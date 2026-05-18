TTE旅展將開跑　暑假遊沖繩4日21999元起、六福莊第5至6人免費住

▲沖繩國際通街景。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

上半年最大旅展「台北國際觀光博覽會（TTE）」將於5月22日至25日在台北世貿一館登場，旅行社、飯店業者同步祭出暑假優惠。五福旅遊主打日本、東南亞及長程線「抗漲一口價」行程，沖繩4日最低21,999元起；六福旅遊集團則推出住宿、餐券與樂園票券優惠，最低下殺27折。

▲「北海道花花世界5日」第2人折5,000元，含暢遊富田農場花海與搭乘黑岳纜車。（圖／五福旅遊提供，下同）



五福旅遊此次產品涵蓋亞洲、歐洲、美洲、郵輪與自由行等多元路線，其中日本團最受矚目，沖繩4日21,999元起，可走訪美麗海水族館、波上宮等景點；「北海道花花世界5日」第2人折5,000元，含暢遊富田農場花海與搭乘黑岳纜車。親子客喜愛的「京阪神關西影城5日」26,999元起，第2人再折4,000元，含日本環球影城、伏見稻荷與奈良公園等行程。

▲五福旅遊推出泰國6日16,900元起，入住五星飯店並安排龍蝦海鮮吃到飽。



東南亞部分，五福旅遊推出泰國6日16,900元起，入住五星飯店並安排龍蝦海鮮吃到飽；富國島6日則為29,900元起，可搭乘世界最長跨海纜車、暢玩珍珠樂園。另有宿霧5日17,900元起，結合跳島浮潛與SPA療程。

長程旅遊方面，業者同步搶攻秋冬市場，包括不丹策秋節8日，第2人最高折16,000元，以及阿拉斯加極光10日，第2人折5,000元，安排搭乘極光列車前往費爾班克斯。

▲阿拉斯加極光10日第2人折5,000元，安排搭乘極光列車前往費爾班克斯。



除了出國團體行程，六福旅遊集團也推出線上旅展優惠，即日起至27日開賣。旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村與六福居公寓式酒店皆推出折扣方案，六福村首次推出水樂園門票44折。

▲六福旅遊集團線上旅展開賣。（圖／六福旅遊集團提供，下同）



其中，關西六福莊主打「4人兩天一夜動物冒險假期」9,888元，可入住肯亞藍天客房，並包含早餐、六福村兩日手環及動物體驗；若暑假入住，還可同步暢玩水樂園。六福莊更推出加碼回饋，凡於11月底前入住，再享第5、6人免費入住（不含專案內容），以超值預算享受深度生態慢活之旅。

▲六福村雙人票特價1,340元，就能一票暢玩六福村四大主題遊樂園、全台私人最大野生動物園等。



迎接暑假旺季，六福村雙人票特價1,340元，平均每人670元，就能一票暢玩六福村四大主題遊樂園、全台私人最大野生動物園，還適用全台最驚悚的「萬聖節墓碑鎮」。

餐飲部分，台北六福萬怡酒店推出「粵亮廣式料理」港點套餐券999元，以及「敘日全日餐廳」下午茶餐券平均每張850元。人氣招牌「神仙乾坤燒鵝四吃券」4,099元，適合4至6人共享。

▲台北六福萬怡酒店推出住宿加價200元，即可獲得6,000點萬豪旅享家點數專案。



此外，瞄準追星與演唱會商機，台北六福萬怡酒店也推出住宿加價200元，即可獲得6,000點萬豪旅享家點數專案，搭配鄰近台北大巨蛋與北流的交通優勢，搶攻暑假住房市場。