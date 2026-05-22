宜蘭礁溪老爺2.0開箱！體驗「雙玩法」從露營車到日式禪意本館

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳莉玟

這趟旅程不僅是為了暫時放緩腳步，更是為了親身體驗這座走過二十載的經典地標「礁溪老爺」，在歷經大規模翻修後的2.0版本。這次我安排了一種很特別的住宿方式：先入住「得天露營區」感受自然的野趣，再銜接飯店本館享受極致的寵溺。這場從「野奢」到「寵奢」的轉場，不僅讓度假的層次更加豐富，也讓人看見頂級旅宿在服務細節上的深厚功力。

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▲飯店本館建築穩穩地坐落在翠綠山巒之中，這片景色是許多旅人對礁溪老爺的第一印象。

▲上方飛舞的藝術裝置，讓樓梯不僅是通道，更是一段藝術的探索。

▲木地板與燈串營造出的溫馨野營氛圍。

▲在野奢露營中，這些手作細節讓度假變得更加豐富有趣。

▲在戶外享受精緻的火鍋料理，海陸食材與熱氣騰騰的湯底，是野奢夜晚的幸福點綴。

▲當野奢的活力退去，本館客房的日式禪意，正是身心最需要的靜謐。

在礁溪遇見紐西蘭的野奢之境

踏入「礁溪老爺 得天露營體驗區」的那一刻，眼前的場景瞬間讓我聯想到了兩年前的紐西蘭露營車自駕之旅。那種被開闊綠意包圍、與自然零距離接觸的氛圍，在台灣實屬難得。這裡由礁溪老爺團隊直接管理，既保留了夜宿露營車的野趣，又能隨時散步回本館享受大眾湯設施，對於渴望大自然卻又不想放棄舒適度的旅人來說，具備極大的吸引力。

▲整齊劃一的露營車隊列，在自然的落羽松林間拉出了一道充滿秩序感的風景。

既然是露營，親手參與的過程便是最珍貴的體驗。這場野營由劈柴與生火拉開序幕，第一次使用打火石才發現其中的學問與不易。當火光終於升起，看著木材燃燒、空氣中飄散著微香。我們將家常零嘴放在火上烘烤，經過炭火洗禮後的口感與味道，竟有令人驚喜的口感。

▲戴上藍色手套，專注於每一次打火石的摩擦，這不只是在生火，更是在體驗一種有趣的野外生存技能。

▲將平凡的零嘴變得不平凡，只需幾根炭火、幾分鐘的等待，這就是野奢露營的魔力。

空間的禪意：大人系的感官細節

我這次挑選至多可容納五人的「和式露營車」，空間設計運用了大量淺色木質調與席地而坐的低几設計，讓視覺與心靈都能隨著環境慢下來。雖然身處野外，但細節沒馬虎、處處展現大人系的質感，像是車內選用了熟悉的瑞典香氛品牌 L:A Bruket，自然的木質調香氣讓空氣瞬間多了幾分北歐式的清新與質感；此外，獨立的洗手間與淋浴間整理得乾淨清爽，徹底打破了過往對露營設施的克難印象。

▲即便是露營車，也能在有限的空間內創造放鬆感。

▲瑞典香氛品牌將野營的生活儀式感提升到了另一個層次。

▲坐在露營車內，放著音樂享受一杯暖飲，這就是度假該有的樣子。

▲睡前將床鋪旁的窗戶推開，拉上紗窗，讓夜裡山林的清新空氣伴隨入眠，這是最奢侈的自然款待。

綠地上的趣味：不只是揮桿，更是與家人的連結

這裡藏著一個極具趣味的9洞推桿場，雖然球桿規格走的是闔家同樂路線，門檻極低，但每一洞都認真標示了距離與標準桿數。在夕陽西下的魔幻時刻，與家人一起在這片開闊的綠意中揮桿，或玩一場飛盤高爾夫，這份輕鬆愜意的午後時光，就是度假裡最珍貴的畫面。

