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日本出國稅7月起漲至3000日圓　轉機客、2歲以下嬰幼兒免收

▲日本東京成田機場。（圖／記者廖婕妤攝）

▲日本出國稅將從7月調漲。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

日本政府宣布，今年7月1日起將調漲「國際觀光旅客稅（出國稅）」，每次出境稅額將提高至3000日圓，不管日本國民或是海外旅客，只要是從日本出境皆適用。

目前日本的出國稅為每次出境1000日圓，從7月1日起將正式調漲為3000日圓，並隨機票、遊輪或旅行社團費一起支付。若是在6月30日前已開立機票或購買旅行團產品，即使之後才出境，仍可適用舊制1000日圓稅率。

此外，未滿2歲嬰幼兒、入境後24小時內轉機出境的旅客，以及船舶、航空器機組人員、公務船與公務機出境者，皆屬免稅對象。

根據觀光廳公布的資料，相關稅收將用於觀光地人潮分流對策、導入與更新通關設備、針對外國旅客的資訊宣傳（包括地方觀光推廣與旅遊禮儀宣導），以及活用重要文化財與地方自然文化資源的觀光整備等用途。

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關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 出國稅

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