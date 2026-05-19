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陳嵐舒餐廳「gubami Social」宣布熄燈　6/30為最後營業日

▲必比登牛肉麵快閃回歸！gubami Social周年慶推限定套餐　3種風味可選擇。（圖／記者黃士原攝）

▲gubami Social牛肉麵（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於新光三越台北信義新天地A9的gubami Social，是亞洲最佳女主廚陳嵐舒2022年推出的品牌，以法式料理手法與嚴選食材，重新詮釋經典小吃風味，不過品牌昨日公告只營業到6月底，還想回味的民眾要把握最後1個多月的時間。

gubami Social是亞洲最佳女主廚陳嵐舒2022年新創品牌，是一家充滿活力的French Tapas餐酒餐廳，以法式料理手法與嚴選食材，重新詮釋經典小吃風味，結合豐富酒單和誘人冰淇淋吧，為食客帶來全新Social體驗。此外，gubami Social午餐單人套餐，也吃得到曾獲米其林必比登推介的牛肉麵（台中gubami，已歇業）。

雖然開業已有4年，不過昨日業者公告只營業到6月30日，還想回味那碗牛肉麵的民眾，要把握最後1個多月的時間。

▲台南國華街60年「員林肉圓」5月底熄燈。（圖／取自國華街員林肉圓臉書）

另外，台南老字號美食又少一家！位於國華街、開業近60年的「員林肉圓」，日前宣布將於5月底熄燈，如果庫存原料售完，將提前結束營業。消息傳出讓許多老饕不捨，直說「以後只能懷念了」、「收掉真的很難過」。

台南除了牛肉湯、鹹粥、鱔魚意麵，肉圓也是特色美食之一，以「清蒸」為主流，特色為皮薄軟嫩，內餡多以蝦仁、火燒蝦為主角。不過位於國華街的「員林肉圓」則是少數屬於彰化風味的肉圓，外皮使用地瓜粉、樹薯粉混合製作而成，具有半透明、Q彈有勁的特性，內餡則以豬後腿肉、脆口筍丁為基礎。

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關鍵字： 美食雲 歇業 熄燈 結束營業 gubami Social

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