麻古茶坊「芒果季」明天上市　萬波招牌楊枝甘露回歸

▲麻古茶坊芒果季有4款人氣飲品回歸。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊芒果季明天回歸，今年推出3款冰沙以及1款茶調飲，更首度開放3種甜度調整；萬波招牌「楊枝甘露」、「芒果冰沙」預計於22日開賣，售完為止。

麻古3款芒果飲品為冰沙，分別為「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」與「芒果果粒波波」，茶調飲「柳橙芒果果粒茶」以綠茶為基底，再加入和芒果果粒與柳橙。

芒果系列今年首度開放調整甜度，有「標準甜感」、「甜感提升」與「甜感減低」3種選擇，消費者可依喜好指定。業者提醒，新竹園區F12P1、F12P7等門市無販售芒果季商品。

麻古茶坊芒果系列售價：

●楊枝甘露2.0：北部、中部、東部每杯90元／南部85元

●芝芝芒果果粒：北部、中部、東部每杯95元／南部90元

●芒果果粒波波：北部、中部、東部每杯90元／南部85元

●柳橙芒果果粒茶：北部、中部、東部每杯80元／南部75元

▲萬波芒果季22日開跑。（圖／記者蕭筠攝）

萬波人氣招牌「楊枝甘露」後天回歸，以芒果冰沙堆疊西米露、椰漿與柚子，並加入小芋圓，中杯80元、大杯90元，小芋圓可依個人口味選擇是否添加；「芒果冰沙」同步上市，中杯80元、大杯90元。

業者表示，芒果系列飲品冰量皆固定，甜度提供正常、半糖和微糖，5月22日起開賣，31日前於萬波官方LINE領取會員專屬券至門市購買大杯芒果新品系列，可享79元嚐鮮價。