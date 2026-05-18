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嘉義必去8個皮克敏散步景點　收集明信片、賞阿勃勒金色花海

▲▼嘉義藝術節與阿勃勒。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市區街道已可看到多處浪漫阿勃勒花海。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義市阿勃勒花季登場了！嘉義市政府表示，現在整座城市街道已被金黃色花海點綴，其中忠孝路、世賢路等路段已進入盛開期。同時不能錯過的還有嘉義藝術節與皮克敏散步活動，讓旅客走訪花海同時也能收集皮克敏，體驗在「嘉」慢旅。

▲▼嘉義藝術節與阿勃勒。（圖／嘉義市政府提供）

▲阿勃勒花海現在進入最美時刻。

每年5月至8月期間就是欣賞阿勃勒的最佳季節，在嘉義市區包括中央廣場、啟明、嘉義、長榮、文化、二二八等公園，以及自由路、世賢路、忠孝路、環湖路等路段，都有浪漫的金色花道能欣賞。

▲▼嘉義藝術節與阿勃勒。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼旅客賞花之餘也可以玩「皮克敏散步」，製作屬於自己的明信片。

▲▼嘉義藝術節與阿勃勒。（圖／嘉義市政府提供）

此外，目前正進行中的「嘉義藝術節」結合人氣手機遊戲 Pikmin Bloom「迷你散步」活動，將城市轉化為實境遊戲場域。此次活動特別規劃8處合作地點，包括文創園區、市立美術館、文化公園、中央第一商場、嘉義文學館、實驗木場、市立博物館及市立棒球場等景點，旅客可於指定場域透過遊戲互動獲得飾品皮克敏與限定明信片，讓散步過程兼具蒐集與探索樂趣。

▲▼嘉義藝術節與阿勃勒。（圖／嘉義市政府提供）

▲同時也有特色潮選店。

市府也表示，活動期間各據點也將結合展覽與市集等不同內容，讓旅程更具變化性。同時市府串聯超過百家「潮選店」，規劃城市散步路線，鼓勵旅客從賞花延伸至咖啡廳、選物店與在地小店，打造屬於嘉義的深度慢旅體驗。

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關鍵字： 嘉義旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 皮克敏 皮克敏散步

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