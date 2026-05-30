ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！搭配香茅辣醬重現正宗印尼風味

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭羅東「陳明旺脆烤豬飯」是最近最紅的排隊便當店，營業時間還沒到就開始排隊，現場看得到一整排脆烤豬肉在烤爐裡不停旋轉，真的很犯規。菜單主打印尼風味脆烤豬飯，有單點跟套餐兩種選擇，豬皮烤到像餅乾一樣「喀滋喀滋」，肉質卻還保有油脂香氣與嫩度，難怪才開店不久就變成羅東超熱門排隊美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置
地址在宜蘭羅東興東南路，靠近羅東夜市與羅東火車站，開車可以停在前面馬路的路邊停車格，也可停在隔壁東光國中停車場。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲新開幕的熱潮持續到現在，中午11點營業，有人10點多就來排隊。

內用環境

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲大型旋轉烤爐掛滿一圈圈脆皮豬肉，邊烤邊滴油的畫面超療癒。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲透明櫥窗後方的料理區，可以直接看到工作人員現切脆烤豬肉、組裝便當。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲看到廚房前面一整排的出餐單，生意真的非常好，如果沒開門前就來排隊，晚來真的要有耐心等待。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲內用座位區有冷氣，乾淨沒有討厭的味道，但現場都是外帶的人比較多。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲牆上掛著老闆遠赴峇里島學習當地傳統烤脆皮豬的照片。

菜單價格
主打脆烤豬飯與秘製沙嗲飯兩種主餐。另外還能單點沙嗲串，3串79元、5串99元。飲料有椰子冰美式、冷泡茶、印尼特色飲等，帶點南洋感的搭配很有特色。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點推薦

脆烤豬飯 140元
脆皮豬最厲害的外皮，咬下去先聽到酥脆聲，超脆但豬肉不柴，油脂香氣在嘴裡慢慢化開，越嚼越香。不過切得比較薄，過癮度少一些。內用有提供辣椒醬及香茅醬，鹹香裡帶著香茅與辛香料氣息，配白飯很加分。

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲配菜有三種，比較特別的是炸蛋，外層炸到微酥，蛋黃還保有濃郁香氣。

每份豬肉都會秤重
這裡的脆烤豬都有秤重，份量都一樣，但不知道為什麼之前看別人分享的脆烤豬是比較厚整塊那種，我的是整片夾起來很容易散開這種，還好是好吃的！

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陳明旺脆烤豬飯。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲「陳明旺脆烤豬飯」不只是一般燒肉便當，像是把印尼街頭脆皮烤豬原汁原味搬進宜蘭羅東。

陳明旺脆烤豬飯

地址：宜蘭縣羅東鎮成功里興東南路137號
電話：03－9571680
營業時間：11：00－13：30、16：30－18：30（周六公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►隱身基隆巷弄依然排爆！50年大腸圈老店豬內臟控必存
►宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元
►迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚　品嘗黑鮪魚腦天肉

關鍵字： 陳明旺脆烤豬飯 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【只好躲被子了】寶寶不斷大哭！狗狗一臉無辜：不是偶弄的...

推薦閱讀

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

12米巨型投影帶你走進畫家的光影世界！台南限時「寫生展」開箱

12米巨型投影帶你走進畫家的光影世界！台南限時「寫生展」開箱

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！坐落古樸老宅內、用餐免服務費

想找安靜的陽明山土雞餐廳看這！坐落古樸老宅內、用餐免服務費

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！

雪糕、拿鐵買1送1！超商「世界牛奶日」優惠一次看

雪糕、拿鐵買1送1！超商「世界牛奶日」優惠一次看

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

證件中「918」任2碼升級鮑魚吃到飽

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

輕鬆解鎖「台灣第70號百岳」！

CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

福容宣布引進IHG「華邑酒店」年底台北開幕

熱門行程

最新新聞更多

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！

雪糕、拿鐵買1送1！超商「世界牛奶日」優惠一次看

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

阿拉斯加「棉田豪冰河」如走進電影

有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366