日本有吃過使用和牛做的類似版本，而搭配烤鴨倒是第一次，但兩者的外型與口感差異甚大。以蛋皮包覆軟綿麻糬及蘋果片，嚐起來香甜清爽，再加上薄脆鴨皮放置其中，雖然外型略大小不一，不過看起來是挺誘人的。實際品嚐，真的也很不賴，鹹甜交融沒有違和感，有別於使用米飯壽司捲及生菜捲的作法，另類但也真的好吃。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

鴨腿裝盤
獨立將兩隻鴨腿裝盤，是我最開心的作法，雖然有些人會與其他部位的鴨肉做成拼盤，但我覺得獨立拼裝才是王道，畢竟份量足而且口味也獨樹一格。鴨腿是最具彈性富油脂且軟嫩的部位，雖然裝盤時感覺切面皮有點對不上，不過整體擺起來還是好看的，味道也不錯。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

花雕酥鴨骨
川味干鍋鴨骨與花雕酥鴨骨我挑選的是後者，本身以花雕酒入菜搭配炸薯條襯底，也是一道很有特別意思的中式菜餚，感覺跟干燒花雕雞的作法很類似。其帶骨鴨塊裹漿爆炒，本身帶有點蔥末蒜碎，吃起來純以骨香為主，相當涮嘴！

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

泰式打拋鴨鬆
不同於傳統的泰式打拋鴨鬆也很有意思，將打拋豬肉的做法改成鴨肉丁爆炒，再佐以蘿蔓萵苣裝盛食用，或是可另叫米飯搭配。味道部分，嚐起來鹹香微辣很下飯，其鴨肉獨特的口感有別於豬肉，反而偏向略似山豬肉的感覺；但裡頭放的應是九層塔非打拋葉，所以香氣味道有些不同。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

金湯鴨肉泡飯
金湯鴨肉泡飯與鴨骨米粉湯二擇一，我選擇了前者；雖然後者有芋頭，但真的太常吃了！這道料理以南瓜和蔬菜熬出風味湯頭，再以鴨架添放增加鮮味帶出層次感；裡頭添加了屏東蝦猴也是一絕，它跟台式飯湯類似，帶出酸辣鮮甜的滋味很有特色！

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

廣州炒麵
這道廣州炒麵是隱藏版的菜單，只有親臨現場的人才曉得，本身以加熱炙燒的鐵鍋盛放海蔘、透抽、蝦仁、蕈菇與筍片等等燴煮，再加入港澳細蛋麵於其中。其發出的滋響聲音及白煙飄逸的香氣，讓它有了個海皇廣炒麵的美名，而濃香鮮又富濃稠的滋味，是不同於坊間一般的廣州炒麵。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

剁椒大魚頭
現點需等35分鐘的剁椒大魚頭，因近期的福容大龍門，裡頭相似菜餚讓我想點來試試；畢竟，新鮮的桃園石門魚頭本身就很出名，而剁椒醬也是靈魂所在。這道來自湖南湘菜的佳餚，以大頭鰱為主食材，覆蓋大量剁紅辣椒去蒸製，通常會加入薑末、豆豉與蔥花等，在蒸熟後以熱油或蒸魚豉油做爆香處理，而夾起的鮮嫩魚肉帶著辛香滋味，就是它所引人垂涎的誘因。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

手作豆花
最後收尾的是手作豆花，有分成熱冷兩種選擇，可搭配紅豆、花生與薏仁，佐特製糖水享用，其木盆盛裝特有儀式感，而且價格實惠又可口，很受到歡迎。個人建議點手作熱豆花先品嚐豆香原味，然後再加淋點糖水品嚐，最後添加三種配料享用，也是此「豆花三吃」的趣味所在。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

心得感受
「福粵樓」的烤鴨一直極富盛名，而此去年改版添加新元素的五吃也很有特色。我查了網評整體對其內容還算不錯，只說服務略需改進，但當天的小弟我覺他誠懇勤快滿好的，解說的女員工也很不錯，是會讓人想再訪的老字號中餐廳。

▲▼福粵樓_福容大飯店桃園。（圖／部落客WISELY’S 拍拍照寫寫字授權提供）

福粵樓 福容大飯店桃園

地址：桃園市桃園區大興西路一段200號2F
電話：03－3265800
營業時間：11：30－14：00、17：30－21：00

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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