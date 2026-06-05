ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中北屯日本零食專賣店！空運直送同步當地車站、超商新品

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

不用飛日本，在台中北屯也能同步開箱最新零食！台中人氣日本零食專賣「菓樂町」全台首間店中店新開幕，地點就在交通便利的中聯百貨總站店中。無論是最新話題餅乾還是日本直送小物，這裡通通有！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
菓樂町日本零食專賣全台首間店中店進駐「中聯百貨總站店」，地點就在台中北屯熱鬧的重劃區內。於5月8日正式開幕，這裡交通非常便利，不僅鄰近台中北屯好市多，距離台中捷運北屯總站也不遠，不管是搭捷運或開車來採購日本零食都非常方便。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

環境
一踏進中聯百貨總站店，很難不被菓樂町濃濃的日式風情吸引！店面裝潢別出心裁，不僅有整排的紅燈籠高高掛，還搬進了超美櫻花樹與日式屋瓦造景，讓人彷彿一秒瞬間移動到日本街頭。這裡不僅好逛更是好拍，每個角落都能拍出質感滿分、偽出國感十足的打卡照，是台中近期最具話題的特色日本零食專賣店。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

台中北屯的朋友不用再找代購了！這區絕對是菓樂町中聯店的靈魂焦點，專門引進日本機場、車站最新人氣零食，而且這裡也有日本超夯「NY起司奶油脆餅」，還有各式精緻的日本名物禮盒，主打日本空運直送，讓你在北屯就能輕鬆預約到當下日本最火紅零食。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

日本機場必買的Sugar Butter Tree 砂糖樹在台中北屯菓樂町也買得到！最令人驚喜的是竟然還有最新麝香葡萄口味，這款專屬日本車站、機場的話題零食，現在直接進駐菓樂町中聯店。免出國也能同步入手日本最新的甜點名物，北屯的零食愛好者絕對要趁早來搶購。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

除了散裝單包，菓樂町北屯店現場還有推出質感滿分的砂糖樹精緻禮盒，不僅外盒設計優雅，裡面更是集結了超人氣的麝香葡萄口味，拿來當作台中拜訪親友的伴手禮、或是公司下午茶犒賞同仁都非常適合。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

沒想到竟然能挖到日本7-11最新限定的「草莓砂糖樹」，這款日本超高人氣的超商限定零食，現在免機票錢、免跑日本，在中聯百貨總站店就能買到！現場貨量不多，想品嚐最新口味的日本直送零食，手腳一定要快！

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

日本最強伴手禮New York Perfect Cheese在菓樂町北屯店也買得到，最棒的就是能親手挑選實體現貨，不用擔心網路購買可能造成的融化或碎裂問題，保證日本直送、新鮮採購，讓每一口起司奶油脆餅都像在東京車站現買的一樣美味。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

日本超熱銷、吃起來像零食的UHA味覺糖「鐵＆葉酸」補充軟糖，在菓樂町北屯店貨源超充足！這款軟糖解決了許多人怕吃傳統補鐵錠的困擾，酸甜好入口，現場不僅貨量滿滿，甚至還有適合長期食用的大容量增量包，想吃幾包就拿幾包，來到中聯百貨總站店，不管是幫自己還是幫姊妹補貨都超方便。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

菓樂町中聯店的貨架上擺滿了琳瑯滿目的日本直送零食，從長年熱銷的「人氣定番商品」到日本最近剛上架的「新口味零食」通通有，不用飛日本，來中聯百貨總站店就能一次掃貨最夯的KitKat限定口味、日本職人精選糖果與各類涮嘴餅乾，種類豐富程度絕對讓你逛到不想回家。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲日本飲料現貨全齊！菓樂町北屯店引進了豐富的日本瓶裝飲品，包含多款限定口味蘇打與濃郁果汁。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲日本必買人氣泡麵！不管是日本車站必買的人氣杯麵，還是網路話題度極高的限定麵款，這裡通通有現貨。

