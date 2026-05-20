嘉義最高酒店「壽星住1晚送1晚」　賞金色花海、空中步道看夜景

▲嘉義福容voco酒店下樓就能欣賞阿勃勒花海。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義福容voco酒店為歡慶兩周年，推出「壽星住一送一」住房專案，只要在6月期間入住，即可享有住一晚送一晚優惠，並贈送生日蛋糕一顆，專案從5月24日起開放預訂。

▲客房示意圖。

嘉義福容voco酒店表示，此次壽星住一晚送一晚專案需連住2天，所有客房皆為高樓層景觀房，坐享阿勃勒花海第一排視角，下樓就能漫步於黃金雨之中。

同時，館內4大餐廳也推出周年慶優惠，「田園西餐廳」推出「0627身分證字號優惠活動」，凡同桌賓客身分證字號符合「0、6、2、7」數字組合，即可享有對應折扣。位於一樓的「Lobby Café」推出「627超值隨手禮」優惠組合，包含下殺4折，僅需 627 元的「4 份蛋糕 + 4 杯飲品」組合。

「福粵樓」則推出四人合菜2627元、精選港點組合627元優惠，並加碼推出「片皮鴨三吃」1999 元，即可品嚐到皮脆肉嫩的片鴨、XO醬鴨鬆燒蛋及鴨架冬粉湯，每日限量 5 隻。

▲「JOIN'S CAFÉ & BISTRO」高空酒吧，還有玻璃步道能拍照。

「JOIN'S CAFÉ & BISTRO」高空酒吧位於32樓，旅客可以漫步高空觀景台玻璃步道賞景，並推出6月限定「全酒單調酒買1送1」、大金牌啤酒6瓶優惠價627元，搭配特製佐酒小食優惠價627元，涮嘴又開胃。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

花蓮福容大飯店也推出住房優惠， 即日起至6月30日為止，攜手太魯閣晶英酒店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店等業者，共同推出「花蓮1+1 樂齡聯名假期」，鎖定年滿60歲以上旅客入住合作飯店任選兩間入住，最低只要6600元起。

兩人成行入住福容花蓮店海景客房，含兩客早餐與加贈迎賓名產之外，可任意加購精選行程，串聯七星潭人氣食魚教育品牌「洄遊吧 Fish Bar」及在地農遊體驗「後山蕨起」山蘇DIY，規劃兼具知識、手作與自然療癒的山海行程。