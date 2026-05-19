ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

拉亞聯名《勇者鬥惡龍》推史萊姆餐　炸雞堡、貝果加入藍色乳酸醬

▲▼連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本SQUARE ENIX的RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲拉亞漢堡攜手日本RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

拉亞漢堡與日本RPG遊戲《勇者鬥惡龍》聯名，將乳酸醬做成史萊姆藍，並加入炸雞芝加哥堡、乳酪貝果、可頌、皇后奶油吐司、生甜甜圈及香蕉千層蛋餅等6款餐點中，還有4款周邊，其中寵物頭套為台灣限定販售，即日起至8月10日限時登場。

▲▼連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本SQUARE ENIX的RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲史萊姆炸雞芝加哥堡、史萊姆香蕉千層蛋餅。

▲▼連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本SQUARE ENIX的RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲另有貝果、可頌、奶油吐司、生甜甜圈等甜食。

「拉亞漢堡X勇者鬥惡龍」以遊戲中最具代表性的怪物「史萊姆」為靈感，推出命名為「史萊姆」的聯名乳酸醬，口感微酸有奶香，並搭配6款人氣餐點。

鹹食有「史萊姆炸雞芝加哥堡（105元）」；甜食包括「史萊姆乳酪貝果（65元）」、「史萊姆可頌（55元）」、「史萊姆皇后奶油吐司（50元）」、「史萊姆乳酪生甜甜圈（65元）」及「史萊姆香蕉千層蛋餅（65元）」，售完為止。

▲▼連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本SQUARE ENIX的RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲寵物頭套「拉亞國王史萊姆（左）」為台灣限定方周邊。

▲▼連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本SQUARE ENIX的RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲史萊姆經典餐盤共有2款。

此次聯名活動還有寵物頭套「拉亞國王史萊姆」、「史萊姆造型保溫袋」以及2款「史萊姆經典餐盤」，其中寵物頭套是雙方共同設計、台灣獨家發售。

拉亞指出，購買指定聯名套餐就可帶走「史萊姆造型保溫袋」或「史萊姆經典餐盤」；消費加價購，保溫袋會員價20元、非會員30元，寵物頭套會員價169元、非會員199元，經典餐盤會員價99元、非會員129元；以及透過拉亞APP印花點數兌換，集滿15枚可免費換寵物頭套1個，頭套換完可改等值150元優惠券。

▲▼連鎖早午餐品牌「拉亞漢堡」攜手日本SQUARE ENIX的RPG遊戲《勇者鬥惡龍》展開「LAYA QUEST：台灣朝食的傳說」聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲金、銀史萊姆飲料杯為隱藏版。

聯名期間，拉亞也將蛋餅盒、甜點袋、漢堡袋、飲料杯換上史萊姆包裝，聯名飲料杯還有隱藏版「金屬史萊姆」與「拉亞國王史萊姆（金色版）」，各以4%機率隨機出現。

拉亞表示，聯名活動期間以拉亞APP單筆線上支付滿200元即享抽獎資格，頭獎為桃園大阪單人來回機票+日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園 ）豪華特典門票，抽2名；貳獎為日本淡路島Dragon Quest Island（二元之森勇者鬥惡龍主題樂園 ）豪華特典門票2張，抽2名；勇者補給獎可獲得拉亞APP專屬優惠券，抽數名。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲磁吸手機豬架（左）、手機背帶組（右）。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲豬杯杯提袋、豬豬美袋子。

麥味登近日也找來人氣IP「LuLu豬」聯名推出5款限量周邊，有一秒吸附、支援多視角的「磁吸手機豬架（售價249元）」，附LuLu豬小吊飾的「手機背帶組（售價349元）」，罐頭造型「越LU越乾巾（售價429元）」，以及「豬豬美袋子（售價299元）」與「豬杯杯提袋（售價249元）」。周邊限於麥味登APP開放預購。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲厚切豬福滿分堡（右）、厚切豬飽飽特餐（左）。

另外還有2款LuLu豬聯名餐點，「厚切豬福滿分堡」選用厚切黑胡椒豬排結合薯餅，單點95元、加中杯紅茶105元；「厚切豬飽飽特餐」則是厚切豬排湯種吐司，單點145元、加中杯紅茶155元。

▲▼連鎖早午餐品牌「麥味登」攜手人氣IP「LuLu豬」展開為期2個月的聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲聯名期間全門市包括紙杯、提袋、紙盒也都換上LuLu豬限定包材。

麥味登更打造3間「LuLu豬主題店」，分別位於台北敦南遠企店、台中興大店及高雄西子灣店，店內將設置LuLu豬大型人形立牌與大面積窗貼，營造療癒氛圍。期間限定至7月15日。

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字： 美食情報 美食雲 拉亞漢堡 麥味登 史萊姆 勇者鬥惡龍

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

動力火車連「啊」三天 　累喊：自己找罪受XD

推薦閱讀

南投衛局籲赴非加強防護監測避免感染伊波拉病毒

南投衛局籲赴非加強防護監測避免感染伊波拉病毒

探索廚房6/1起取消下午茶

探索廚房6/1起取消下午茶

福岡藥院淺焙愛好者人氣店開箱！

福岡藥院淺焙愛好者人氣店開箱！

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

陳嵐舒餐廳「gubami Social」宣布熄燈

陳嵐舒餐廳「gubami Social」宣布熄燈

雙北展覽活動總整理！有小丸子、伊藤潤二　還有柯南

雙北展覽活動總整理！有小丸子、伊藤潤二　還有柯南

南港7-11愿秀門市「集結星巴克、康是美」　全家推李多慧主題店

南港7-11愿秀門市「集結星巴克、康是美」　全家推李多慧主題店

In-N-Out開賣半小時完售

In-N-Out開賣半小時完售

50年大腸圈老店豬內臟控必存

50年大腸圈老店豬內臟控必存

駿宇、聖運旅行社遭觀光署廢照　另有7業者經核准解散

駿宇、聖運旅行社遭觀光署廢照　另有7業者經核准解散

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗饗、旭集與URBAN PARADISE黑鮪魚吃到飽

台中人氣牛排館插旗高雄鳳山

桃園預約制「禪風玻璃屋」咖啡廳！

近600人搶吃In-N-Out漢堡

In-N-Out開賣半小時完售

出示畢業照就送30隻白蝦

TTE旅展「萬元出國回歸」999元飛峴港

美國必吃漢堡「In-N-Out」再度登台快閃

飄香大稻埕40年「琥珀色四神湯」超甘甜

50年大腸圈老店豬內臟控必存

熱門行程

最新新聞更多

南投衛局籲赴非加強防護監測避免感染伊波拉病毒

探索廚房6/1起取消下午茶

福岡藥院淺焙愛好者人氣店開箱！

即／泰國內閣今批准「取消60天免簽」！

陳嵐舒餐廳「gubami Social」宣布熄燈

雙北展覽活動總整理！有小丸子、伊藤潤二　還有柯南

南港7-11愿秀門市「集結星巴克、康是美」　全家推李多慧主題店

In-N-Out開賣半小時完售

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366