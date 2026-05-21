星辰公主號直擊「阿拉斯加道斯冰河」　睡醒就看到震撼景色

▲星辰公主號今夏服役於阿拉斯加內灣航線。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／美國報導

阿拉斯加向來是公主遊輪最熱銷的航線之一，其中，「安蒂卡灣與道斯冰河景觀巡航」被許多旅客視為整趟旅程的重頭戲。清晨時分，超過17萬噸的「星辰公主號（Star Princess）」緩緩駛入冰河峽灣，映入眼簾的是壯闊的冰河地景與近乎原始的自然風貌，不僅能近距離觀察潮水冰河、懸掛冰河，幸運的話，有機會看見海豹、白頭鷹，甚至黑熊、棕熊等野生動物身影。

▲「星辰公主號」為公主遊輪旗下最新旗艦級郵輪，去年10月甫下水。（圖／記者彭懷玉攝）



「星辰公主號」為公主遊輪旗下最新旗艦級郵輪，去年10月甫下水，今夏正式開啟8天7夜阿拉斯加內灣航線。登船後第3天凌晨5點起，郵輪正式駛入恩迪科特峽灣（Endicott Arm），並朝道斯冰河（Dawes Glacier）方向進行景觀巡航。沿途可見狹長峽灣、陡峭花崗岩峭壁、瀑布與漂浮海面的浮冰，宛如進入另一個冰雪世界，美得令人屏息。

▲▼若入住陽台艙或以上等級，旅客一打開門窗就能欣賞冰河峽灣景色。（圖／記者彭懷玉攝）



天色微亮時，遠方覆滿白雪的山脈緩緩滑過眼前，若入住陽台艙或以上等級，旅客一打開門窗，就能欣賞冰河峽灣景色。隨著郵輪緩慢轉向，每個角度都像明信片般夢幻，讓人忍不住不停按下快門，沉浸在難以言喻的美景之中。

▲▼約莫早上6、7點後，甲板開始湧現大批旅客，大家紛紛搶拍眼前難得一見的冰河景觀。（圖／記者彭懷玉攝）

約莫早上6、7點後，甲板開始湧現大批旅客，大家紛紛搶拍眼前難得一見的冰河景觀。船上導覽員也透過廣播介紹，恩迪科特峽灣屬於「Tracy Arm–Fords Terror Wilderness」自然保護區的一部分，總面積超過2600平方公里；而全長約53公里的峽灣，以深邃狹長地形、千呎深海域與陡峭花崗岩峭壁聞名。

▲▼近距離觀察「潮水冰河（tidewater glacier）」是最大亮點。（圖／記者彭懷玉攝）



此次航程最大亮點之一，就是近距離觀察「潮水冰河（tidewater glacier）」。導覽員指出，潮水冰河是指冰河末端直接延伸至海中的冰河，冰體會因自然作用持續崩落，形成漂浮海面的浮冰景觀。旅客有機會親眼目睹巨大冰塊剝落瞬間，甚至能看見帶著藍色光澤的千年冰體漂浮海上，畫面相當震撼。

▲▼峽灣高處還能看見特殊的「懸掛冰河（hanging glacier）」地形；漂浮海面的浮冰。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，峽灣高處還能看見特殊的「懸掛冰河（hanging glacier）」地形。導覽員解釋，過去整座峽灣曾被巨大冰河覆蓋，周圍山區的小型冰河原本與主冰河相連，隨著大型冰河逐漸退縮，支流冰河便停留在高山之間，形成彷彿懸掛於山壁上的特殊景象，也成為恩迪科特峽灣代表性的自然地貌之一。

▲星辰公主號航行至阿拉斯加道斯冰河，360度全景視野欣賞壯麗美景。（圖／記者彭懷玉攝）



記者此次也採訪到來自台灣、住在美國的馬姓姊妹。姊姊分享，自己去年也曾參加相同行程，但觀察到冰河與過去相比已有明顯退縮，因此更想把握機會親眼看遍世界美景。

曾搭乘公主遊輪12次的她也表示，若以「性價比、服務與餐飲」綜合評比，公主遊輪絕對能排進自己心目中前3名；妹妹則特別稱讚船上的房務服務，指出房務人員每天都會進房整理2次，讓整體住宿品質穩定維持。

▲來自台灣、住在美國的馬姓姊妹也來搭乘星辰公主號。（圖／記者彭懷玉攝）