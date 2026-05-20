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鳥貴族慶城店開放「899元吃到飽」　120分鐘無限供應

▲鳥貴族。（圖／記者黃士原攝）

▲鳥貴族慶城店即日起也推出「吃喝到飽」方案。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

日本人氣居酒屋「鳥貴族」慶城店即日起推出吃到飽方案，每人899元，120分鐘無限享用串燒、炸物及生啤等。

鳥貴族慶城店推出吃喝到飽方案，串燒、炸物、主食、甜點、生啤與酒類等品項無限吃，每人899元，限網路預約，周一至周日全天供應，各時段額滿為止。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

鳥貴族表示，吃喝到飽方案限時120分鐘，第1人進場開始計算，點餐時間為90分鐘，同桌客人須購買相同方案，點餐時飲料每人1次1杯，續點以杯換杯，超過用餐時間每半小時，每人加收100元，此方案另收10%服務費。

鳥貴族以全品項均一價100元為特色，串燒每盤2串，雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，還有特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸、青椒鑲肉等。

▲饗饗、旭集、饗食天堂黑鮪魚季5/25登場。（圖／饗賓提供）

▲饗饗、旭集與URBAN PARADISE黑鮪魚季5月25日登場。（圖／饗賓提供）

另外，饗賓集團旗下Buffet品牌「INPARADISE 饗饗」、「旭集和食集錦」及「URBAN PARADISE」，5月25日起至6月7日將推出「黑鮪魚祭」，炙燒黑鮪魚中腹握壽司、現流黑鮪生魚片全都吃到飽。

「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」於平日晚餐、假日午晚餐供應，精選油脂豐潤的中腹部位，經過特製薄鹽醬油醃製，再用噴槍炙燒，使表面呈現如初雪般微熟的色澤；平假日的午、晚餐也有「現流黑鮪生魚片」吃到飽。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 鳥貴族 吃到飽 慶城店

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