櫃台後方也藏著不少寶藏！除了主要的店中店區域，中聯百貨總站店的櫃台處也特別設置了驚喜小架位，陳列著日本超夯的限定零食，這裡精選了許多話題性十足的商品，非常適合在結帳前順手帶上幾樣驚喜。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

來到菓樂町採買完零食，別忘了順便掃貨中聯百貨！這裡從居家必備的五金工具到各式日常用品應有盡有，提供一站式購足的超便利體驗。

▲▼菓樂町日本零食專賣中聯北屯總站店。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

總結
這間隱身在北屯中聯百貨總站店1F的「菓樂町日本零食專賣店」，真的讓人在台中就能體驗到秒飛日本的採買快感，無論你是想尋找排隊名物NY起司奶油脆餅、日本7-11最新限定的草莓砂糖樹，還是單純想囤貨好入口的補鐵軟糖，這裡充足的現貨與明亮的購物空間絕對不會讓你失望，開幕期間還有超狂優惠，別忘了加入會員，週五來採買更划算。

菓樂町日本零食專賣店 – 中聯北屯總站店

地址：台中市北屯區南興北一路208號
營業時間：08：00－22：00
電話：04－24351385

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►紐約頂尖酒店御用麵包坊進駐漢神洲際！擁有35年歷史口味超多元
►飄香台中南區40年老味道！夜貓族必存肉圓攤賣到午夜
►台中豐樂公園旁質感咖啡廳！招牌生乳酪口感細滑輕盈

關鍵字： 菓樂町 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 糖糖’s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【違停最大？】桃園刺青男被叭竟暴怒　飆罵司機：沒看過流氓喔

推薦閱讀

台中13間人氣巴斯克！米其林主廚親自操刀＋深夜甜點全收錄

台中13間人氣巴斯克！米其林主廚親自操刀＋深夜甜點全收錄

台中新開幕「純素全植」義式冰淇淋！招牌濃豆漿甜而不膩

台中新開幕「純素全植」義式冰淇淋！招牌濃豆漿甜而不膩

台中漢神洲際B1美食街懶人包！多家全台首店一次看

台中漢神洲際B1美食街懶人包！多家全台首店一次看

台中3吋重乳酪蛋糕只要150元！+30升級四種口味綜合版更划算

台中3吋重乳酪蛋糕只要150元！+30升級四種口味綜合版更划算

虹夕諾雅谷關「夏日4玩法」房客免費

虹夕諾雅谷關「夏日4玩法」房客免費

台中北屯「日本零食」專賣店！

台中北屯「日本零食」專賣店！

京都拉麵「魁力屋」6、7月南部連2家店

京都拉麵「魁力屋」6、7月南部連2家店

石垣島必去5大購物地一次收集

石垣島必去5大購物地一次收集

北島夜遊燈海森林、住絕美湖景別墅

北島夜遊燈海森林、住絕美湖景別墅

苗栗親子觀光工廠懶人包！

苗栗親子觀光工廠懶人包！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南港飯店牛排吃到飽活動延至年底

台中現擀現烤「梅乾菜扣肉餅」！

台中人氣布丁店宣布「7月結束營業」　網不捨：太突然了

非用餐時段也在排！北投百元豬腳湯

基隆海景市集周末登場　還能看帆船賽

身分證對中2碼　王品三大鐵板燒送辦桌菜

台北六福萬怡港點吃到飽回歸

貴族世家重回台南市區

吉豚屋松江旗艦店今開幕

忠青商行推「自助吧吃到飽」　12款炸物甜點無限供應

熱門行程

最新新聞更多

虹夕諾雅谷關「夏日4玩法」房客免費

台中北屯「日本零食」專賣店！

京都拉麵「魁力屋」6、7月南部連2家店

石垣島必去5大購物地一次收集

北島夜遊燈海森林、住絕美湖景別墅

苗栗親子觀光工廠懶人包！

高雄賽車樂園來台10週年　飆卡丁車抱10萬獎金

南港飯店牛排吃到飽活動延至年底

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366