日本出國稅7月起漲至3000日圓　轉機客、2歲以下嬰幼兒免收

▲日本出國稅將從7月調漲。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

日本政府宣布，今年7月1日起將調漲「國際觀光旅客稅（出國稅）」，每次出境稅額將提高至3000日圓，不管日本國民或是海外旅客，只要是從日本出境皆適用。

目前日本的出國稅為每次出境1000日圓，從7月1日起將正式調漲為3000日圓，並隨機票、遊輪或旅行社團費一起支付。若是在6月30日前已開立機票或購買旅行團產品，即使之後才出境，仍可適用舊制1000日圓稅率。

此外，未滿2歲嬰幼兒、入境後24小時內轉機出境的旅客，以及船舶、航空器機組人員、公務船與公務機出境者，皆屬免稅對象。

根據觀光廳公布的資料，相關稅收將用於觀光地人潮分流對策、導入與更新通關設備、針對外國旅客的資訊宣傳（包括地方觀光推廣與旅遊禮儀宣導），以及活用重要文化財與地方自然文化資源的觀光整備等用途。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）