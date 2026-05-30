1937年大阪商船舊址藏身北車旁！日治古蹟免費看攝影展

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

台北室內景點來推薦「國家攝影文化中心台北館」，鄰近台北車站，前身是1937年的大阪商船株式會社台北支店，日治時期建造最後一批鋼筋混凝土建築之一。2014年台北市文化局將此指定為市定古蹟，在北車以及新光三越旁的日式建築格外顯眼，除了攝影展覽空間，也有閱讀室以及咖啡文創商品店等等。

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停車資訊＆交通指引

搭捷運出台北車站，走站前地下街忠孝西路至Z6出口，步行就可以抵達。國家攝影文化中心台北館沒有附設停車場，開車來停車要找周邊收費停車場。

開放時間

營業時間早上10點到晚上6點，星期一會公休。每周二14：00、每周四14：00、每周六11：00會提供定時導覽服務，可在當天到服務台登記報名，一場以15人為限。

注意事項

歷史

國家攝影文化中心台北館建築在1937年是大阪商船株式會社台北支店，由日本建築師渡邊節設計，是二戰期間台灣最後一批鋼筋混凝土建築，二戰後先後由台灣航業有限公司、台灣省公路局均曾設址於此。2014年本建築獲台北市文化局指定為市定古蹟，同年並經文化部指定為國家攝影文化中心台北館基地位址，在2019年完成古蹟修復工程，恢復為地上三層、地下一層之落成初始風貌。

樓層分布

▲一樓是咖啡館、攝影圖書館以及文創商店，館內二樓以及三樓則是展覽空間。

咖啡館

文創商店

攝影展覽

要去國家攝影文化中心台北館二樓或三樓，不能帶包包上去，都要寄放在櫃子，去服務台拿證件換櫃子鑰匙，就可以免費寄放。

從2樓開始就有展覽作品，入館參觀請勿穿拖鞋、汗衫等服裝不整，請勿直接翻拍作品以及請勿使用閃光燈，也不可以碰觸作品，建議可以參與導覽會更瞭解作品。

國家攝影文化中心台北館建築模型，在日治時期大阪商船株式會社，一樓是船票售票處，樓上是辦公室，在二戰後被改為台航大樓，之後由台灣省公路局接管55年，沒想到在北車旁還有這樣的日治建築。

▲攝影家章光和的作品莓果，將展場空間打造成有如萬花筒的裝置藝術，透過鏡屋內的鏡子反射出無數個身影。

▲另外鍾順龍作品星雨系列，使用傳統相機運用閃光燈來拍攝雨滴，作品有如星空般超美。

總結

沒想到在北車這裡隱藏著免費的攝影展覽場館，一樓也有複合式咖啡廳，旁邊販售許多文創商品，走累了還可以在這裡喝下午茶吹冷氣也不錯。

國家攝影文化中心 台北館

地址：台北市中正區忠孝西路一段70號1樓

電話：02－89787040

營業時間：10：00－18：00（周一公休）

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