▲在這片自然美景中，即便只是闔家同樂的推桿，也讓人忍不住拿出十足的認真。

▲夕陽餘暉灑落，將這片被山巒溫柔環抱的推桿場染上一層金色，即便不揮桿，光是站在此處，也能感受到遠離塵囂的寧靜。

▲綠地上的趣味不只是推桿，換一張飛盤，幾聲笑語，最珍貴的度假畫面就在這片開闊的綠意中展開。

當夜幕低垂，露營車的客人還能前往飯店本館的「野天風呂」，在一池又一池的溫泉中洗去疲憊，這才是最道地的「老爺式」野營玩法。

▲露營車客人的專屬特權，便是隨時能前往本館享受溫泉。

▲當夜幕低垂，溫暖的燈光將飯店本館的泳池點綴得如夢似幻。

星空下的鍋物饗宴：戶外版 Room Service 的小奢華

在得天露營區的夜晚，重頭戲是由一場頗具儀式感的晚餐開啟。這裡安排了相當特別的「戶外版 Room Service」，服務同仁會將豐盛的私人鍋物大餐直接送抵露營車旁。在那片星空與微涼山氣的包圍下，看著桌上擺滿的海陸鮮食，這份專屬感讓露營的層次瞬間提升不少。

▲在星空與微涼山氣的包圍下，坐在露營車旁享用熱騰騰的私人火鍋，就是得天露營區獨有的小奢華度假方式。

這份鍋物不僅份量十足，食材的挑選也具水準。熱騰騰的湯底翻滾著在地鮮味，就算是隨附的燒餅都讓人驚喜，展現老爺體系對餐飲的品質要求。在自家的露營車前，不必與人推擠，只需專注於眼前的沸騰與山林的寧靜，那種大口吃肉、暖心喝湯的快意，讓原本抱持著想趁露營減肥的朋友，恐怕都要在美色與美食面前暫時鬆懈了。

▲原本以為露營晚餐就是烤肉或簡單煮食，沒想到在礁溪老爺是這樣的精緻。

▲老爺體系的精緻，連這小小的燒餅都藏著細節，酥脆的口感，是意料之外的美味。

▲從海鮮到時蔬，食材的挑選一點都不馬虎。

營火、微醺還有仙女棒

飽足的晚餐過後，空氣中飄散著木材燃燒的微香，那是得天露營區營火升起的信號。在微涼的夜色下，旅人們不約而同圍坐火堆，看著棉花糖在炭火上方慢慢膨脹、轉為誘人的金黃。最道地的吃法，莫過於趁著棉花糖軟乎乎時，拿兩片餅乾用力一夾，那種外脆內融、帶點炭香的甜美療癒，是大人小孩都無法抗拒的深夜時刻。

▲幾雙手圍繞著火堆，專注地控制著手中木籤的角度與距離，炭火的餘溫與棉花糖逐漸散發出的甜香，交織成夜裡最溫暖的畫面。

若你以為露營的夜晚只有營火，那這裡的安排會讓你再次驚喜。每天20：15至21：00準時出沒的「爺營行動 Bar」，是屬於一家大小的歡樂時光。桌上整齊擺放著各種基酒與素材，你可以按照看板上的祕方比例，親手調製出一杯專屬的雞尾酒或Mocktail。除了調酒，現場還準備了熱騰騰的燒仙草，在冬夜裡喝上一碗，暖意直接從指尖傳遍全身。最後，點起一支仙女棒，看著火花在夜空中輕快舞動，那種純粹的快樂，讓這場野奢體驗多了一份童趣的儀式感。

