台中北屯日本零食專賣店！空運直送同步當地車站、超商新品

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

不用飛日本，在台中北屯也能同步開箱最新零食！台中人氣日本零食專賣「菓樂町」全台首間店中店新開幕，地點就在交通便利的中聯百貨總站店中。無論是最新話題餅乾還是日本直送小物，這裡通通有！

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位置

菓樂町日本零食專賣全台首間店中店進駐「中聯百貨總站店」，地點就在台中北屯熱鬧的重劃區內。於5月8日正式開幕，這裡交通非常便利，不僅鄰近台中北屯好市多，距離台中捷運北屯總站也不遠，不管是搭捷運或開車來採購日本零食都非常方便。

環境

一踏進中聯百貨總站店，很難不被菓樂町濃濃的日式風情吸引！店面裝潢別出心裁，不僅有整排的紅燈籠高高掛，還搬進了超美櫻花樹與日式屋瓦造景，讓人彷彿一秒瞬間移動到日本街頭。這裡不僅好逛更是好拍，每個角落都能拍出質感滿分、偽出國感十足的打卡照，是台中近期最具話題的特色日本零食專賣店。

台中北屯的朋友不用再找代購了！這區絕對是菓樂町中聯店的靈魂焦點，專門引進日本機場、車站最新人氣零食，而且這裡也有日本超夯「NY起司奶油脆餅」，還有各式精緻的日本名物禮盒，主打日本空運直送，讓你在北屯就能輕鬆預約到當下日本最火紅零食。

日本機場必買的Sugar Butter Tree 砂糖樹在台中北屯菓樂町也買得到！最令人驚喜的是竟然還有最新麝香葡萄口味，這款專屬日本車站、機場的話題零食，現在直接進駐菓樂町中聯店。免出國也能同步入手日本最新的甜點名物，北屯的零食愛好者絕對要趁早來搶購。

除了散裝單包，菓樂町北屯店現場還有推出質感滿分的砂糖樹精緻禮盒，不僅外盒設計優雅，裡面更是集結了超人氣的麝香葡萄口味，拿來當作台中拜訪親友的伴手禮、或是公司下午茶犒賞同仁都非常適合。

沒想到竟然能挖到日本7-11最新限定的「草莓砂糖樹」，這款日本超高人氣的超商限定零食，現在免機票錢、免跑日本，在中聯百貨總站店就能買到！現場貨量不多，想品嚐最新口味的日本直送零食，手腳一定要快！

日本最強伴手禮New York Perfect Cheese在菓樂町北屯店也買得到，最棒的就是能親手挑選實體現貨，不用擔心網路購買可能造成的融化或碎裂問題，保證日本直送、新鮮採購，讓每一口起司奶油脆餅都像在東京車站現買的一樣美味。

日本超熱銷、吃起來像零食的UHA味覺糖「鐵＆葉酸」補充軟糖，在菓樂町北屯店貨源超充足！這款軟糖解決了許多人怕吃傳統補鐵錠的困擾，酸甜好入口，現場不僅貨量滿滿，甚至還有適合長期食用的大容量增量包，想吃幾包就拿幾包，來到中聯百貨總站店，不管是幫自己還是幫姊妹補貨都超方便。

菓樂町中聯店的貨架上擺滿了琳瑯滿目的日本直送零食，從長年熱銷的「人氣定番商品」到日本最近剛上架的「新口味零食」通通有，不用飛日本，來中聯百貨總站店就能一次掃貨最夯的KitKat限定口味、日本職人精選糖果與各類涮嘴餅乾，種類豐富程度絕對讓你逛到不想回家。

▲日本飲料現貨全齊！菓樂町北屯店引進了豐富的日本瓶裝飲品，包含多款限定口味蘇打與濃郁果汁。

▲日本必買人氣泡麵！不管是日本車站必買的人氣杯麵，還是網路話題度極高的限定麵款，這裡通通有現貨。

櫃台後方也藏著不少寶藏！除了主要的店中店區域，中聯百貨總站店的櫃台處也特別設置了驚喜小架位，陳列著日本超夯的限定零食，這裡精選了許多話題性十足的商品，非常適合在結帳前順手帶上幾樣驚喜。

來到菓樂町採買完零食，別忘了順便掃貨中聯百貨！這裡從居家必備的五金工具到各式日常用品應有盡有，提供一站式購足的超便利體驗。

總結

這間隱身在北屯中聯百貨總站店1F的「菓樂町日本零食專賣店」，真的讓人在台中就能體驗到秒飛日本的採買快感，無論你是想尋找排隊名物NY起司奶油脆餅、日本7-11最新限定的草莓砂糖樹，還是單純想囤貨好入口的補鐵軟糖，這裡充足的現貨與明亮的購物空間絕對不會讓你失望，開幕期間還有超狂優惠，別忘了加入會員，週五來採買更划算。

菓樂町日本零食專賣店 – 中聯北屯總站店

地址：台中市北屯區南興北一路208號

營業時間：08：00－22：00

電話：04－24351385

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