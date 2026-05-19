探索廚房6/1起取消下午茶　周五至周日午餐新增第二餐期

▲探索廚房6/1起取消下午茶時段。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美酒店公告buffet餐廳「探索廚房」，6月1日起周一至周四平日下午茶時段將暫停開放，而假日時段的午餐將增加第二餐期（14:30-17:00），價格為2580元。

台北寒舍艾美酒店探索廚房去年啟動餐檯升級工程，並於同年10月重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

日前台北寒舍艾美酒店官網貼出最新公告，為優化整體餐飲服務品質與用餐體驗，探索廚房自6月1日起，周一至周四平日下午茶時段將進行營運調整，暫停開放。每周五、六、日的午間第二餐期，把下午茶餐期調整為供應假日午餐的完整菜色，每位2580元+10%。

至於持有有效期限內之下午茶餐券的消費者，飯店也提供多個彈性方案可以選擇，如下：

•持單人「假日下午茶券」每張補差額1000元，可升等使用於假日午餐和晚餐（限周五第二時段午餐及周五、周六和周日的午餐和晚餐）

•持雙人「假日下午茶券」每張補差額2000元，可升等使用於假日午餐和晚餐（限周五第二時段午餐及周五、周六和周日的午餐和晚餐）

•持單人「平日下午茶券」每張補差額800元，可升等使用於平日午餐和晚餐（限周一至周五午餐及周一至周四晚餐）

•持雙人「平日下午茶券」每張補差額1600元，可升等使用於平日午餐和晚餐（限周一至周五午餐及周一至周四晚餐）

▲饗饗、旭集與URBAN PARADISE推黑鮪魚季，5/25登場。（圖／饗賓提供）

另外，黑鮪魚油脂豐厚、肉質鮮美，因此擁有「海中和牛」美譽，也是許多老饕的最愛，饗賓旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE 3大Buffet品牌聯手，5月25日起至6月7日推出「黑鮪魚祭」，獻上當季最新鮮、最頂級的黑鮪魚部位，首推極致奢華的「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，平日晚餐、假日午晚餐供應，精選油脂豐潤的中腹部位，經過特製薄鹽醬油醃製，再用噴槍炙燒，使表面呈現如初雪般微熟的色澤。

除了炙燒握壽司，平假日的午餐、晚餐也供應「現流黑鮪生魚片」，保留了海鮮最原始的鮮甜與豐腴口感。這次黑鮪魚祭5月25日起至6月7日，於全台3大品牌共10家門市限時供應。