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皮克斯世界巡迴展12月登台　1:1還原10大經典動畫

▲▼皮克斯世界巡迴展。（圖／主辦單位提供）

▲《皮克斯世界巡迴展》將於12月來台展出。（圖／主辦單位提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

《皮克斯世界巡迴展》（Mundo Pixar Experience）確定來台！這場風靡全球的沉浸式體驗展覽將於12月於台灣盛大登場。展覽以超大規模精細還原迪士尼皮克斯動畫工作室的代表作場景，帶領粉絲親身走入那些陪伴無數人成長的動畫宇宙。

《皮克斯世界巡迴展》自2024年啟動全球巡迴至今，已橫跨8個國家、10座城市，累積超過 400萬張門票售出。此次來台共設有13個獨特互動區域，將10部皮克斯經典作品以1:1真人比例重現，包括《腦筋急轉彎》、《可可夜總會》、《料理鼠王》、《汽車總動員》、《元素方城市》、《海底總動員》、《路卡的夏天》等人氣作品。

▲▼皮克斯世界巡迴展。（圖／主辦單位提供）

▲展覽將重現皮克斯多個經典動畫場景。

粉絲有機會坐進《天外奇蹟》卡爾爺爺那張承載一生記憶的老沙發、伸手觸碰《怪獸電力公司》裡裝滿尖叫聲的能量罐、或在《玩具總動員》區域以玩具視角仰望安弟房間的天花板，透過量身打造專屬燈光、配樂，與特殊嗅覺香氛設計，並結合互動裝置，讓影迷體驗成為皮克斯動畫的角色，徜徉在每部經典作品世界中。

展場同步推出「皮克斯世界巡迴展」專屬限定周邊商品，從經典收藏公仔、生活實用小物一應俱全，更多展覽資訊、售票消息與限定活動內容也將於近期陸續公開。

▲▼美國洛杉磯哈利波特沈浸式展。（圖／翻攝自Cosm官網）

▲▼Cosm攜手華納兄弟影業推出哈利波特沉浸式饗宴，還有魔法套餐。（圖／翻攝自Cosm官網）

▲▼美國洛杉磯哈利波特沈浸式展。（圖／翻攝自Cosm官網）

另一方面，為慶祝電影《哈利波特：神秘的魔法石》上映滿25周年，美國沉浸式娛樂科技巨頭Cosm攜手華納兄弟影業，以突破性的「共享現實」技術，利用巨型 LED 圓頂劇院將《哈利波特》電影中經典場景轉化為沉浸式饗宴。

粉絲不僅能身歷其境跟著哈利波特與海格敲牆壁走進斜角巷，還能飛越霍格華茲、穿著長袍現場品嚐奶油啤酒，或參加魁地奇比賽，甚至有獨特的「魔法菜單」可以品嚐，彷彿真正身在電影中，目前在美國洛杉磯與德州達拉斯都能購票體驗。

「K-SPARK IN KAOHSIUING」神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 皮克斯世界巡迴展

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