▲不管你是想找杯特調放鬆，還是想來碗熱呼呼的燒仙草暖身，這裡都能滿足。

▲大人小孩手持仙女棒，一同寫下關於夜裡最絢爛、最童趣的回憶。

轉場的藝術：高水準服務的「中樞神經」

從露營車退房後，這趟旅程並未結束，而是轉往本館銜接後續的驚喜。退房後，行李會由服務同仁直接送往本館客房，當房間準備妥當，行李就會悄然出現在室內。

更令我印象深刻的是服務細節中的敏銳度，當我步入本館櫃檯，同仁無需多做說明，早已掌握前一晚入住露營區的紀錄，並流暢地辦理後續手續。這種神同步的服務，不禁讓我想起在日本安縵的住宿體驗：所有服務人員彷彿共用一條中樞神經，即便在不同區域，資訊與頻率卻始終保持一致。在現今旅宿業缺工的環境下，能維持如此「在線上」的品質，實屬不易。

▲誰說露營只能簡單吃？在得天露營區居然還能自己製作美味的熱壓吐司，好驚喜。

▲從露營車轉場到本館客房，陽台外的景色高度也跟著升級。

▲參加免費的飯店手作體驗，帶走的不只是一個杯墊也是這趟旅程的一份紀念

經典重塑：茶寮清泉的禪意與款待

接下來，我帶著高度期待來開箱2024年完成翻修後的「礁溪老爺 2.0」，其中最引人注目的變革，是將原有的會議廳打掉，重塑成頗具禪意的餐飲空間：茶寮清泉。由設計師伊藤彰操刀，空間以「真實的日本」與「自然共存」為核心。牆面上那兩圓相疊的燈飾，既帶出日本傳統茶屋的意象，也宛如清泉漣漪。這裡不僅是硬體的升級，更是一份對常客的情誼回饋：入住10次以上的常客，即可在此免費享用半自助式下午茶。

▲走進茶寮清泉，第一眼就被那份沉穩的秩序感吸引，服務同仁專注的神情與空間設計合而為一，詮釋了現代日式茶屋的款待本質。

▲牆上兩圓相疊的燈飾宛如清泉漣漪，坐在這抹溫潤的光影前沏上一壺紅烏龍，度假的節奏在這一刻慢了下來。

入席後的茶事體驗展現了細膩的款待。我挑選了溫潤的熱泡紅烏龍，搭配自選的手作甜點，比例拿捏得恰到好處。取餐檯上多樣具在地特色的台式輕食，與精選的紅白酒、氣泡飲相映成趣。在日光流轉的優雅氛圍中慢下來，經典老爺的款待之道，依然令人傾心。

▲好茶值得等待，看著沙漏裡的藍色細沙緩緩滑落，在最適當的時間點倒出茶湯，是對這杯茶最大的尊重。

▲多樣具備在地特色的台式輕食，取餐檯上的鹹食小點同樣令人驚艷。

▲甜點櫃裡整齊排列的手作點心，每一款都好精緻誘人。

和式套房裡的靜謐時光

當推開「和式蘭陽平原景觀套房」的門，聞到藺草香的那一刻，心就不自覺沈靜了下來。17坪的和風空間，赤腳感受琉球疊榻榻米的質地，那是感官最直接的放鬆。客房位於3樓，視野依舊開闊，卻也誠實地記錄了土地的變遷。時隔多年再訪，窗外的景致隨著周邊開發有了些許變化，人間煙火氣近了些，這也是另一種觀察土地脈動的視角。

