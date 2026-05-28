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札幌市中心有高空展望台！門票只要150　廁所也能俯瞰城市燈海

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

北海道札幌景點推薦「JR塔展望室T38」，一個市中心就能俯瞰札幌夕陽夜景的觀景台。JR札幌站出口直通，無論搭札幌地下鐵、路面電車前往，自由行交通都很方便，門票價格還平價不貴，這裡的廁所也非常有看頭，居然也有大片玻璃景觀，現在男廁女廁都有，記得一定要進去參觀。

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交通方式
「JR塔展望室T38」顧名思義位在JR塔大樓（JR Tower）38樓，JR車站直通交通非常方便，不用走到外面，即使是下雨、下雪的時候都能輕鬆抵達，若是搭乘札幌地下鐵、札幌路面電車也很便利，前往交通方式會比另一處札幌夜景勝地「藻岩山」簡單一些。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

門票價格
門票價格如下，成人票價為740日圓（約新台幣150元），以日本夜景展望台費用來說算是相對平價。夜景熱門時段或是北海道旅遊旺季的時候，會需要排隊購買門票，建議提前上KKday購票，不僅可以直接上去免排隊，價格還會比現場更便宜。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

值得上去嗎？
位在38樓的展望室，距離地面約160公尺高，是札幌市中心第二高的建築，觀景台擁有360度全景，能夠站在市中心的位置，俯瞰整片札幌市景，天氣好的時候薄野狸小路、石狩平原、北海道大學、遠處群山都看得很清楚。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

空間寬敞不擁擠
沒有限制停留時間，有椅子可以坐著休息，人潮不會多到吵雜擁擠，該樓層同時也有設置咖啡廳、酒吧、紀念品賣店，加上交通方便的優勢，740日圓（約新台幣150元）的門票價格非常划算。「JR塔展望室T38值得上去嗎？」我的答案當然是肯定的，夕陽夜景都很漂亮，還有超酷的廁所可以參觀。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

夜景夕陽
直接上圖讓大家看看這裡的夕陽夜景有多美，建議上來的時間，可以抓當天日落前半小時，這樣就能同時欣賞到夕陽、夜景，把一天中最美的時刻都收下。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲來的這天雲層比較厚，好在夜景的色調還是蠻美的。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

來這裡一定要參觀廁所
我還是第一次看到有夜景可看的廁所，男生廁所因為位在轉角處，所以景觀會比較好，大家拍照的時候請務必確定沒有人在使用，並且不要打擾到要上廁所的人啊！據說之前女廁是沒有景觀可看的，但現在有一個無障礙廁所，讓無法進去男廁參觀的女生，也能體驗一下看夜景上廁所的感覺啦！

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

美食咖啡廳
裡面有一間「T’CAFE」，白天是咖啡廳、晚上會變成酒吧。想喝點東西、吃點輕食甜點的話，可以就近購買，只是觀景台的價格難免就會貴一點。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

紀念品商店
商店的規模雖然不大，但賣的紀念品都很有質感，如果在等太陽下山的時間，不妨進來參觀逛逛，或許會發現你很喜歡的商品也說不定。

▲▼JR塔展望室T38。（圖／部落客周花花授權提供）

心得感受
札幌夜景推薦「JR塔展望室T38」，位在市中心交通方便，即使冬天下雪也能來，門票價格不貴，人潮不會多到吵雜更是一大優勢，建議提前購票才不用在現場排隊，停留時間抓1－1.5個小時差不多，看完夜景可以下來逛百貨公司，或到薄野體驗熱鬧的札幌夜生活。

JR塔展望室T38

地址：北海道札幌市中央區北5條西2丁目5－5
營業時間：10：00－22：00

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關鍵字： JR塔展望室T38 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 日本特色系列 周花花

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