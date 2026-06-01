台中快炒店竟藏飛車軌道！還能免費玩撈魚、享受零遮蔽夜景

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「那兩蚵烤鮮蚵」是台中景觀餐廳中非常受歡迎的一家，老闆相當用心經營，把夜景餐廳升級變成海線「兒童樂園」景觀餐廳了！除了原本就有的親子撈魚、兒童遊戲機以外，還直接打造了整座「坑爹飛車軌道」免費讓大家遊玩。大人來吃飯聊天，小朋友也能玩得開心，而且假日還有邀請歌手現場點歌駐唱，整家景觀餐廳真的是超級熱鬧。

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店面位置＆環境

開在台中台灣大道往沙鹿方向，這段路可以說是台中夜景餐廳一條街，各種夜景快炒、燒烤、咖啡應有盡有。開業多年的那兩蚵烤鮮蚵，也可以說是這裡的老字號夜景餐廳，雖然整排夜景餐廳我沒有每家都去過，但以那兩蚵烤鮮蚵的景觀視野來說我覺得算蠻不錯的，整個視野開闊、沒有遮擋，停車位也很多很方便。只是座位區是開放式空間，夏天會比較熱一點。

▲入夜點亮燈光後比較漂亮，座位區有分室內與室外，幾乎每到假日都是人山人海全滿的盛況，好像在辦桌一樣熱鬧！



兒童遊戲設施

除了欣賞海線城市夜景跟吃快炒美食以外，兒童遊戲設施是吸引親子族群的另一個賣點，根本快變成迷你兒童樂園！其中最誇張的就是在餐廳外面廣場設置了一座「坑爹飛車軌道」，是要由大人藉由騎腳踏車動力來驅動滑軌飛車的遊戲，爸媽可以運動、小朋友能歡樂，非常受到親子客群歡迎，還能襯著背後的海線夜景，幾乎每個來的小朋友都會吵著要搭上一兩次刺激一下！

▲還有室內的「兒童撈魚區」，好像來到夜市一樣，不用花錢就能盡情撈魚撈到飽，每個小朋友看到都很興奮。

最後是旁邊的「兒童搖搖馬機台」，平常在診所或賣場看得到的投幣兒童搖搖馬機台，更是頗受好評的父母救星，有很神奇的魔力，小朋友坐上去就不哭不鬧了。

歌手駐唱表演

假日還會邀請歌手來現場駐唱表演，襯著背後的夜景相當浪漫愜意，除了歌手本身演唱的歌曲以外，也有開放現場點歌，互動的氣氛相當不錯。

菜單價格

菜色超級多，100多道快炒、炸物、鍋類、煲湯看到眼花撩亂，價格最便宜100元起，幾乎想得到的快炒菜色這邊都有，也有多人共享的牛肉爐、牛雜爐、螃蟹海鮮鍋，古早味的魷魚螺肉蒜湯、胡椒豬肚雞鍋等等。甚至連泰國蝦料理也都點得到，真的是對於聚餐來說，能滿足每個人的不同需求。

菜色分享

烤飛魚卵香腸 180元

香腸切成剛剛好的厚度跟大小，烤得油香香的，口感很不錯，肥瘦比例很剛好，還直接附上蒜丁跟洋蔥，搭起來更夠味還蠻喜歡的，但如果還有約會或後續行程就不建議點這道。

酥炸鵝肉 400元

是炸過的鵝肉切片，有點像是鹹酥鴨的料理，佐搭各種蒜酥、洋蔥、蔥花跟乾辣椒，吃的是香氣，炸過的鵝肉比較有嚼勁些，但也有幾塊口感比較嫩，鹹香味足，是下酒的好菜色，不過以這個價格來說份量稍微少了些。

海產粥 400元

看菜名我以為是一碗，想不到是來一鍋！大尾鮮蝦就6隻，還有肥美鮮蚵、魷魚跟蛤蠣，整個海鮮用料相當實在，但與其說是粥，其實更像是南部的飯湯，口味鮮香、飯量十足，這鍋400元算是划算。

白胡椒豬肚雞湯 800元

很傳統台味的雞湯，隨便一大勺舀起來都是滿滿雞肉跟豬肚，雞肉軟嫩好吃、豬肚脆Q大塊，湯頭的白胡椒味相當濃厚醇香，很推薦可以點。

川燙澎湖中卷 480元

▲份量足、切片方便好吃，中卷吃得到新鮮與鮮甜，搭配芥末醬油或吃原味都很不錯，蠻喜歡這道的。

清蒸蒜頭白蝦 320元

▲好像有點醉蝦的感覺，蒜頭下得夠，白蝦也大隻新鮮肉質好吃，很推薦開胃來一盤，也是很適合夏天點來吃。

牛三寶 300元

滷牛肚、牛筋跟牛腱肉，滷得相當入味又下飯，特別喜歡牛肚微微脆口又有滷香，牛腱肉片切較厚，軟嫩好吃。就是牛筋可能要再滷久一點，不夠爛，有點太有嚼勁，整盤份量真的蠻多的。

沙茶蟹腳 300元

這道沙茶炒得相當夠味，有沙茶香也有微辣度，重口味吃起來很爽！蟹腳用的是三點蟹，蟹肉不算太少，就是剝殼比較煩人，但口味我蠻喜歡的。

番茄炒蛤仔 240元

只覺得是好妙的組合，番茄可以組合炒蛋，卻沒想到還可以組合炒蛤仔，想不到吃起來竟然沒太重的番茄酸味，蛤蠣的鮮味還是比較多，而且蛤蠣蠻大顆肉質也很飽滿。

麻油牛肉 260元

這道定價算是不貴，因為我覺得肉蠻多的。爆香麻油薑片，牛肉切片加進高麗菜去炒過，麻油味相當夠，香醇濃郁，高麗菜煮得夠軟，牛肉跟高麗菜都吸滿麻油醬汁好好吃，有白飯的話可以淋點醬汁也很好吃。

心得

來那兩蚵烤鮮蚵用餐好多年，從開始進化到現在的規模，完全能看得出老闆對這家店跟料理的用心。所以講到台中海線夜景餐廳，永遠都少不了提及那兩蚵烤鮮蚵，如果假日也想找地方吃飯聊天，甚至放風小朋友，真的可以來那兩蚵烤鮮蚵試試，只是假日務必要先訂位！

那兩蚵烤鮮蚵

地址：台中市龍井區新庄里台灣大道六段259號

電話：0934－253183

營業時間：18：00－02：00（周一公休）

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