亞航機票優惠「單程含稅2782元起」　送機上餐、免一次改票手續費

▲亞洲航空。（圖／AirAsia提供）

記者蔡玟君／綜合報導

亞洲低成本航空品牌 AirAsia 因應TTE台北國際觀光博覽會將於5月22日至25日登場，宣布即日起推出夏季線上旅展限定優惠。旅客於活動期間透過 AirAsia官網 或App 訂購機票，即可同時享有「免費機上餐」與「一次免收機票改期手續費」雙重優惠，台北、高雄暑假出發直飛航線，單程含稅價2782元起。

業者表示，旅客購買 AirAsia 國際航班機票時，只要同步加購人氣機上餐「秦叔叔海南雞飯」，即可享0元優惠，每位旅客每個國際航段可折抵1份餐點，讓旅客在飛行途中也能享受超值美食體驗。

此外，業者也同步推出「一次免收機票改期手續費」優惠，旅客若因行程異動需更改班機，可免收一次改期手續費，但仍需補足票價差額，提升暑假出遊規劃彈性。

▲國泰航空今年迎來80周年。（圖／業者提供）

國泰航空也宣布今年將參加TTE旅展，今年以「世界很大 現在就FLY！」為主題，推出全球71個精選航點限時優惠，經濟艙最優8折起，特選經濟艙與商務艙93折起的優惠價格，熱門航點涵蓋香港、日本、東南亞、歐洲、北美及紐澳等地。

適逢國泰航空迎來80周年，業者在旅展現場亦特別帶來多款周年紀念商品，包括特別塗裝飛機模型、制服小熊吊飾盲盒與經典旅行選品等，邀請航空迷與旅遊愛好者親臨體驗。



此外，旅展現場也推出多重限定好禮。凡於現場購買機票或指定商品，即可獲得精美贈品；單筆機票消費滿1萬5000元，即贈「航點帆布袋」；購買入境香港來回機票，則可獲得「Hello Hong Kong」限定帆布袋。凡現場完成任一航點機票預訂，還有機會參加每日抽獎活動，把「台北－香港雙人來回機票」帶回家。