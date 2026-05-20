水樂園門票只要350元！TTE旅展優惠　澎湖自由行買1送1

▲2025台北國際觀光博覽會。（資料照／記者蔡玟君攝）



記者彭懷玉／綜合報導

台北國際觀光博覽會（TTE）5月22日起一連3天在世貿一館開跑，各大旅行社、飯店與樂園業者祭出最低24折、住宿券下殺4折與團體遊優惠。包括六福村水樂園門票每人350元、桃園喜來登住宿券4折起、澎湖自由行買一送一，以及親子團最高折1萬元等。

雄獅旅遊表示，今年第二季日本、韓國線參團人次較去年同期成長近3成，部分熱門檔期訂單能見度已延伸至年底。旅展主打親子與長線早鳥商品，北海道、韓國、宿霧、馬來西亞等行程，小孩最高可折團費1萬元；極光、2027跨年與春節商品則最高現折1萬5千元。

其中，「限定PLUS北海道美瑛螃蟹5日」主打入住全新高端旅宿「緩慢瑞萃」，每人41,888元起；「暑降首爾樂天童話小旅行4日」15,999元起；「經典北歐極光10日」則安排入住極光玻璃屋、體驗聖誕老人見面會。受惠於長榮華盛頓、星宇布拉格等新航點開航，以及美國建國250周年、加州迪士尼70周年等話題帶動，秋冬賞楓、極光與2027跨年產品也提早熱賣，黃刀鎮與北歐極光團甚至已熱銷至2027年3月。

▲台北國際觀光博覽會又名TTE旅展。（資料照／記者彭懷玉攝）



雄獅今年也首度打造「全球鐵道專區」，販售日本北陸夢幻列車「雪月花號」等特色鐵道行程，並推出限定鐵道文創商品；運動旅遊則主打芝加哥馬拉松、神戶馬拉松等保證名額商品。

國旅市場方面，雄獅推出「金門特選大小金門4日」均一價6,888元，「澎湖福容徠旅自由行3日」買一送一9,998元起，以及免卡位賞煙火的「澎湖花火節VIP席花火七望3日」。

▲新竹關西六福村。（圖／業者提供）



飯店與樂園業者同樣火力全開。六福旅遊集團集結六福村、關西六福莊與台北六福萬怡酒店，祭出最低24折優惠。六福村雙人票1,340元，平均每人670元；首次推出的六福水樂園單人票350元，主打6度C冰凍滑道。親子族最愛的關西六福莊則推出4人住宿專案，不到萬元即可入住。

桃禧飯店集團則整合旗下五館推出住宿、餐券與下午茶優惠，聯合住宿券5張11,000元，可彈性入住旗下飯店。以台北車站智選假日酒店為例，旺日最高5,400元，折算後約41折；桃園機場假日酒店望日最貴4,500元，約49折；桃園喜來登平日雙人住宿券則下殺4折，每張4,400元，憑券訂房再享早餐買一送一。線上旅展同步開跑，桃園喜來登優惠至5月28日，八里福朋喜來登則延到5月31日。

▲「坊間行舍鼓浪嶼」位於鼓浪嶼世界文化遺產核心區域。（圖／小鹿文娛提供）



瞄準自由行與年輕旅宿市場的小鹿文娛，今年祭出「島內遷徙・全年最低」與「台日輕奢・漫遊無界」兩大套票，適用全台、日本大阪與廈門鼓浪嶼超過20個館別。旅展期間購買套票，加贈500元抵用券與價值2,600元的「FAWN開玩通行證」，線上旅展則將一路開賣至6月12日。