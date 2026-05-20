日本唯一「皮克敏公園」在廣島　搬紅葉饅頭造景超療癒

▲日本唯一皮克敏公園「皮克敏露台in宮島SA」就在廣島。（圖／翻攝自NEXCO西日本 ピクミンテラスin宮島SA官方X）

記者蔡玟君／綜合報導

皮克敏粉絲看過來！位於廣島縣的宮島道路休息站內，現在就有日本唯一的主題公園「皮克敏露台 in 宮島SA」，在今年5月翻新後重新開幕，結合宮島、遊戲中不同種類的皮克敏場景元素，打造拍照打卡與特色商店，即日起展出至明年3月底為止，身為粉絲的你一定要去朝聖。

▲「皮克敏露台in宮島SA」官方商店。（圖／翻攝自活動官網）

「皮克敏露台 in 宮島SA」位於宮島SA道路休息站內，只能開車才能抵達。此次翻新最大亮點是將特別商店面積擴大為原本的5倍，販售皮克敏周邊商品同時，也有休息站限定商品與可外帶的輕食。此外，商店內也加入遊戲軟體《皮克敏4》的試玩體驗區，讓各年齡層的顧客都能盡情享受。

▲▼還有各種可愛造景。（上圖／翻攝自NEXCO西日本 ピクミンテラスin宮島SA官方X，下圖／翻攝自活動官網）

在休息站的戶外區域則有一系列結合宮島及廣島縣為意象的獨家設計背景展板，例如忙著搬運紅葉饅頭與飯勺的皮克敏們，以及粉絲熟知的青、黃、紅3隻皮克敏的立體模型。

▲▼皮克敏露台戶外區域有許多可愛造景。（圖／翻攝自活動官網）

▲也有泡在水裡的冰皮克敏。（圖／翻攝自NEXCO西日本 ピクミンテラスin宮島SA官方X）

此外，可愛的「冰皮克敏」造景在這裡也看得到，例如泡在結冰池塘裡，或悠閒坐著休息的療癒模樣，讓粉絲們盡情拍照。目前「皮克敏露台」活動將展出至2027年3月31日為止，到廣島玩記得一定要來這走一趟。

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