▲赤腳踩在琉球疊榻榻米上，感受溫潤的質地，淡淡的藺草香在空氣中瀰漫，這是感官最直接的放鬆。

▲和室空間設計到位，和紙拉門透出柔和的光線在榻榻米上輕輕灑下。

▲閒坐陽台，能完整感受到蘭陽平原的開闊，田園、道路與群山在午後陽光下交織，這就是宜蘭獨有的舒緩節奏。

美人之湯：綠板岩下的溫潤浸泡

來到礁溪，泡湯自然是重頭戲。這裡的泉質是無色無味的碳酸氫鈉泉，浸泡後的肌膚顯得柔嫩。值得一提的是室內牆壁採用了綠板岩原石，同時具備玉石的溫潤與石材的樸質感。

▲午後的陽光灑在牆面上，透出一種如玉般的溫暖光澤，粗獷中帶著細膩，讓人心都跟著沈靜了下來。

而戶外溫水泳池的照明設計也極具巧思，從客房陽台俯拍，燈光與池水的交織顯得格外迷人。夜晚，我報名了「夜間瑜伽」，在老師的帶領下經歷一段紮實的伸展。當身體感到酸爽時，腦海裡轉著一個念頭：「此刻伸展得越辛苦，等等的溫泉就會有多爽快。」睡前再次回到大眾湯報到，讓氤氳水氣徹底包裹放鬆的肌肉，枕著星光入夢，是一夜好眠的最佳保證。

▲專注於指尖與足心的深度伸展，酸爽之後迎來的，將是更深層的放鬆：泡湯。

▲池畔燈光像是星空的縮影，水面的漣漪與光影交織出一段迷幻且安定的度假夜色。

▲到了夜晚，日間的茶几悄然退場，取而代之的是紮實的寢具。

味蕾的選擇：從熱鬧的自助餐到安靜的早午餐

關於餐飲，礁溪老爺一直保持著高水準。雲天自助餐廳的豐富與質感依然穩健，建議在如此豐富多元的餐檯前，可以把部分胃空間留給「老爺精選好味道」區的家常料理，那些選用在地食材、慢火細熬出的滋味，往往最耐人尋味。

▲雲天自助餐廳的魅力，就在於這份視覺與味覺雙重綻放的飽足與質感。

▲這一鍋鍋沈穩的滋味，裝載的不只是食物，更是家鄉的溫度。

而這趟旅程最棒的決定，莫過於將離館日的早餐挪至11：00，改到「岩波庭」享用早午餐。這個安排讓假期有了一種「賺到」的延長感。多出來的晨光，可以用來手磨咖啡豆、在藺草香中沖杯熱咖啡，或是在退房前再去泡最後一回大眾湯。

▲延後享用早午餐，這份多出來的晨光顯得格外奢侈且靜謐。

▲飯店細膩地提供了咖啡豆與所需的咖啡器具。當香氣盈滿鼻尖，心也跟著那份規律的旋轉慢了下來。

▲透過挑高的落地大窗，眼前的綠意與精緻的餐桌陳設連成一氣。

比起自助餐的熱鬧，岩波庭的早午餐更像是一場安靜的對話。透過挑高落地窗看著綠意，盤中的爐烤松阪豬金黃脆口，份量恰到好處。這種「早餐變午餐」的節奏，讓假期不再匆促，而是一場優雅的結尾。

▲爐烤後的松阪豬散發著誘人的金黃色澤，搭配精緻的日式小菜與一碗溫潤白飯，這份量剛剛好。

▲不匆促的優雅，正是老爺式度假最令人傾心的收尾。

在變與不變之間，看見款待的本質

悠閒地吃完早午餐，拿著相機走走拍拍，細細品味2024年改裝後的變與不變。謝謝團隊上下的用心，整體體驗都在水準之上，不僅是屬於國人的度假優選，更是能代表台灣向國際旅人遞出的精緻款待名片。礁溪老爺用二十年的時光證明，服務的熱誠與對美學的堅持，能在時間的淘選中越發耀眼。從露營車的晨曦到本館溫潤的泉水，這趟「雙體驗」之旅最迷人之處，或許不在於奢華的硬體，而是那份被細膩照顧後，身心徹底放鬆的通透感。離開礁溪時，行李箱裡裝的不是紀念品，而是這幾天在營火與茶香之間，重新找回的續航力。

▲在大廳的一隅，我找到了與自己獨處最舒服的姿勢，享受那份不必趕場的自在。

▲魔幻時刻的光影正在進行最後的謝幕，水面映照著天光的餘韻，完美了這度假一日。

礁溪老爺酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

電話：03－9886288

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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