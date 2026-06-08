芭達雅CP值海景飯店！距離市區僅10分鐘車程　一晚台幣2400起　

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

這次泰國自由行我們特地安排了芭達雅3天2夜的行程，兩個晚上都住在芭達雅的「Cross Pattaya Pratamnak」，覺得地理位置很好，符合渡假人的需求。之前住過Cross位於曼谷的Lumen Bangkok Udomsuk Station和Cross Vibe Bangkok Sukhumvit，還有清邁的Cross Vibe Chiang Mai Decem印象都很好。沒想到這次芭達雅的Cross Pattaya Pratamnak更是讓我喜愛，是渡假村式酒店，擁有露天游泳池和兒童遊戲室，附近網美海景餐廳林立，很適合放空渡假。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

位於芭達雅帕塔納克海灘邊，從市中心過來只要10分鐘車程。雖然芭達雅最有名的海灘是芭達雅海灘和中天海灘，不過最多海景餐廳的就是帕塔納克海灘！像是最知名的The Oxygen Beachfront Oasis、The Sky Gallery和3 Mermaids都是走路5分鐘就可以到的距離。飯店正對面的The Lunar Beach House和Kliff Beach也是很值得推薦的海景餐廳。

曼谷到芭達雅交通方式

從曼谷到芭達雅有很多交通方式，如果不嫌麻煩的話可以搭車，不過那個還要去市區或是機場搭車。我們曾經一度考慮要租車自駕，後來想到芭達雅的Grab和Bolt都很便宜，而且搭乘雙條車也方便，後來決定還是直接叫接送包車。包車大概1200～1500元左右，四個人均分下來其實比較划算，而且可以直接到飯店接送，方便許多。

▲曼谷到芭達雅路程大概是2個小時左右，車上瞇一下就到了。

環境

大廳看出去就是露天游泳池，行李還沒放下就忍不住想要拍照了。光是看到這片景就覺得渡假感十足，芭達雅真的是百玩不膩的地方！

▲都說泰國只有熱、很熱和非常熱，我們Check-in的當時馬上有服務人員端冰茶過來，透心涼！

房間

▲我的房間在5樓，是雙人房，不到很大，不過我覺得很簡單溫馨又有渡假感。

▲一進門左手邊就是開放式衣櫃，有浴袍、衣架、外出揹包和拖鞋。

▲這個外出揹包很方便，要去海邊游泳也可以帶著走。

▲吧台旁邊的酒水和零食餅乾是要收費的，但是水是免費的。

▲冰箱的飲料也是要收費的，如果不想多花錢的話，附近的7-11大概走路7分鐘的距離，散散步也不錯。

▲浴室是乾溼分離的，沒有浴缸，不過備品都滿好用的。

▲床邊居然還準備了眼罩和耳塞，床和桌子旁邊也都備有各種插頭！

▲▼可愛的迎賓水果和甜點，看了心都暖起來了！

▲走出房間就是陽台，從陽台往下望就是露天游泳池，太療癒了！

設備

▲我們放好行李之後就出來拍照了，正中午比較少人游泳，不過下午的時候還滿多的，尤其不怕曬的歐美人。

▲另外飯店也有簡單的遊樂室，可以打桌球和撞球，另外一邊則是兒童遊戲室。

接駁車

▲還有一點很貼心的是，他們有到餐廳的接駁車，可以跟櫃台預約。



早餐

▲早上吃飯的地點就在一樓旁邊的餐廳，我們兩天都下來的比較晚，所以用餐的人不多。

▲先看看自助吧的東西，我覺得食材不多，不過基本上想吃的都有。

▲另外也可以單點，菜色就以西式和泰式為主，質感會比自助吧的好一點。

周圍環境

最近的7-11大概是走路7分鐘的距離，原本覺得好像有點遠，但其實吃完飯後散散步很快就到了，我們連續兩個晚上都有來。

7-11附近很多按摩店，我們選了這間看起來比較乾淨和新穎的Ninicha Massage，後來發現它的價格比大街上的還要便宜一點。

心得

這次在Cross Pattaya Pratamnak住了兩個晚上，覺得各方面都很不錯，地點很好而且房間也很乾淨，服務也很好。而且剛好我們想去的餐廳都在飯店對面那條路而已，都是走路5分鐘就可以抵達的距離，想踩點海景餐廳不用再花計程車費。

如果不想要住在車水馬龍的鬧區，我真的很推薦Cross Pattaya Pratamnak，一個晚上只要2,500～3,500泰銖（約台幣2,418～3,385元），CP值很高。住在這裡不用刻意安排行程，想去市區叫個Grab或是Bolt，只要10幾分鐘車程！

Cross Pattaya Pratamnak 芭達雅寰庭帕塔納克酒店

地址：286, WV95+F76, 4 M.12 Kasetsin, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►台中傳承三代老味道！500甜指南推薦「冷凍芋攤」開到凌晨

►台中「比手臂粗壯」巨無霸潤餅！只賣100元一份抵兩餐

►Google評分僅2星依舊排滿人潮！白沙屯老字號滷味攤