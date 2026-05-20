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福岡5間特色旅宿！下樓就是博多車站　帶毛孩體驗免裝備露營

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

▲Miyako Hotel Hakata就在博多車站對面。（圖／Booking.com提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

福岡近年越來越受台灣旅客喜愛，從古色古香的太宰府天滿宮，到好逛又好買的博多商圈，也可以搭鐵道延伸尋訪山林或搭乘特色主題列車，讓行程超豐富。Booking.com也推薦福岡5間特色旅宿，能走訪在地街區，回到飯店後再享受大浴場放鬆身心。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

▲客房寬敞還有頂樓戶外泳池與天然溫泉。

Miyako Hotel Hakata

Miyako Hotel Hakata飯店與博多站直通，坐擁便捷交通位置，讓旅人抵達後即可輕鬆探索福岡市區景點與在地美食。館內客房面積均超過30平方公尺，即使在市中心也可享有舒適的住宿體驗。此外，頂樓的「SPA lucida」結合戶外泳池與天然溫泉，讓旅人在便利移動之餘，也能從容享受自己的療癒時光。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

▲▼Hotel Il Palazzo是日本代表性設計酒店。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

Hotel Il Palazzo

Hotel Il Palazzo本身被視為日本設計旅宿代表之一，由義大利建築大師 Aldo Rossi 操刀建築設計，以鮮明的後現代主義風格聞名，讓旅宿本身就如同一件佇立於城市中的當代藝術品。館內亦提供不同時段餐飲服務，讓注重品味的旅人在滿載而歸後，能悠閒沉浸於美食與大師級空間交織的福岡優雅時光。

旅客也能同時走訪「藥院」一帶街區，從風格家居店、廚具選物店到咖啡館都有，以散步方式慢慢感受在地人的生活日常和在地街區風景。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

▲▼HOTEL CULTIA DAZAIFU。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

HOTEL CULTIA DAZAIFU

位於太宰府天滿宮街區一帶的「HOTEL CULTIA DAZAIFU」前身是歷史悠久的町屋宅邸，經過整修重生為特色旅宿。客房內完美保留了歲月留下的木樑與古材，流露滿滿的日式復古韻味。入住於此，最奢華的體驗莫過於在清晨人潮尚未湧入前到太宰府天滿宮參拜，獨享那份專屬於太宰的晨間時光。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

▲▼Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA提供各種露營體驗。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA

知名戶外品牌Snow Peak也將觸角拓及旅宿，「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」巧妙融合露營美學、山林景觀與舒適住宿，提供寬敞的自行搭帳區、車帳直通的便利營位，以及毛孩友善、適合獨旅的隱密角落。

露營新手也能透過「免裝備體驗方案」，在園區完善的用品租借與現場協助下輕鬆圓夢。園內亦設有品牌選物空間、露營補給區（提供柴火與調味料等），以及 24 小時免費淋浴間、溫水洗手與炊事空間等設施，打造最頂級的戶外潮旅體驗。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

▲▼風早酒店能享受靜謐度假時光，還能探索歷史街區。

▲▼Miyako Hotel Hakata，Hotel Il Palazzo，HOTEL CULTIA DAZAIFU，Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA，風早酒店。（圖／Booking.com提供）

風早酒店

位於日田的豆田町歷史街區有「九州小京都」美譽，至今仍留存江戶時代的商家街區與白壁土藏風貌。風早酒店巧妙運用當地天然土木，完美復刻傳統數寄屋茶室的寂靜美學，館內亦備有溫泉設施，讓旅人在結束行程後，能在古樸空間中放慢節奏。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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