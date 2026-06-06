台中新開幕「不限時寵物友善」早午餐！歐風老宅庭院氛圍懷舊

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

台中最新歐風老宅早午餐咖啡廳「華麗百歲」是台中知名甜點「百歲堂」新品牌，主打法式復古風氛圍，結合輕食、限量法國吐司、精緻甜點與咖啡。獨棟兩層樓建築，保留了老屋結構，搭配歐式老物件擺設，輕鬆享受老派約會，同時也是寵物友善餐廳。

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交通

▲店舖前巷弄狹窄，開車來訪建議將車子停「懷德街」，再散步進來。

外觀

▲門口歐式老宅庭院，時下流行的荒野風綠草與綻放的玫瑰花，森林系秘徑讓人想一探究竟。

台中知名甜點「百歲堂」旗下最新早午餐咖啡廳

▲百歲堂是可麗露、費南雪專賣店，從甜點跨足到台中早午餐咖啡廳，讓人期待。

主打歐風復古風浪漫氛圍

▲分成好幾區空間，最前方高腳椅座位區，後方還有客廳營造等沙發區。兩層樓空間，每個角落都充滿特色。

▲中間規劃木質開放式吧台，大地色系溫潤有質感，一覽無遺料理過程，食用安心。

▲宛如歐式客廳的沙發座位區，鋪上地毯，宛如回到家用餐。

▲這區域則提供多人用餐，大片窗景將庭院造景收入眼前，這裡也是寵物友善餐廳，須提籃或推車。

二樓別有洞天

▲店裡復古傢俱、掛畫、老件裝飾品，都是老闆娘的收藏。

菜單

提供多款早餐盤、沙拉、甜點、咖啡、茶等，選擇雖不多但走精緻路線，每人低消200元（12歲以下除外），平日不限時，假日限時120分鐘。掃描QR code點餐，不收服務費，得先去櫃台付款，等候上餐。

餐點分享

焦糖香蕉法式吐司460元（＋190元升級套餐、＋90元德腸培根）

▲無糖冰白烏龍茶，獨特的烏龍茶香，茶香四溢，好喝解渴。

焦糖香蕉法式吐司浸泡蛋液處理後，多了布丁口感，使用布里歐麵包，非常軟彈，滿滿蛋香，搭配一旁焦糖醬超滿足。特別把香蕉撒糖炙燒，表層酥脆。

▲沙拉使用好品質的巴薩米克醋酸甜風味，健康養生，實在好吃。



華麗百歲

地址：台中市南屯區黎明里懷德街31巷1弄2號

電話：04－22518700

營業時間：10：00－17：00（公休日：每個月第二、第四周的星期三）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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