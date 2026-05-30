ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！日治古蹟免費看攝影展

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

台北室內景點來推薦「國家攝影文化中心台北館」，鄰近台北車站，前身是1937年的大阪商船株式會社台北支店，日治時期建造最後一批鋼筋混凝土建築之一。2014年台北市文化局將此指定為市定古蹟，在北車以及新光三越旁的日式建築格外顯眼，除了攝影展覽空間，也有閱讀室以及咖啡文創商品店等等。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

停車資訊＆交通指引
搭捷運出台北車站，走站前地下街忠孝西路至Z6出口，步行就可以抵達。國家攝影文化中心台北館沒有附設停車場，開車來停車要找周邊收費停車場。

開放時間
營業時間早上10點到晚上6點，星期一會公休。每周二14：00、每周四14：00、每周六11：00會提供定時導覽服務，可在當天到服務台登記報名，一場以15人為限。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

注意事項

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

歷史
國家攝影文化中心台北館建築在1937年是大阪商船株式會社台北支店，由日本建築師渡邊節設計，是二戰期間台灣最後一批鋼筋混凝土建築，二戰後先後由台灣航業有限公司、台灣省公路局均曾設址於此。2014年本建築獲台北市文化局指定為市定古蹟，同年並經文化部指定為國家攝影文化中心台北館基地位址，在2019年完成古蹟修復工程，恢復為地上三層、地下一層之落成初始風貌。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

樓層分布

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲一樓是咖啡館、攝影圖書館以及文創商店，館內二樓以及三樓則是展覽空間。

咖啡館

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

文創商店

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

攝影展覽
要去國家攝影文化中心台北館二樓或三樓，不能帶包包上去，都要寄放在櫃子，去服務台拿證件換櫃子鑰匙，就可以免費寄放。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

從2樓開始就有展覽作品，入館參觀請勿穿拖鞋、汗衫等服裝不整，請勿直接翻拍作品以及請勿使用閃光燈，也不可以碰觸作品，建議可以參與導覽會更瞭解作品。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

國家攝影文化中心台北館建築模型，在日治時期大阪商船株式會社，一樓是船票售票處，樓上是辦公室，在二戰後被改為台航大樓，之後由台灣省公路局接管55年，沒想到在北車旁還有這樣的日治建築。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲攝影家章光和的作品莓果，將展場空間打造成有如萬花筒的裝置藝術，透過鏡屋內的鏡子反射出無數個身影。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲另外鍾順龍作品星雨系列，使用傳統相機運用閃光燈來拍攝雨滴，作品有如星空般超美。

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼國家攝影文化中心臺北館。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

總結
沒想到在北車這裡隱藏著免費的攝影展覽場館，一樓也有複合式咖啡廳，旁邊販售許多文創商品，走累了還可以在這裡喝下午茶吹冷氣也不錯。

國家攝影文化中心 台北館

地址：台北市中正區忠孝西路一段70號1樓
電話：02－89787040
營業時間：10：00－18：00（周一公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

烤羊乳口感脆彈！胡志明市超夯越式羊肉爐　老闆講中文也能通
高雄古早味粉圓冰只要20元佛心價！口感滑彈帶甜度　還有仙草冰
玩胡志明市必朝聖蟹料理！開箱米其林指南推薦蟹肉炒冬粉

關鍵字： 國家攝影文化中心台北館 台北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【爸爸想下班了】兆元宴落幕黃仁勳喊「快昏倒了」！　和記者全程「0架子」互動超親民

推薦閱讀

80年古董煎餅機每天限量製作！手工蛋捲餅深藏板橋巷弄民宅

80年古董煎餅機每天限量製作！手工蛋捲餅深藏板橋巷弄民宅

台東背包客必存「森林天井」青旅！千元享受質感單人房

台東背包客必存「森林天井」青旅！千元享受質感單人房

中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富　每天只賣短短4小時

中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富　每天只賣短短4小時

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷　續湯免費超佛心

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷　續湯免費超佛心

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！

皮克敏迷衝鹽山　打菇、種花享優惠

皮克敏迷衝鹽山　打菇、種花享優惠

吉伊卡哇特展8月登陸香港　亮點先看

吉伊卡哇特展8月登陸香港　亮點先看

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！

精選5間阿里山咖啡館　看山景、雲海

精選5間阿里山咖啡館　看山景、雲海

「大阪王將」8門市將換品牌進駐

「大阪王將」8門市將換品牌進駐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

證件中「918」任2碼升級鮑魚吃到飽

輕鬆解鎖「台灣第70號百岳」！

煙波Buffet品牌「莫內饗宴」插旗嘉義

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

熱門行程

最新新聞更多

1937年大阪商船舊址藏身北車旁！

皮克敏迷衝鹽山　打菇、種花享優惠

吉伊卡哇特展8月登陸香港　亮點先看

全台唯一溫泉軍醫眷村在北投！

精選5間阿里山咖啡館　看山景、雲海

「大阪王將」8門市將換品牌進駐

台中南屯2026新開幕「太空主題咖啡廳」

北島陶波必訪胡卡瀑布、飛機麥當勞

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366