每一間房都能遠眺山海！九份侘寂風民宿　還附停車場超方便

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

自從上次住過九份民宿「暮宅山」後，我就一直想要找機會來住住看「曉宅山DAYBREAK」，終於在時隔一年後成功入住曉宅山，每一間房型都可以看山望海，以最舒適的姿態欣賞著屬於九份最自然的美景，無論從設計上還是服務上，都用心呈現最優雅的一面。從窗外遠眺太平洋，讓人沉醉於無盡的寧靜和悠遠。

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地理位置＆停車資訊

曉宅山與暮宅山相隔一條馬路，一旁有一條小階梯，走上去就是九份老街，步行不到五分鐘即可到達，而且就位於九份派出所正旁邊，以地理位置而言可以說是相當的便利。住過幾次九份老街的民宿，大部分的缺點就是沒有專屬住客的停車場，大部分都是要自己停好車，自行拿行李走到民宿，往往如果行李過重的話，到民宿都已經滿頭大汗了，而曉宅山最棒的就是有附屬住客專有的停車格，而且就在民宿旁邊而已，光是這一點就很值得拿出來誇獎。

不管是上次住的暮宅山或是這次的曉宅山，都給旅人一種賓至如歸的感覺，從外觀看上去是一棟古樸的日式建築，氛圍中流淌著雅致的風情。

大廳空間

走進大廳，瞬間被映入眼簾的景象給深深吸引著，大片的落地窗設計，融合了混凝土牆與冷色調特殊塗料，呈現出充滿日本絕美的侘寂美學的建築風貌。在大廳的沙發可以坐著休憩一下，還可以走到戶外欣賞著180度無死角的絕美景色，靜靜地遠眺大海美麗景緻和基隆嶼的孤寂氛圍。

迎賓酒水

最喜歡入住時服務人員熱情的親和力，而且目前入住還可以享用一杯清涼的迎賓梅酒，特別是在炎熱的夏天，這杯迎賓梅酒成為了一個令人愉悅的開始。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



房型介紹

1201霧起

每一個房間都是根據窗外景緻和位置精心設計，這樣的細膩安排讓低飽和度的色彩溫柔地撫慰著急躁的都市靈魂，創造出一片寧靜、舒適的空間感。這種崇尚減法哲學的設計風格，恰如其分地呈現了對簡約生活和自然美的追求。

在曉宅山的房間裡，會體驗到一覽無遺的視覺穿透感，不論是躺在房間的舒適床上，或是沐浴於浴缸中，都可以欣賞到無盡的絕美景色，到了傍晚，你更能品味著夕陽的美麗韻味。當夜幕低垂時，遠方漁船的燈光環繞成一條明亮的線，如同一幅燈火闌珊的詩情畫意，為這裡增添了一份浪漫氛圍。

在這裡可以細細品味大自然的美和夕陽的魅力。不論是想尋找寧靜，還是追尋浪漫，這裡都會是帶情侶來約會的民宿選擇。在這充滿質感的新北民宿裡，用心感受它獨特的魅力！

在霧起的房型中，還有打造一處開放式客廳的空間，舒適的沙發上，大到可以直接在沙發上再睡一人，沙發前還有日式的和風座位區，桌上擺放著茶具，都可以在這裡沏茶談天。

戶外陽台

在房間中還有一個戶外陽台的空間設計，在這樣的空間可以與大自然近距離接觸，短暫的避世時光，遠離喧囂的吵雜，在這裡的每一個時段都可以欣賞到九份不同的樣貌，讓這趟旅行成為一段難忘的心靈之旅。

備品介紹

每一間民宿的好壞與舒適程度，對我來說，我會先看細節與備品，不得不說曉宅山把細節做得太到位了，在浴缸上擺放著一碗乾燥玫瑰花，在泡澡時都可以灑進浴缸裡點綴。

在櫃子上都有簡易的餅乾與茶包，這裡更有提供不同的杯具，如果想要喝啤酒、紅酒或是喝茶，都可以選用不同的杯具來飲用。冰箱裡的飲料也都是可以自行取用的，不會再收取任何費用，冰箱裡也都會擺放新鮮的水果，桌上會放盤子跟刀叉讓各位可以用來切水果。

在備品區中有咖啡豆還有茶球都可以沖泡，最棒的就是還有提供磨豆器給客人在自己的房間裡磨咖啡豆自己沖泡，就連熱水壺都還是選用細長壺嘴的快煮壺。

▲在沐浴備品上選用TESTCOM負離子吹風機，還有浴袍。

▲房間內的質感拖鞋是可以帶走的。

在曉宅山的每一間房間裡，都擺放著Marshall藍牙喇叭，市價近兩萬元。隨著音樂的漸入耳，我們彷佛被帶入了一個音樂與自然完美結合的世界。這樣的體驗讓我們更加投入當下，讓身心得到完全的放鬆。

精緻晚餐

如果有入住曉宅山的話，建議都可以自費選用他們的精緻晚餐，因為九份到了晚上其實老街沒有太多的選擇，這個時候有晚餐的選擇，對旅客無疑是一大福音。在入住前會有服務人員致電詢問有無忌口的食材，並提供肉品給各位賓客選擇，而且目前還有超大的優惠，凡住宿加購晚餐就贈送市價3000元筋膜槍，每房一組，送完為止！

九份景色

從入住到隔天早餐，除了逛九份老街以外，剩下的時間我們都待在房間裡，這段時間，隨著時光消逝，我欣賞到了九份不同的樣貌。

▲五到六點夕陽美景。

▲七點多的九份仍殘留一絲絲的夕陽餘暉。當燈光一一亮起，海上還可以看到漁船的燈火，晝夜交替間的美景對我來說是最美的。

▲清晨九份藍天是多麼的清晰。

早餐採半自助式

每個人都可以選擇一份套餐，桌上有多樣化的自助吧、濃湯、麵包、各種飲品跟咖啡選擇，一早就滿足了味蕾。在這充滿日本美學的環境中，會感覺到一種與眾不同的旅行體驗。這裡不僅提供了舒適的住宿，更像是一個靈感的源泉，讓賓客們可以重新與內在的自我連結，平衡心靈。

曉宅山DAYBREAK

地址：新北市瑞芳區豎崎路49號（導航搜尋九份派出所）

電話：02－24960988

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