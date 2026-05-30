老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！搭配香茅辣醬重現正宗印尼風味

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭羅東「陳明旺脆烤豬飯」是最近最紅的排隊便當店，營業時間還沒到就開始排隊，現場看得到一整排脆烤豬肉在烤爐裡不停旋轉，真的很犯規。菜單主打印尼風味脆烤豬飯，有單點跟套餐兩種選擇，豬皮烤到像餅乾一樣「喀滋喀滋」，肉質卻還保有油脂香氣與嫩度，難怪才開店不久就變成羅東超熱門排隊美食。

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交通位置

地址在宜蘭羅東興東南路，靠近羅東夜市與羅東火車站，開車可以停在前面馬路的路邊停車格，也可停在隔壁東光國中停車場。

▲新開幕的熱潮持續到現在，中午11點營業，有人10點多就來排隊。

內用環境

▲大型旋轉烤爐掛滿一圈圈脆皮豬肉，邊烤邊滴油的畫面超療癒。

▲透明櫥窗後方的料理區，可以直接看到工作人員現切脆烤豬肉、組裝便當。

▲看到廚房前面一整排的出餐單，生意真的非常好，如果沒開門前就來排隊，晚來真的要有耐心等待。

▲內用座位區有冷氣，乾淨沒有討厭的味道，但現場都是外帶的人比較多。

▲牆上掛著老闆遠赴峇里島學習當地傳統烤脆皮豬的照片。

菜單價格

主打脆烤豬飯與秘製沙嗲飯兩種主餐。另外還能單點沙嗲串，3串79元、5串99元。飲料有椰子冰美式、冷泡茶、印尼特色飲等，帶點南洋感的搭配很有特色。

餐點推薦

脆烤豬飯 140元

脆皮豬最厲害的外皮，咬下去先聽到酥脆聲，超脆但豬肉不柴，油脂香氣在嘴裡慢慢化開，越嚼越香。不過切得比較薄，過癮度少一些。內用有提供辣椒醬及香茅醬，鹹香裡帶著香茅與辛香料氣息，配白飯很加分。

▲配菜有三種，比較特別的是炸蛋，外層炸到微酥，蛋黃還保有濃郁香氣。

每份豬肉都會秤重

這裡的脆烤豬都有秤重，份量都一樣，但不知道為什麼之前看別人分享的脆烤豬是比較厚整塊那種，我的是整片夾起來很容易散開這種，還好是好吃的！

▲「陳明旺脆烤豬飯」不只是一般燒肉便當，像是把印尼街頭脆皮烤豬原汁原味搬進宜蘭羅東。

陳明旺脆烤豬飯

地址：宜蘭縣羅東鎮成功里興東南路137號

電話：03－9571680

營業時間：11：00－13：30、16：30－18：30（周六公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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