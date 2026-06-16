一小時登頂小百岳！台中市景盡收眼底　咬人狗登山步道＋停車攻略

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

「咬人狗坑生態景觀步道」位於台中太平區，走第一步道的話單程不用一個小時就可以抵達山頂，挑戰編號43號的小百岳「三汀山」。雖然網路上大家都說咬人狗坑生態景觀步道很輕鬆，不過對於我來說有點辛苦！即使我已經爬過頭嵙山和聚興山，我還是覺得三汀山很吃力。不過我前兩天爬大坑2號登山步道的時候就覺得輕輕鬆鬆，可能還是要看當天個人身體狀況而定，睡眠不足或是休息不夠應該也會是原因之一。

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地圖

其實它有很多登山步道，不過一般人第一次來都是先挑戰藍色的第一步道。我們這天是從第一步道上去，回程的時候想說多走走不一樣的步道。所以我們過了長青運動廣場就直接銜接咬人狗坑主步道一小段，接著銜接430棧道，然後銜接第三步道，最後再銜接第二步道回到第一步道。

停車場

從太平一江橋旁邊的7-11對面那條路開進來。登山口就有停車場，在一江橋旁邊一整排的路邊停車格，平日來都有空位，還滿好停的。

廁所



▲停車場旁邊有廁所，除了男廁和女廁之外居然還有親子廁所，而且還滿乾淨的。

登山口



▲在步道入口處可以看到三汀山(小百岳)入口處的招牌，機車族似乎都直接把機車停在這裡。

入口處

▲走進來會看到賣水果的攤販，然後右手邊就是登山步道的入口處了。

▲一走進來就發現環境還不錯，至少步道還滿乾淨的，而且兩邊都有林蔭。

▲一開始覺得還滿好走的，步道很平緩，而且還滿寬敞，有點像到森林公園的感覺。

▲記得這天好像上山的時候不管看到什麼叉路就是向右邊走就對了。

▲接著就是一小段的階梯，要走左手邊的泥土路也可以啦！

▲這個應該是工寮吧？看到工寮一樣右邊就對了。

第一步道涼亭

沒多久就會經過第一步道涼亭，記得要往右邊走！然後等我們回來的時候我才發現原來在涼亭的地方向下望可以看到台灣湖。台灣湖是因為921大地震後震落的土方阻塞了山坳出水口，從而形成堰塞湖。因其湖泊形狀極像台灣，加上特殊的地震成因，成為著名的景觀。不過這個時期沒有雨水，所以湖也沒有很漂亮，不用遺憾。

▲這一段水泥路就滿好走的，而且坡度也不會太陡。

建議走第一步道上山

這個叉路，左邊可以銜接第二步道，這一段都是階梯喔！不過經過的山友建議我們第一次來就走右手邊第一步道上山比較不會迷路。

▲接下來就是一段階梯。

▲接著會經過一個靜思林，對面有山友搭建的休息區，有人在泡茶呢！

休息區

休息區旁邊有一個觀景的地方，可以遠眺台中市景，有看到台中車站嗎？對面那棟深色很像酒瓶造型的就是李方艾美酒店喔！

▲這一條真的是康莊大道啊！路過的山友還跟我們說前面會比較陡一點，不過快到了！

▲怎麼突然走進小巷子的感覺？一度懷疑我們是不是有走錯？

經典階梯步道

然後就是三汀山第一步道最經典的階梯了，總共有187階喔！如果不想爬階梯可以走左手邊的水泥路，不過我覺得水泥路更辛苦。

▲看到三汀山的招牌往前就對了！

▲走到這裡終於覺得有點瘋了，以為自己已經可以克服各種小百岳了，沒想到還是栽在三汀山腳下。

▲記得看到這招牌的時候要右轉，往前走會走到觀雲嶺和福德祠，不過我此刻是一步也不想多走了。

▲這一段還滿好走的。

▲看到關公廟之後就是觀景台了，然後有看到正前方青天白日滿地紅的國旗嗎？

三角點

▲居然到三汀山山頂了，也就是三角點。三汀山是編號43號的小百岳，海拔只有486公尺。

視野廣闊

可以清楚地看到旱溪橋，是旱溪橋沒錯吧？目前覺得三汀山三角點的視野最好，感覺台中市在我腳下的感覺，有種小感動。這裡晚上更美喔！我看官網有很多網友分享的夜景照片，只有浪漫！

▲開心地拿起三汀山三角點旁邊的舉牌，一定要來張合照的啊！

咬人狗坑生態景觀步道

地址：台中市太平區東平路2巷

飛天璇

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