陽明山露台餐廳眺望山群市景！下午茶低消才150元　必嘗東坡肉

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撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

台北陽明山美食推薦「菁豔景觀餐廳」，位在陽明溫泉渡假村內，渡假村佔地大，擁有絕佳的觀景視野，露天景色優美，雲霧繚繞也很有美感。提供精緻美味的餐點、下午茶，還有住宿和泡湯的服務，玩陽明山，安排個兩天一夜也很享受。

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交通方式＆停車資訊

菁豔景觀餐廳就在陽明溫泉渡假村裡，開車導航即達，有寬敞的停車場，也能搭陽明山小15公車來這裡玩。菁豔景觀餐廳是陽明溫泉渡假村的人氣餐廳，就算沒安排泡湯或住宿，單純來用餐也很棒。

餐廳環境

▲室內空間寬敞明亮，座位數超多，還有多間包廂，可以滿足不同客群的旅人朋友，整體環境舒服有質感，超放鬆！

觀景座位區

▲更棒的是，菁豔景觀餐廳還有戶外觀景露台，想要近距離欣賞陽明山景觀，也能選擇坐戶外。

等餐時間到戶外觀景台走走，可以欣賞壯麗山群，還能遠眺城市風光。午後雲霧包圍，帶朦朧的美感也很療癒，想必豔陽天，能見度好時，景色一定更美，難怪菁豔景觀餐廳，也是熱門的約會景點。

菜單

品項相當豐富，有各式中式料理、下午茶、輕食、咖啡，也有各種特調飲及酒單可以選擇。入館用餐午晚餐每人低消350元；下午茶時段每人低消150元。餐點皆需加收10%服務費，可以付現金，也有刷卡的服務。

親子友善空間

菁豔景觀餐廳不僅環境舒服有質感，連使用的餐具碗盤也都好精緻。更棒的是，菁豔景觀餐廳也是親子友善空間，有尿布台、兒童餐椅和餐具，很加分。

▲菁豔景觀餐廳的中式料理很出名，出餐速度很快。

菜色分享

極品東坡肉（小） 580元

推薦大家必點這道極品東坡肉，能搭配刈包和香菜一起品嚐，也可以直接吃東坡肉，肉質軟嫩夠味，重點是入口即化，也超級下飯。

▲夾在刈包裡一起品嚐，多層次口感讓人驚艷，一定要品嚐看看！

砂鍋上海菜飯 260元

本來點這道，是想說清淡一點寶寶也能吃，沒想到味道出乎意料，超級香！米飯粒粒分明，清爽時蔬滋味讓人印象深刻，看起來很清淡的炒飯，我吃了兩碗！

茄子塔香煲 280元

菁豔豆腐 300元

▲另外茄子塔香煲和菁豔豆腐也都好吃，兩道也都很下飯，醬汁也都很入味，多了這兩道菜，感覺可以再來兩碗飯。

劍蝦仁炒蛋 360元

蝦仁蛋料理份量也很大，我覺得有四人份了，真的很飽滿。蝦子新鮮好吃，蛋也炒得超香，寶寶也很喜歡，當天吃了不少。

心得

老實說點多了，每道菜份量都不少，建議兩個人可以考慮雙人套餐。但真的好好吃，每一道都很有特色，吃得很滿足！午後的陽明山很涼爽，微風吹來超舒服，美食下肚後，還能有美景相伴真的好享受。

菁豔景觀餐廳

地址：台北市士林區菁山路101巷71弄16號

營業時間：11：00－20：30

電話：02－28625116

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