全球首座「寶可夢機場」日本7月開　4亮點搶先看、有皮卡丘觀景台

▲全球首座寶可夢機場「能登里山 Pokémon With You 機場」將於7月開幕。（圖／株式会社ポケモン提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本石川縣再添寶可夢新景點！為協助能登半島震災後觀光復興，寶可夢與石川縣攜手將現有的「能登里山機場」打造為全球首座冠上寶可夢名稱的機場「能登里山 Pokémon With You 機場」，並於7月7日期間限定開放至9月底為止，機場內不僅有滿滿飛行系寶可夢裝飾、限定藝術與主題餐點，未來更將推出寶可夢彩繪巴士，串聯能登各大觀光景點。

▲全球首座寶可夢機場「能登里山 Pokémon With You 機場」外觀。

亮點1：111種飛行系寶可夢現身機場 巨大皮卡丘成打卡焦點

此次「能登里山 Pokémon With You 機場」全新改裝最大特色，就是館內大量寶可夢裝飾。2樓挑高空間設置大型皮卡丘與飛機氣球，周圍則有多隻飛行系寶可夢飛舞空中，打造宛如進入寶可夢世界般的沉浸體驗。

官方表示，館內更集結截11種飛行系寶可夢，旅客可邊逛機場邊尋找角色。此外，入口柱子、空橋與館內導覽標示也融入寶可夢元素，讓旅程從踏進機場開始就充滿驚喜。

▲抵達大廳的彩繪藝術。

▲「皮卡丘里山」觀景台。

亮點2：巨大復興藝術迎賓 還有「皮卡丘里山」觀景台

1樓抵達大廳設置大型復興應援藝術品《明亮未來》，透過描繪能登自然風景與寶可夢角色，象徵災後重生與希望。

畫作中的皮卡丘、正電拍拍與負電拍拍，也將變成立體雕像迎接旅客。

此外，機場觀景台還打造「皮卡丘的里山」主題，大量皮卡丘將組成里山景觀，部分其他寶可夢也悄悄混入其中，成為旅客尋寶拍照的新亮點。

▲▼還有為了此次活動推出的原創動畫與活動。

亮點3：限定動畫短片＋原創藝術 打造只有能登才有的體驗

館內未來也將推出3部原創短篇動畫，旅客可透過手機觀看。其中《飛吧！寶貝龍》描述嚮往天空的寶貝龍努力追夢的故事，並與館內設置的寶貝龍與暴飛龍雕像互相呼應。

同時，官方也公開機場原創藝術《希望之空》，畫面結合大量飛行中的寶可夢、光芒與彩虹，象徵自由飛翔與新旅程的希望，未來也將運用於館內裝飾、周邊商品與彩繪巴士設計中。

▲▼同時有機場限定餐點與周邊商品。

亮點4：機場限定餐點、周邊開賣 還有旅行用品可收藏

位於3樓的餐廳「Restaurant Annon」將推出機場限定寶可夢菜單，包括2款鬆餅與2款飲品，若點套餐還會搭配原創餐墊提供。

2樓商店「Serendipity」則將販售限定商品，除了T恤、鑰匙圈外，也有行李吊牌、行李箱束帶等結合旅行概念的周邊，預料將吸引大批粉絲收藏。

未來將推出寶可夢彩繪巴士 串聯能登人氣景點

除了機場本身外，官方也宣布將於7月中旬起推出2款寶可夢彩繪巴士。其中包括連結金澤站、能登里山機場與輪島市的特急巴士，每日預計往返各1班。

另一條全新的「能登周遊巴士」則串聯能登半島各地寶可夢景點，包括今年5月才開幕的和倉寶可夢足湯，以及珠洲市的「仙子伊布 with LOVE」紀念雕像等，方便旅客展開寶可夢主題巡禮。

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