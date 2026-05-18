福隆國際沙雕藝術季5/29開幕　40件作品看史瑞克城堡、功夫熊貓

▲福隆國際沙雕藝術季將於5月29日登場。（圖／福容大飯店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「福隆國際沙雕藝術季」將於5月29日開幕，今年活動以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請超過15位國內外沙雕藝術家聯手創作，展出超過40座大型主題沙雕，結合超過10個國際知名IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽，且開幕前3天推出12歲以下兒童符合裝扮資格就能免費入園。

今年福隆國際沙雕藝術季結合《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》與《壞蛋聯盟》等人氣國際IP打造沙雕藝術作品。

▲今年福隆國際沙雕藝術季共有40座沙雕，並展現不同經典動畫與電影場景。

今年展場最大亮點之一，便是以《史瑞克》系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造年度主雕，高聳壯觀的城堡氣勢成為全場最吸睛焦點，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍。

《侏羅紀世界》則重現巨型恐龍震撼登場，彷彿走入史前冒險世界；《大白鯊》經典畫面躍上沙灘，巨大鯊魚破浪而出的視覺效果，帶來滿滿夏日電影氛圍。

▲▼也有致敬過去經典電影的創作。

《功夫熊貓》中的阿波也以逗趣姿態現身，結合濃厚東方武術元素與可愛角色魅力，成為大小朋友爭相拍照的人氣展區；《馬達加斯加》則集結獅子愛力獅、斑馬馬蒂等經典角色，打造充滿歡樂感的叢林派對場景。此外，《馴龍高手》中的沒牙與小嗝嗝也將帥氣登場，透過巨型飛龍沙雕與北歐冒險風格場景設計，營造宛如置身奇幻飛龍世界的沉浸感。

為歡慶開幕，5月29日至31日期間加碼推出「12歲以下孩童身上配戴主題IP的配件，中午12點前可享免費入園」限定優惠，並規劃一系列夏日限定主題活動。

6月1日至6月30日期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同樣享190元優惠票價；每周四則推出「比基尼主題日」，凡本人穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友再享每人190元優惠票價。