360度俯瞰胡志明市！越南最高觀景台　81樓玻璃步道挑戰膽量

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撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

來到越南胡志明市，除了喝傳統越式咖啡、吃河粉、逛粉紅教堂，現在還有一個絕對不能錯過的超夯行程Landmark 81（地標塔81）！身為全越南最高、東南亞數一數二高的摩天大樓，這裡真的是俯瞰整個胡志明市最完美的制高點，網路上各種絕美夜景照完全不是騙人的。這次來胡志明市旅遊，當然要親自來朝聖，81樓高空美景值得一訪，大樓內還藏著一間內行人才知道的必訪高空咖啡廳「Nest by AiA」！

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交通

Landmark 81位於胡志明市的平盛郡（Binh Thanh District），緊鄰西貢河畔，不在最熱鬧的第一郡（市中心）。從第一郡出發，搭乘Grab汽車大約只需15～20分鐘即可抵達，而我們下車地點是飯店入口，需要再往裡走才能抵達商場。

門票兌換方式

建議大家不要到現場才排隊買票，票價沒有比較便宜，還需要用外幣或信用卡支付，我自己出國一律都是先在台灣用手機把票買好。Landmark 81櫃台位在B1，走進一樓的Vincom Center百貨商場，接著搭手扶梯下到B1樓層。

在 B1 很容易就能看到大大寫著SkyView的售票與換票櫃台，直接用手機打開電子憑證，把QR Code給櫃台人員掃描，確認無誤後，就能直接兌換實體票券，順利通關入場。

參觀心得

▲這裡就是 SkyView 的入口，換好票之後就來到這裡，出發前拍一張，準備好要搭高速電梯直衝雲霄。

▲進去之前還有個拍照區，如果需要照片可以額外購買。

▲搭上號稱全東南亞最快的電梯，不到40秒的時間，我們就來到79樓了。

觀景台分為79、80、81三個樓層，各有不同的體驗，79樓是咖啡廳和休息區，可以在這裡點杯飲料，坐在窗邊發呆；80樓是VR體驗區，有一個額外付費的VR虛擬實境跳傘遊戲，想追求刺激的可以試試看，81樓是戶外玻璃步道SkyTouch。

▲站在這裡俯瞰，西貢河彎曲的河道、密密麻麻的法式建築與高樓大廈，胡志明市新舊交融的魔幻感一覽無遺。

▲觀景台360度的環景體驗，毫無遮蔽物，震撼度絕對夠。

▲黃昏時刻也是必訪時段，坐在這裡發呆觀景也是一種獨特感受。

高空咖啡廳 Nest by AiA

參觀完觀景台之後，同一棟有超推的隱藏版高空秘境，如果不想買觀景台門票，或者單純想要舒舒服服坐下來喝杯下午茶，位於75、76 樓的 Nest by AiA 絕對是個高CP值的完美備案。咖啡廳進場要回到飯店入口處等位置，這次來大約4點左右，等沒多久就有位置了。

下午5點左右入場，可以一次解鎖白天的高空市景、黃昏的浪漫夕陽以及入夜後的百萬夜景，飲品價格也不貴，可以把這趟高空之旅的價值最大化。

總結

胡志明市的 Landmark 81 絕對是值得排入行程的必訪地標，參觀結束之後，還可以到75樓的隱藏版高空咖啡廳Nest by AiA喝下午茶。建議大家挑個天氣晴朗的傍晚造訪，一次把白天、夕陽與百萬夜景通通收進手機裡，絕對會是你這趟越南之旅最難忘的高空回憶！

Landmark 81 SkyView（地標塔81）

地址：720A Điện Biên Phủ, Phường, Thạnh Mỹ Tây, Hồ Chí Minh 72300越南

營業時間：平日10：00－21：30／周六、日09：30－21：30

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