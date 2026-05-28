40年米粉湯隱身士林華榮市場！炸甜米糕＋辣椒醬是熟客私傳吃法

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

塞翁失馬焉知非福常常發生在我覓食的過程，本來預期要吃的，因為種種因素沒吃到，反而撞上不期而遇的美味。是的，「華榮市場古早味米粉湯」便是如此。

直接先說結論

忘了幾年沒走進華榮市場，在兩家想吃沒開或賣完後，偶遇這家40年炸物、米粉湯，還意外吃到記憶中的炸甜米糕（醬油膏也像），雖是外型有點差異。有趣的是，隔壁熟客要我甜米糕沾店裡的辣椒醬，還真是有滋有味。米粉湯、炸韭菜、五花肉，也都有一定水準。

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士林舊街

「士林舊街」穿過這門廊時我一直在默默念著這四個字。有一點陌生，又好像似曾相識，於是搜尋了一下。士林其實有新舊街之分，且舊街歷史竟已有300年，舊街的舊名是芝蘭全稱為八芝蘭，芝蘭譯自平埔族語，意思是「溫泉」（以前這裡是平埔族生活的地方）。

這一帶最早的開發可追溯到雍正元年（1723年）。其實當天一開始我是打算去吃42萬人的大台北美食地圖團員推薦的「阿林切仔麵」但沒開，順路轉進華榮市場，然後第二順位的「古早味蚵嗲·切仔麵」剛巧收攤，於是學五郎用看的，找了一家胃想吃的，便是「華榮市場古早味米粉湯」。

內用環境

以市場來說，這用餐空間算是乾淨，而且也有冷氣，店裡的小哥（應該是這一代老闆）非常親切且客氣，也會主動過來問米粉湯要不要加湯。

菜單

除了米粉湯外，也有米苔目、切仔麵，黑白切和炸物，選項還真是不少，尤其是炸物還不少，根本就是炸粿店了。

米粉湯

湯頭非常清爽，大骨加上煮了黑白切等內臟的鮮甜，加上一點油蔥和香菜，一整個好喝到不行。米粉本身微微的爽脆，完全是我偏好的那種古早味米粉湯。

五花肉

五花肉算是中規中矩的好吃，醬油膏不死鹹帶點古早味的甜，搭配薑絲正好。

炸粿

很喜歡的炸粿品項，可惜現在有賣的越來越少，這裡算是比較細長的，但咬下仍是滿滿的韭菜鮮香，還帶有幾分討喜的滋潤，外衣的酥脆也是我喜歡的薄脆、麵香。

炸甜米糕

最後是更少見的炸甜米糕，我像是找到不見許久的寶物般點了一份，上桌時跟我記憶中略有不同，反而有一點像炸年糕。味道都讓我懷念不已，邊吃還邊點頭，那軟糯、那甜潤，還有像炸年糕的外皮。這時，年輕的老闆突然走向我，跟我說這裡的熟客喜歡用炸甜米糕沾桌上的辣椒醬要我試試，於是試了一下，還真的是蠻妙的，跟我兒時喜歡用它沾甜辣醬差不多。

辣椒醬

桌上有兩種辣椒醬，上面像是一般罐頭加了一點豆瓣的辣椒醬，下面的比較香，感覺應該是自製的，非常棒。

華榮市場古早味米粉湯

地址：台北市士林區福佳里美崙街21號

營業時間：08：00－15：55

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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