台灣人獨旅正夯「釜山搜尋量暴漲71%」　慢旅城市最受青睞

▲越來越多人選擇獨旅。（示意圖／Pexels）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多台灣人將獨旅視為放鬆療癒、重新整理生活步調的重要方式。根據數位旅遊平台 Agoda 最新統計，2026年1月至4月，台灣獨旅搜尋量年增16%，海外搜尋量更成長20%，高於國內的10%，「一個人出發」正成為旅遊新趨勢。

▲釜山成為獨旅熱門城市。（圖／記者蔡玟君攝）

根據Agoda數據，熱門目的地仍以日本與韓國最受台灣獨旅族喜愛，東京、首爾與大阪持續穩居熱門搜尋榜，釜山則是大黑馬，搜尋量年增71%，福岡與札幌也分別成長51%與33%。

Agoda指出，台灣旅客越來越偏好適合短天數、步調悠閒的「慢旅型城市」，能同時享受美食、咖啡廳、購物與在地文化體驗。

▲嘉義藝術節結合皮克敏散步活動吸引旅客朝聖。（圖／嘉義市政府提供）

國內旅遊也有獨旅熱潮，其中嘉義搜尋量年增42%，高雄與台東也分別成長24%與22%。業者分析，越來越多旅客開始偏好帶有自然景觀、在地文化與慢生活氛圍的城市，希望透過旅行暫時遠離忙碌日常。

近期嘉義更因結合皮克敏活動吸引不少旅客專程前往散步、探索巷弄與咖啡廳，讓「邊走邊玩」成為新型態旅行方式。根據交通部觀光署「台灣旅宿網」統計，嘉義市2025年住宿人次突破217萬，創下歷史新高，反映出台灣旅客正逐漸從「踩點式旅遊」，轉向更重視放鬆感與個人體驗的旅行型態。