全台溜滑梯最多親子公園！一次開放34道　還能攀爬8米高樹塔

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者陳俞蓁

「清水鰲峰山公園谷溜遊戲場」是台中海線全新人氣親子景點，位於清水區的鰲峰山公園內，一口氣打造全台最多的34道溜滑梯，搭配原本就超受歡迎的競合體驗遊戲場，成為中台灣超夯的親子一日遊首選！

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交通停車資訊

谷溜遊戲場位於清水區的鰲峰山公園，和原本熱門的鰲峰山公園競合體驗遊戲場不同方向，建議Google導航直接搜尋「鰲峰山公園谷溜遊戲場」。

遊戲場旁有小型停車場，約有10個車位，基本上很難停到，路邊停車請避開紅線或是人行道，因為警察會定期巡邏開單。推薦停放台中市自由車場停車場，雖然有點距離，停車位相對好找許多。

▲園區內設有遊戲場環境資訊表，提供即時的溫度和濕度。

化妝室盥洗區

▲谷溜遊戲場地面有廁所指標，沿著路線就能輕鬆抵達。玩沙區有設置手腳盥洗區





什麼是「谷溜遊戲場」？為什麼它這麼紅？

「谷溜」取自台語「滑溜」的諧音，完美呼應了這個遊戲場的最大特色——溜滑梯！ 市府巧妙利用鰲峰山的地形起伏，打造出單一場域內高達34道滑軌的壯觀景象。加上園區佔地廣大、完全免費開放，一啟用立刻空降台中必去親子景點排行榜冠軍。



必玩亮點

全國最多！34道造型溜滑梯任你溜

全國數量最多的溜滑梯公園，從螺旋狀、直線衝刺、波浪造型以及寬面滑道等多種設計。精力充沛的小朋友，玩上一輪也會沒電！

8公尺高「大樹之塔」，挑戰膽量極限

園區最吸睛的核心地標，是這座高達8公尺（約四層樓高）的大樹之塔，小朋友可以從地面開始向上攀爬，塔內設置多個攀爬路徑，並串接了多道溜滑梯，玩法豐富又有挑戰性。



▲歷經千辛萬苦最終攀爬到頂端，再從高空一溜而下，超級刺激。

全國首創「互動式音效排笛溜滑梯」

互動式音效排笛滑梯位在大樹之塔底層，一字排開高達9道磨石子溜滑梯，溜滑梯內設置感應器，會隨著滑行產生美妙的音樂旋律。

有設置紅綠燈的娜卡雙辮溜滑梯

娜卡雙辮溜滑梯很受到小朋友歡迎，是園區內少數能輕鬆抵達溜滑梯口又能感受到刺激的溜滑梯組。

▲溜滑梯口設有紅綠燈號誌提醒，可以知道出口方的小朋友是否離開，避免發生碰撞，很貼心的設計

28公尺的長距滾輪溜滑梯

長距滾輪溜滑梯超熱門，無時無刻都有長長的排隊人潮，如果到現場發現排隊人潮不多的話，建議先攻略這一座長距滾輪溜滑梯。

玩沙區和小小孩滾輪溜滑梯

如果是小小孩來這放電遊玩，推薦位在角落的滾輪溜滑梯，家長也比較不用擔心小朋友會卡在攀爬往上

▲很多內行人直接在一旁的鰲峰山市鎮公園陽光草坪野餐放鬆，等待小朋友放電結束

▲高架歷史棧道增加空間感，長輩與小朋友能從不同高度觀賞這座遊戲場

心得

谷溜遊戲場溜滑梯的數量真的相當多，對於4歲以上的小朋友是很好放電的地方，如果是3歲以下或是本身較為膽小一點的小朋友，可能會在玩樂過程中出現卡在半空中或進退兩難而哭鬧的情況。比較可惜的是現場沒有看到小朋友最愛的盪鞦韆、搖搖馬等設施，遮陽設施也還有待補強。

以過往的經驗，通常明後年的谷溜遊戲場2.0升級版應該就會逐步補上遮陽設施，大家可以再等等。大家最在意的應該還是停車問題，周邊停車格數量不足，建議平日或是假日早點抵達，不然會走很遠。鰲峰山有「谷溜遊戲場」和「競合體驗遊戲場」，組成鰲峰山公園一日遊不是問題。

谷溜遊戲場

地址：導航建議直接設定「谷溜遊戲場」或「鰲峰山運動公園」

營業時間：24小時開放

停車資訊：園區周邊設有免費停車場，假日人潮眾多，建議提早抵達以確保車位

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