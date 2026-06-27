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隱身大阪黑門市場！35年昭和風咖啡廳　三明治＋黑咖啡僅台幣130

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

難波車站、近鐵日本橋車站附近咖啡廳，推薦這家隱身黑門市場內的「伊吹珈琲店」，開業至今已有超過35年歷史，店內維持著老派昭和風格裝潢，喜歡老房子、古物的人肯定會很愛，這裡更是很多人推薦的黑門市場早餐，早餐套餐選擇豐富，只要560日圓（約新台幣110元）起的價格相當平價！

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交通位置
咖啡廳位在黑門市場內的小巷中，開啟Google Maps導航不怕迷路。距離近鐵日本橋站9號出口僅140公尺，步行時間2分鐘可到；若是要從難波車站過來也不遠，大約走個10分鐘會到。

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

黑門市場早餐
營業時間從早上7點就開始，所以不少人會選擇當成黑門市場早餐。我這天剛開店沒多久就抵達，店內居然已經坐了好幾組客人，如果你想要體驗大阪人的咖啡日常，選擇來這裡就對了。

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

昭和時代風情
根據官網資訊看來，「伊吹珈琲店」前身是大阪知名「丸福珈琲店」。雖然「丸福珈琲店」這個品牌依舊存在，但同個店面在1991年時更名為「伊吹珈琲店」，就這樣持續開了35年之久，所以店內依舊維持著昭和時代的特色。我去的時候店內還是可以抽煙，但吸煙區、禁煙區有分開，只是難免仍會有煙味，如果是對煙味很敏感的人，可能就不太適合來。

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

早餐菜單
早餐時段為07：00－11：00，共有五種套餐可供選擇，均會附上一杯咖啡／紅茶，價格落在560－640日圓（約新台幣110－130元）間，以大阪物價來說相當平價。

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

其他時段單點菜單
咖啡、茶飲、汽水、吐司、三明治、甜點蛋糕等價格都不貴，選擇來這裡喝下午茶也很適合。

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

C早餐套餐－640日圓（約新台幣130元）
這裡的早餐套餐份量不算多，吃完是剛剛好滿足的飽度。組合不走新奇浮誇路線，就是這種很簡單的搭配，經典美食才最耐吃。吐司沒有再烤過，所以口感稍稍偏乾。

內餡夾的是火腿蛋沙拉，日本咖啡店的蛋沙拉大多做得不錯，每一口吃下都好滿足。自家烘焙咖啡風味濃郁，但不似多數日本老派咖啡店，來得那麼厚重焦苦，反倒是帶著厚實香氣、甘醇而順口，即使不額外加糖加奶，也不會苦到讓人眉頭緊皺。

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼伊吹珈琲店。（圖／部落客周花花授權提供）

心得感受
「伊吹珈琲店」在日本美食網站Tabelog上的分數有3.52分，屬於該區域評價前幾名。老實說，呈現的並非令人為之驚豔的那種，但品嚐起來毫無壓力，反而可以成為生活中的日常，位在黑門市場內卻沒有過多觀光客也是一大加分，缺點就是店內有煙味，在意的人請再自行斟酌啦！

伊吹珈琲店 黒門市場（伊吹咖啡店）

地址：大阪府大阪市中央区日本橋1丁目22－31
營業時間：07：00－18：00

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