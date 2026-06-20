曼谷航站百貨逛街攻略！50年海鮮老店必吃咖哩炒蟹　稠滑如歐姆蛋

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

每次來曼谷，我都很喜歡把逛街和吃飯綁在一起安排，因為這座城市最迷人的地方之一，就是你常常一不小心就能在百貨裡吃到很有水準的泰式料理，這次走進「Terminal 21 航站百貨」，又再次被它那種把世界各大城市濃縮進同一棟建築裡的巧思吸引住了；也是我每次到曼谷必點的一間充滿世界觀光感的，而這樣的氣氛，真的很適合搭配一餐熱鬧又精緻的泰式大餐「上味泰餐館 Savoey」，也成為了我們此次到曼谷的第一站！

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曼谷Asok站必逛商場

交通資訊

開車前往：導航直接設定「Terminal 21 Asok」即可。大眾運輸（強烈推薦）：BTS（空鐵）：坐到Asok站，走1號出口，有連通橋直接走進百貨公司M層。MRT（地鐵）：坐到Sukhumvit站，走3號出口，一上來就是百貨公司門口。

▲百貨門口設計成機場的樣式，門口的保全人員也換上像機長的服裝，來到這裡真的很有像在機場的錯覺。

彷彿穿梭多個城市

走進來很容易被它的主題式設計吸引，概念強調把世界城市、旅遊與商場動線結合在一起，逛起來不只是購物，更像是穿梭在不同城市場景之中。對我來說，這種氛圍本身就很有旅行感，也是我每次到曼谷必逛的百貨商場之一。

上味泰餐館 Savoey Terminal 21 Asok 分店

這次用餐的主角，是位在5樓的「上味泰餐館 Savoey Terminal 21 Asok 分店」，對觀光客來說很好找，我們這次下飛機的第一站就是來到這裡吃美味的泰式海鮮料理。此次前往時發現現在也有號碼牌可以抽號了，如果是在假日前往可以看現場狀況再抓等候時間，建議大家還是提前訂位以免久候。

螃蟹

門口的螃蟹公寓可以見到滿滿活跳跳的螃蟹，上面都貼有重量與價格，在點餐時也不會擔心超出預算，活蟹的口感真的很好吃，個頭又很大！

百貨內享受傳統美味

這裡不僅交通神級便利，最棒的是它將傳統海鮮熱炒的鮮、香、辣完美移入百貨公司，吹著冷氣、優雅穿著長裙的同時，依然能豪邁地大啖手抓咖哩蟹，這就是曼谷旅行最迷人的地方，融合衝突美感與味覺享受。

推薦美食

真的不得不說友人很會點菜，這一桌菜的配置很有意思，是把海鮮的鮮、咖哩的濃、炸物的酥、熱炒的鍋氣，以及蔬菜的清爽都安排進來了，菜色彼此之間的平衡很好，吃起來不會只有重口味一路到底，有我最愛的咖哩炒螃蟹，每次來必點啊！

