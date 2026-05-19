拉亞聯名《勇者鬥惡龍》推史萊姆餐　炸雞堡、貝果加入藍色乳酸醬

▲拉亞漢堡攜手日本RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

拉亞漢堡與日本RPG遊戲《勇者鬥惡龍》聯名，將乳酸醬做成史萊姆藍，並加入炸雞芝加哥堡、乳酪貝果、可頌、皇后奶油吐司、生甜甜圈及香蕉千層蛋餅等6款餐點中，還有4款周邊，其中寵物頭套為台灣限定販售，即日起至8月10日限時登場。

▲史萊姆炸雞芝加哥堡、史萊姆香蕉千層蛋餅。

▲另有貝果、可頌、奶油吐司、生甜甜圈等甜食。

「拉亞漢堡X勇者鬥惡龍」以遊戲中最具代表性的怪物「史萊姆」為靈感，推出命名為「史萊姆」的聯名乳酸醬，口感微酸有奶香，並搭配6款人氣餐點。

鹹食有「史萊姆炸雞芝加哥堡（105元）」；甜食包括「史萊姆乳酪貝果（65元）」、「史萊姆可頌（55元）」、「史萊姆皇后奶油吐司（50元）」、「史萊姆乳酪生甜甜圈（65元）」及「史萊姆香蕉千層蛋餅（65元）」，售完為止。

▲寵物頭套「拉亞國王史萊姆（左）」為台灣限定方周邊。

▲史萊姆經典餐盤共有2款。

此次聯名活動還有寵物頭套「拉亞國王史萊姆」、「史萊姆造型保溫袋」以及2款「史萊姆經典餐盤」，其中寵物頭套是雙方共同設計、台灣獨家發售。

拉亞指出，購買指定聯名套餐就可帶走「史萊姆造型保溫袋」或「史萊姆經典餐盤」；消費加價購，保溫袋會員價20元、非會員30元，寵物頭套會員價169元、非會員199元，經典餐盤會員價99元、非會員129元；以及透過拉亞APP印花點數兌換，集滿15枚可免費換寵物頭套1個，頭套換完可改等值150元優惠券。

▲金、銀史萊姆飲料杯為隱藏版。

聯名期間，拉亞也將蛋餅盒、甜點袋、漢堡袋、飲料杯換上史萊姆包裝，聯名飲料杯還有隱藏版「金屬史萊姆」與「拉亞國王史萊姆（金色版）」，各以4%機率隨機出現。

拉亞表示，聯名活動期間以拉亞APP單筆線上支付滿200元即享抽獎資格，頭獎為桃園大阪單人來回機票+日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園 ）豪華特典門票，抽2名；貳獎為日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園 ）豪華特典門票2張，抽2名；勇者補給獎可獲得拉亞APP專屬優惠券，抽數名。

▲磁吸手機豬架（左）、手機背帶組（右）。

▲豬杯杯提袋、豬豬美袋子。

麥味登近日也找來人氣IP「LuLu豬」聯名推出5款限量周邊，有一秒吸附、支援多視角的「磁吸手機豬架（售價249元）」，附LuLu豬小吊飾的「手機背帶組（售價349元）」，罐頭造型「越LU越乾巾（售價429元）」，以及「豬豬美袋子（售價299元）」與「豬杯杯提袋（售價249元）」。周邊限於麥味登APP開放預購。

▲厚切豬福滿分堡（右）、厚切豬飽飽特餐（左）。

另外還有2款LuLu豬聯名餐點，「厚切豬福滿分堡」選用厚切黑胡椒豬排結合薯餅，單點95元、加中杯紅茶105元；「厚切豬飽飽特餐」則是厚切豬排湯種吐司，單點145元、加中杯紅茶155元。

▲聯名期間全門市包括紙杯、提袋、紙盒也都換上LuLu豬限定包材。

麥味登更打造3間「LuLu豬主題店」，分別位於台北敦南遠企店、台中興大店及高雄西子灣店，店內將設置LuLu豬大型人形立牌與大面積窗貼，營造療癒氛圍。期間限定至7月15日。