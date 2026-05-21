澳洲雷霆猛男秀首次到台南　沉浸式體驗女王面具之夜

▲澳洲雷霆猛男SHOW將來台演出。（圖／主辦單位提供）

記者蔡玟君／綜合報導

被譽為「全球最知名猛男秀之一」的《Australia’s Thunder From Down Under 澳洲雷霆猛男SHOW》再次來台，並首次前進台南十鼓文創園區夢糖劇場，打造限定版「女王面具之夜」沉浸式體驗。演出從5月22日至31日期間共規劃9個場次，帶給旅人充滿戲劇張力的演出，即日起開放購票。

此次《澳洲雷霆猛男SHOW》集結Kye、Ryan、Jimmy、Brandt、Nick、Simon、Leighton、Blaine等8位超人氣猛男成員，結合舞蹈、音樂、燈光與近距離互動，帶來難忘演出。

▲▼澳洲雷霆猛男SHOW將結合十鼓文創園區場景打造沉浸式體驗。（圖／主辦單位提供）

今年台灣站更首度結合十鼓百年糖廠空間特色，打造全新「女王面具之夜」主題。觀眾在晚場入園後，可戴上面具（可自備），沿著篝火與燈光引導走入劇場式沉浸動線，在角色演員帶領下穿越神秘場景，彷彿置身一場介於電影與派對之間的奇幻夜晚。

▲▼魔域王座、書牆都將成為猛男秀的場景。（圖／記者蔡玟君攝）

現場規劃「魔域王座」、「魔法工廠」、「巨大書牆」、「獸骨祭壇」等特色空間，透過火光、煙霧、燭光、音樂與角色互動，營造曖昧又華麗的氛圍。從觀眾踏入園區開始，就成為整場夜晚的一部分，而後登場的澳洲雷霆猛男秀原班演員，則將以充滿爆發力的演出，帶領全場情緒推向最高潮。

《澳洲雷霆猛男SHOW》演出日期為5月22日至31日，共規劃9場演出，包括5月22日、29日晚上7點30分場次，以及5月23日、24日、30日、31日的下午2點與晚間7點30分雙場演出。下午場票價為3680元至2580元，晚間「女王面具之夜」票價則為4180元至3080元，另設有身障輪椅席。

▲《皮克斯世界巡迴展》將於12月來台展出。（圖／主辦單位提供，下同）

而《皮克斯世界巡迴展》（Mundo Pixar Experience）宣布將於12月於台灣盛大登場。展覽以超大規模精細還原迪士尼皮克斯動畫工作室的代表作場景，帶領粉絲親身走入那些陪伴無數人成長的動畫宇宙。

此次來台共設有13個獨特互動區域，將10部皮克斯經典作品以1:1真人比例重現，包括《腦筋急轉彎》、《可可夜總會》、《料理鼠王》、《汽車總動員》、《元素方城市》、《海底總動員》、《路卡的夏天》等人氣作品。

展場同步推出「皮克斯世界巡迴展」專屬限定周邊商品，從經典收藏公仔、生活實用小物一應俱全，更多展覽資訊、售票消息與限定活動內容也將於近期陸續公開。