芒果冰沙、泰式奶茶、芥蘭菜冰沙、西瓜冰沙

芥蘭菜冰沙

芥蘭菜冰沙自從友人介紹我之後，我每次來的舊愛也變成是它了，不會太甜喝起來也很去油解膩，搭配泰式料理很剛好。

蒜香軟殼蟹（Deep－Fried Soft－Shell Crab with Garlic）400泰銖（約新台幣385元）

外皮炸得酥，連著蟹殼可以直接吃，整體香氣偏向蒜酥與海味結合，入口時先是脆，再來是軟嫩與鮮甜，旁邊的蒜酥也很下飯喔！

魚露炒高麗菜（Stir-Fried Cabbage in Fish Sauce）180泰銖（約新台幣175元）

別小看這道看似簡單的青菜，魚露的鹹香和高麗菜的清甜非常搭，熱炒後保留脆度，整桌的大菜也需要補充些纖維質。

椰奶烤雞（Golae Chicken）180泰銖（約新台幣175元）

帶有南部泰式風味，雞肉本身有醃漬過的味道，搭配椰奶香氣後，吃起來甜鹹平衡，最棒的是可以沾著黄瓜醬清甜又解膩。

泰式酸辣湯（Tom Yum Goong－River Prawns）400泰銖（約新台幣385元）

湯頭酸辣開胃，香茅、南薑、檸檬葉的香氣很明顯，喝下去會先感受到刺激，後面再慢慢出現蝦的鮮與香料的溫潤感，湯很適合搭配白飯一起吃。

咖哩炒螃蟹（Stir-Fried Mud Crab in Yellow Curry Sauce）800克／2080泰銖（約新台幣2010元）

這道是整桌最有氣勢的菜。咖哩醬非常濃，帶著香料香、蛋香與海味的融合感，螃蟹本身的存在感也很強，吃的時候會先感受到咖哩的包覆，再慢慢咬到蟹肉的鮮甜，整體非常有層次。

最棒的是現在店內還有剝蟹的服務，讓大家可以更方便享用，不過還是得小心還有小殼，最精華的是那金黃色的黃咖哩醬汁，師傅加入了雞蛋與秘製香料炒成濃稠狀，口感像極了雲朵般絲滑的歐姆蛋，蟹肉扎實鮮甜，輕輕一剝就整塊脫落，拌上咖哩醬，那種滑嫩感與蟹肉的纖維感搭配白飯真的好好吃！

鐵板蚵仔煎（Braised Oyster Omelet）280泰銖（約新台幣270元）

和台灣的蚵仔煎不同的是，泰國吃到的鐵板蚵仔煎皮都會比較酥脆不會濕濕軟軟的，上方也不會淋上醬汁，反而是另外附，外層微微焦香、裡面又有柔軟濕潤感，牡蠣的鮮味會在咀嚼時慢慢浮出來，蚵仔給的份量也很多，幾乎每口都吃得到。

鹹蛋炒花枝（Stir-Fried Squid with Salted Egg Yolk）300泰銖（約新台幣290元）

很適合喜歡濃郁口味的人，鹹蛋的沙沙感和花枝的彈性搭在一起，讓整體口感變得很立體，醬汁包裹得很均勻，吃起來不會乾，反而很順。

清蒸檸檬鱸魚（Steamed Seabass with Lime and Chili）600泰銖（約新台幣580元）

這道是典型泰式清爽系主菜，魚肉細嫩，搭配檸檬、辣椒與蒜香，酸辣感也很明顯，也是台灣人最熟悉的一道菜！衝擊感十足的酸爽，接著是蒜香的辛，最後是鱸魚本身的清甜回甘，我們吃得很乾淨喔！

炒空心菜（Quick－Fried Water Morning Glory with Chili）180泰銖（約新台幣175元）

空心菜帶著火候香，辣椒與蒜頭的氣味很直接，吃起來爽脆又很下飯。

豆腐肉末辣炒（Stir-Fried Tofu and Minced Pork with Fresh Chili）200泰銖（約新台幣190元）

這道很家常，但也很耐吃，豆腐吸附醬汁後特別下飯，豬絞肉和辣椒讓整體不會過於溫和，而是多了一點刺激感。

金錢蝦餅（SAVOEY’s DEEP－FRIED PRAWNS CAKE）280泰銖（約新台幣270元）

厚實飽滿的金錢蝦餅，咬下口還會有卡滋酥脆的口感，真的吃得到厚實的蝦肉，搭配香甜的梅醬，口感很好。

泰式斑蘭椰奶芋頭冰（LOD CHONG AND TARO IN COCONUT MILK ON ICE）90泰銖（約新台幣85元）

我還蠻喜歡吃煎蕊的，就是香蘭葉米苔目的味道，加入碎冰和芋頭一起香甜好滋味，很有東南亞風情的甜點。

芒果糯米飯（MANGO STICKY RICE）

這個份量是2份的大小，因為我們人多，又是泰國第一餐，大家拼了命的點啊！芒果糯米飯真的是很好吃，因為這糯米飯都是每天現蒸，椰漿比例也抓的剛剛好，搭配香甜的芒果一起吃，吃過會懷念。

