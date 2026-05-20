CoCo紅柚雙響炮2杯75元！520手搖飲優惠　大苑子愛文翡翠買1送1

▲大苑子愛文翡翠今天買1送1。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

今日為520網路情人節，5家手搖飲限時優惠開跑，大苑子、CoCo、可不可熟成茶行享指定飲品買1送1，序序茶推2杯99元，迷客夏有蜜桃&芒果系列單杯現折10元。

▲CoCo好友日恰逢520，今日限定「紅柚雙響炮大杯買1送1」。（圖／CoCo提供）

●大苑子

大苑子門市今天「愛文翡翠買1送1」，2大杯只要75元，每店限量100組。21至25日加碼推「盛夏幸福加量」限時優惠，購買「愛文翡翠分享瓶」優惠價99元。

●可不可熟成茶行

可不可熟成茶行24日前Uber Eats優惠「3大飲品同品項買1送1」，包括熟成紅茶、熟檸紅茶、金棗熟成。業者提醒，菜單品項需出現活動折扣字樣，無字樣表示優惠已兌換完畢；加料或升級大杯為額外加價購買。

●CoCo

CoCo好友日恰逢520，今日「紅柚雙響炮大杯買1送1」，2杯75元，限用官方LINE帳號領券，每人可領2張，糖度及溫度任選，售完為止。銷售品項以各門市供應為準。

●序序茶

序序茶今日於你訂線上平台推「幸福99組合」，「王那堤」加「后那堤」限定價99元。

●迷客夏

迷客夏門市26日前「蜜桃&芒果系列單杯折10元」，飲品包括蜜桃茉莉、蜜桃烏龍、海鹽芒果綠、夏嶼果茶。優惠開放累計，售完為止。