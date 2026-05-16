福泰「台南希爾頓世家酒店」11月開幕　內部空間搶先看

▲台南希爾頓世家酒店內部設計圖曝光。（圖／翻攝自希爾頓集團官網）

記者蔡玟君／綜合報導

由福泰飯店集團攜手希爾頓集團在台南打造的亞洲首間「Signia by Hilton酒店」，近日於希爾頓集團公布最新內部設計模擬圖，並正式定調中文名稱為「台南希爾頓世家酒店」，同時宣布將於11月開幕，為台南提供國際奢華旅宿新選擇。

台南希爾頓世家酒店是由福泰飯店集團承接過去大億麗緻酒店建築，並引進希爾頓旗下新世代高端酒店品牌「Signia by Hilton」，主打「親近卻不失奢華」、同時充滿能量與文化張力，融合現代設計美學與社交能量，也針對商務會議、獎勵旅遊與高端休閒市場（MICE）打造，提供結合社交、商務與生活方式的全方位住宿體驗。

▲▼台南希爾頓世家酒店融入過去日治時期洋樓以及鐵窗花、洗石子等代表台南的元素。（圖／翻攝自希爾頓集團官網）

從最新曝光的內部模擬圖可見，酒店以挑高大廳、典雅色調設計，同時融入中西區過去日治時期洋樓中常見的紅磚外牆、拱廊與拱窗元素，並將台南老屋常見的鐵窗花、洗石子元素重新轉譯成不同空間中的地面與牆面裝飾，將古都與現代空間整合成一處優雅且帶有歷史厚度的奢華旅宿空間。

▲客房示意圖。（圖／翻攝自希爾頓集團官網）

▲泳池。（圖／翻攝自希爾頓集團官網）

▲典雅空間打造台南奢華旅宿新美學。（圖／翻攝自希爾頓集團官網）

台南希爾頓世家酒店未來由希爾頓集團管理。館內規劃344間客房、560坪會議與宴會空間，並設有全日餐廳、水療中心、室內游泳池、健身中心與 Club Signia 專屬會所等設施。

酒店周邊生活機能方便，包括緊鄰新光三越西門店、藍晒圖文創園區，還有數十間博物館，讓旅客一出酒店就能穿街走巷、探索台南風情。

▲台南遠東香格里拉豪華閣。（圖／記者蔡玟君攝）

台南最高五星酒店「台南遠東香格里拉」今年則迎接開幕17周年，並推出「慶周年・83折特選尊榮」專案，讓旅客能入住高樓層客房，並享豪華閣貴賓廊服務，旅客可享專人辦理入住與退房，避開大廳人潮。貴賓廊服務期間可享精選飲品及點心，傍晚時段則供應雞尾酒與精緻小點，雙人入住每晚未稅價4192元起。

▲台南遠東香格里拉客房示意圖。（圖／業者提供）



豪華閣貴賓廊早餐採半自助式（Semi-buffet）形式，除中西式餐點外，也有牛肉湯、虱目魚湯等台南經典風味選擇，每日菜色依季節時令輪替供應，讓旅客在悠閒節奏中品味晨間時光。