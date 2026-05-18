Lady M台南快閃店獨賣「檸香奶綠千層」　開幕滿額送蛋糕

▲Lady M首度快閃台南獨家販售全新檸香奶綠千層蛋糕。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紐約蛋糕品牌「Lady M」5月21日至6月底在台南開設快閃店，販售獨家新口味「檸香奶綠千層蛋糕」，並推出滿額送原味千層蛋糕、4片蛋糕加保冷袋1499元等優惠。

Lady M限時進駐新光三越台南新天地，獨家上架「檸香奶綠千層蛋糕」。這款新品以綠茶餅皮堆疊，內餡為檸檬卡士達融合綠茶鮮奶油，頂層覆上新鮮檸檬汁及檸檬皮屑製成的晶透鏡面，9吋2800元、切片280元。

▲5月21日至6月10日任選4片蛋糕加品牌保冷袋優惠價1499元。

Lady M台南新光新天地快閃店再祭出3波優惠活動：

1. 5月21日至24日期間每日前30名單筆消費滿999元，即送原味千層蛋糕1片。

2. 5月21日至6月10日推出「保冷加持・甜點隨時享」優惠，任選4片蛋糕加品牌保冷袋，優惠價1499元。

3. 6月11日至6月30日推出「盤點幸福・蛋糕隨心選」活動，任選2片蛋糕加棋格盤叉組，優惠價880元。

Lady M台南新光新天地快閃店

時間：5月21日至6月30日11:30-22:00（蛋糕售完為止）

地點：台南市中西區西門路一段658號GF（台南新光新天地A區近西門路入口）

※ 開幕日14:00開始營業

▲「望思甜點Once Dessert」快閃新光三越台北南西店。（圖／翻攝望思甜點官網，下同）

高雄人氣甜點店「望思甜點Once Dessert」北上新光三越南西店，帶來招牌「哈囉小狗蛋糕」，有焦香椪糖、太妃莓果、可可花生共3口味，490元起。

另一款人氣品項「貓貓爆餡乳酪派」，有牛奶糖、蜂蜜蘋果、莓果與原味開心果等口味，每盒660元至680元；每日熱賣上百顆的「杜拜巧克力麻糬」，單顆150元，每人限購4顆，快閃期間購買小狗蛋糕可以99元加購1顆。

望思甜點Once Dessert快閃活動

時間：5月11日至5月31日

地點：台北市中山區南京西路12號B2（新光三越台北南西店B2鼎泰豐旁）

▲貓貓爆餡乳酪派同步販售。