總結

這裡的價位雖然比街邊攤略高，但考量到食材的品質、服務的細緻度，以及那種在百貨公司裡優雅用餐的環境，CP值其實非常高。特別要讚揚這裡的服務，店員對螃蟹與鮮魚的處理建議非常專業，對於不想跑遠、不想在路邊汗流浹背，卻又想吃到最正宗、不縮水的泰式海鮮的人來說，相當合適，每一口咖哩蟹，都讓人感受到1972年傳承下來的職人手藝。

上味泰餐館 Savoey Terminal 21 Asok 分店

地址：5 樓，Terminal 21 Asok 購物中心 88 Soi Sukhumvit19，Khwaeng Khlong Toei Nuea，Khet Watthana，曼谷 10110

營業時間：10：00－22：00

逛街時間

吃飽喝足之後當然是逛街時間，我們是從五樓的San Francisco舊金山層開始逛起，在這裡也有美食街天地，如果很想試泰國小吃，又擔心夜市的環境衛生，可以來這區覓食走走。每一層樓都有著不同的主題，就連廁所也相當特別，早年有寫過比較簡單的介紹，其實我後來去逛了好多次，只要有時間就想去逛。

每間廁所都有不同主題

每次來到Terminal 21不管是哪間百貨公司，都會想到廁所逛一逛，因為每間廁所都有不同的主題，很有趣，我每次來都會刻意找不同的樓層和主題到洗手間逛逛。

▲這間好像是重新整修過後的廁所，就在5樓充滿中國風味，還有李小龍的壁畫。

▲想要輕鬆甩麵也沒問題，可以直接站在旁邊就能一起甩麵了，這裡的廁所真的超有趣，逛都逛不完。

▲橄欖球隊的休息室也可以變身成洗手間，每一間都有不同的特色，如果時間充足不妨也可以到處逛逛走走。

EVEANDBOY

EVEANDBOY真的是我每次經過都會逛的，在這裡可以找到各式美妝品，曼谷最流行的品牌通常都可以找得到，而且部份的店員還會說中文，所以想找什麼流行品牌也可以走走逛逛。看到這麼多買1送1的優惠就可以優先逛這區，像是前面的牙刷我也買過，蠻好用的，還有一些面膜也很優惠，一片9泰銖（約新台幣8元）超便宜。

像是這些可愛的小唇蜜，一個只要19泰銖（約新台幣18元），真的是超便宜的特價商品，放在包包裡也不太佔空間，外出補妝也方便。

BEANS

在日本很紅的BEANS咖啡，在曼谷各大百貨公司也能見到分店，如想白天想要喝杯咖啡當然也沒問題！我喝的是龍貢咖啡，味道香香甜甜的蠻特別的，咖啡也很順口，會不知不覺就喝完一整杯，很適合邊逛街邊喝咖啡。

大型室內主題樂園

這座百貨不僅僅是一個購物中心，它更像是一座大型的室內主題樂園，以機場航站為概念，在曼谷市中心就能環遊世界的概念，所以從地下室逛到5樓每一層都很有趣，也有不少的個性小店可以逛逛。

本土設計師小店

不同於其他百貨滿是名牌，這裡有大量的泰國本土設計師小店，價位親民，超好逛的Gourmet Market超市，是買泰國伴手禮（如大哥大花生、小浣熊海苔）等，還可以買得到手標奶茶，逛街購物吃美食一站就能完成。

▲先讓大家看看這次的戰利品，邊逛邊買好開心！

Terminal 21 航站百貨 心得感想

無論是購物狂、攝影愛好者，還是預算有限的小資族，「Terminal 21 Asok」都能滿足所有的願望，它將旅行與購物完美結合，成功打造出一個讓旅人感到興奮、讓在地人感到便利的奇幻空間，如果曼谷行程只有時間去一間百貨，那別猶豫了，就搭上捷運前往Asok站，開啟曼谷的環遊世界購物之旅吧！

Terminal 21 Asok航站百貨

地址： 88 Soi Sukhumvit 19, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110泰國

營業時間：10：00－22：00

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