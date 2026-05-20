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藏壽司插旗東部「花蓮自由店」5/27開幕　限時9折優惠

▲▼藏壽司首度插旗東台灣，全新「花蓮自由店」將於5月27日開幕。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司東台灣首店「花蓮自由店」將於5月27日開幕。（圖／藏壽司提供）

記者蕭筠／台北報導

藏壽司首度插旗東台灣，花蓮自由店將於5月27日開幕，限時14天推出不限金額9折優惠活動，消費滿額且追蹤官方社群平台，再拿和風玻璃杯1個。

藏壽司花蓮自由店為土藏屋造型，位於花蓮市區，鄰近鐵道文化園區與東大門夜市等熱鬧觀光商圈，店內提供233席座位，並有專屬停車場。

5月27日開幕至6月9日，民眾至藏壽司花蓮自由店用餐，完成官方社群追蹤及指定打卡任務，不限金額享9折優惠；9折優惠後單筆消費滿1200元，且追蹤、按讚藏壽司官方臉書粉專或追蹤官方IG，即可獲得「KURA和風玻璃杯」1個，有紅色達摩、富士山日出意象、招財貓，以及經典藏壽司LOGO等4款隨機贈送。

▲▼小牛室 beefhouse lite 北屯軍功店。（圖／部落客商妮吃喝遊樂授權提供）

▲小牛室鳳山瑞隆東店開始試營運。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

另外，台中平價超人氣品牌「小牛室」插旗高雄，鳳山瑞隆東店18日開始試營運，22日前到台中、高雄2家門市用餐，點用任一排餐或義大利麵主餐，就送「小牛室豬排」，5月23日至29日送招牌酥脆炸雞翅1份。

「小牛室」是「牛室炙燒牛排」今年推出的新品牌，主打平價排餐、手工披薩，只要點選任一主餐（最低150元），即享自助吧吃到飽，咖哩飯、滷肉飯、玉米濃湯、關東煮、涼拌小菜、現烤吐司、餅乾甜點、爆米花、冰品飲料全都無限供應。

▲小牛室自助吧。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

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關鍵字： 美食情報 美食雲 藏壽司 小牛室 花蓮

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