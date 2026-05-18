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龜記「紫葡蘆薈春」回歸　得正推紅心芭樂烏龍奶昔

▲▼龜記葡萄系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲龜記人氣飲品「紫葡蘆薈春」回歸且成為常態品項。（圖／龜記提供）

記者蕭筠／台北報導

龜記葡萄系列飲品20日回歸，除了人氣飲品「紫葡蘆薈春」重新上架，更新增「紫葡三韻紅」、「紅柚紫葡凍飲」2款新品及「三韻紅萱茶凍」新配料，全數皆列為常態品項。得正20日起則攜手韓國彩妝品牌fwee推出聯名飲品「紅心芭樂烏龍奶昔」，限定販售至6月16日，購買即贈唇釉小樣及愛心杯套。

▲▼龜記葡萄系列。（圖／龜記提供）

▲左至右為紅柚紫葡凍飲、紫葡三韻紅。

龜記「紫葡蘆薈春」以清茶為基底，融合葡萄果香與蘆薈，每杯75元；新品「紅柚紫葡凍飲」以招牌紅葡萄柚果汁搭配葡萄汁，加入三韻紅萱茶凍，每杯80元；「紫葡三韻紅」以三韻紅萱搭配葡萄汁，每杯60元。3款飲品最低1分糖、冰量可調，三韻紅萱茶凍單獨加購每份15元。

▲▼得正攜手韓國彩妝品牌fwee推出聯名飲品「紅心芭樂烏龍奶昔」。（圖／翻攝得正臉書粉專）

▲得正攜手韓國彩妝品牌fwee推出聯名飲品「紅心芭樂烏龍奶昔」。（圖／翻攝得正臉書粉專）

得正則攜手韓國彩妝品牌fwee推出聯名飲品「紅心芭樂烏龍奶昔」，以品牌人氣唇釉色號「Guava Crush」為靈感，選用紅心芭樂搭配烏龍茶製成，再結合鹹甜芝士奶蓋，中杯75元、大杯85元，20日起限定販售至6月16日，百貨店及外送平台售價依現場標示。

上市期間購買聯名飲品即贈fwee奶昔唇釉小樣及愛心杯套組，送完為止，色號不提供挑選；杯套內附fwee折扣碼，門市與官網均可使用。贈品組限門市與電話自取。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 龜記茗品 得正 fwee

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