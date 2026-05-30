全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！重現當年代公共澡堂、老式灶腳

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

說到北投景點，很多人第一時間會想到新北投溫泉、北投圖書館、北投溫泉博物館；但其實在北投的巷弄之間，還藏著一處很值得慢慢走訪的懷舊景點「北投中心新村」。走進村內，可以看見老屋、巷弄、眷村生活場景與時代記憶被細細保存下來，彷彿把五、六零年代的眷村日常重新搬回眼前。

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交通方式

捷運搭至「北投站」，走1號出口，至公車站（位於北投路二段上）轉搭公車，小22、小9（上山）、小9區（上山）到「新民國中」站下車。捷運搭至「新北投站」，走1號出口，往泉源路接新民路步行約12分鐘，或是搭乘小39新北投文化公車（路線最後一站）。

停車資訊

在中心新村外的小巷子有少數的停車格，如果是平日的話，也許有很大的機率可以停到，但是如果是假日前往的話，建議可以直接導航「三軍總醫院北投分院附設民眾停車場」或是「華南巷停車場」。步行都在五分鐘內即可抵達。

故事起源

北投本來就是台灣著名的溫泉地區，早在日治時期就因為溫泉療養資源而受到重視。後來隨著軍醫院、療養與眷村生活的發展，這裡逐漸形成一個具有醫療、軍眷與溫泉文化交織的聚落。也因為如此，北投中心新村和一般眷村很不一樣。它不只是保存了眷村老屋與生活記憶，也把北投在地的溫泉文化融合其中。這種「眷村生活」加上「溫泉療養」的背景，讓這裡成為全台相當獨特的文化景點。

以全新面貌回歸

北投中心新村在重新整修開放後，以全新的樣貌回到大家眼前，不僅成為近年越來越受歡迎的新北投景點，更是「全台唯一溫泉軍醫眷村」。而且近年來，北投的景點越來越多，如果有預計前往的話，都可以跟地熱谷、北投圖書館、北投文物館，串成北投一日遊的行程。

彷彿走入歷史

走在中心新村裡，會有一種很微妙的感覺。它不像觀光工廠那樣被重新包裝得很商業，也不像大型博物館那樣距離感很重，而是保留了一種「有人曾經在這裡生活過」的真實感。

▲每一間屋舍、每一扇門窗、每一條小巷，好像都還留下以前居民生活的痕跡。

走進北投中心新村：像穿越回五、六零年代的老時光

進入北投中心新村後，第一個感受到的就是它安靜又懷舊的氛圍。這裡保留了許多眷村建築與生活場景，有些房舍保留了過去的格局，有些空間則透過展示與陳列，讓人可以更容易想像以前眷村居民的日常生活。

▲從簡單的家具、老式廚房、復古擺設，到牆面上的時代痕跡，都讓整個空間變得很有畫面。

眷村真實生活場景

就連打麻將的生活空間，也被還原得相當細膩。小小的房間裡擺著方桌、圓凳、老電扇與復古窗簾，桌面上散落著一顆顆麻將牌，彷彿上一秒才有人在這裡摸牌、喊碰、閒聊家常。這樣的場景沒有刻意的華麗裝飾，卻把眷村日常裡最真實的生活感刻畫得唯妙唯肖。

▲透過這些細節，讓參觀的人不只是看見老屋，更能感受到當年眷村裡熱鬧又有人情味的日常風景。

時代生活感

很多眷村景點吸引人的地方，不只是建築本身，而是那種「時代生活感」。它不是只有漂亮而已，而是會讓人不自覺想像，以前的人怎麼在這裡煮飯、聊天、等家人回家，又怎麼在小小的空間裡過著樸實卻很有溫度的日子。

廚房

小小的廚房裡沒有華麗的裝潢，卻充滿了那個年代最真實的日常感。綠色窗框、灰白磁磚、斑駁牆面、老式抽油煙機與粉紅色瓦斯爐，彷彿把時間停在了過去的某個午後，讓人一走進來，就能想像當年家家戶戶忙著準備晚餐的畫面。台面上擺放著鍋具、砧板、調味罐與手寫食譜，每一樣物件都不是刻意堆砌的復古，而是很自然地呈現出眷村家庭的生活樣貌。最有畫面感的是一旁的圓桌，上頭擺滿了家常菜，有水餃、包子、煎餅、青菜、湯品與幾道簡單的小菜。

溫泉公共浴室記憶

因為這裡本身和溫泉文化有密切關係，所以村內也能感受到和溫泉相關的歷史記憶。這也是它和其他眷村景點最大的差異之一。來到這裡不只是看眷村，也像是在看一段新北投從療養、居住到文化保存的變化。

▲除了公共澡堂的以外，還有公共廁所也完美復刻出來。

診療室

走進診療室，可以看到白色醫師袍、綠色診療簾、簡單的病床、書桌、檯燈與過去使用的醫療器具，整體氛圍帶著一點復古，也帶著一點安靜的醫院感。牆邊的視力檢查表、桌上的病歷文件、老照片與教學資料，都讓人彷彿回到過去那個醫療資源相對樸實，卻充滿時代痕跡的年代。

中山堂

如果說診療室讓人看見「北投中心新村」與軍醫歷史的連結，那麼中山堂則讓人感受到眷村生活裡的人情味與凝聚力。一個空間安靜地記錄醫療與照護，一個空間熱鬧地保存歡聚與掌聲，兩者放在一起，也讓這裡的故事變得更加立體。

▲如果逛累的話，這個公共區也可以小憩一下。假日的話可能也會有冰品可以買。

心得感受

如果各位跟我一樣，喜歡這樣的懷舊景點，那麼「北投中心新村」真的非常的推薦。如果不是走馬看花，而是深度旅遊，這邊可以待上兩個小時不是問題。

北投中心新村

地址：台北市北投區林泉里新民路22巷9號

電話：02－28910804

營業時間：10：00－18：00（周一公休）

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