三重在地客才懂吃！厚皮小籠飄香超過半世紀　每顆手工現包現蒸

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟
這家開了50年的「二重國小小籠包」位在頂崁街的路邊，說到三重小籠包推薦，在地人一定都會提到這家。主打銅板美食小籠包，一籠10顆只要80元，單顆8元價格親民。許多三重在地居民從小吃到大，是名副其實的老字號小籠包。
位置
靠近二重國小、鄰近河堤一帶，搭公車至附近站牌後步行即可抵達，騎機車前來最方便，開車建議停在周邊路邊停車格，再步行過來。
路邊攤小吃
▲沒有內用座位，全部都是外帶，簡單的小攤車蒸籠以及工作台，在地默默經營50年。
▲在用餐時段，常常會有附近居民排隊購買，很多都是熟客，雖然不是觀光型名店，但在三重二重地區人氣相當穩定。
麵皮都是現場手工製作，從揉麵開始就是自家處理，不是工廠批發成品，內餡採用豬肉肥瘦比例適中，小籠包都是現包現蒸，新鮮度看得見。
菜單
▲只賣一樣商品，就是小籠包，一籠10顆80元，單顆8元。以現在物價來說，算是相當實在的三重銅板美食。
心得
這次我直接點了一籠，10顆圓滾滾的小籠包白白胖胖，相當討喜，咬下去可以感受到麵皮偏厚，口感鬆軟。味道很像傳統中式早餐店蒸籠裡的小籠包風格，內餡香氣熟悉，對我來說有點像小肉包，這家不是薄皮爆汁那種路線。
二重國小小籠包
地址：新北市三重區二重里頂崁街157號
營業時間：12：00－18：00（周六、日休息）
DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁
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