影／紐西蘭航空787-9新機開箱　商務、豪經艙舒服躺到奧克蘭

▲紐西蘭航空全新改裝的「波音787-9 V4」商務、豪經艙完整開箱。（影／記者彭懷玉攝）



▲紐西蘭航空。（圖／紐西蘭航空提供）



記者彭懷玉／紐西蘭報導

一睡醒就開玩！紐西蘭航空全新改裝的「波音787-9 V4」夢幻客機，自去年5月首航後話題不斷，目前台灣旅客於10月24日前搭乘台北-奧克蘭航線，都有機會體驗這款最新機型。《ETtoday新聞雲》記者此次實際搭乘豪華商務艙與豪華經濟艙，從座椅舒適度、睡眠體驗到餐點與娛樂系統，一次開箱紐航最新長程飛行體驗。

▲奧克蘭國際機場。（圖／記者彭懷玉攝）



目前「紐西蘭航空」是唯一提供台北直飛奧克蘭的航空公司，每周二、四、五、六固定出發，台北18:35起飛，約10小時後於當地時間早上10:15抵達奧克蘭；回程則於奧克蘭10:40起飛，約11小時後返抵台灣。對於想深度探索紐西蘭的旅客而言，下機後也能順利銜接超過20個紐西蘭國內航點。

▲▼紐西蘭航空新改裝的「波音787-9 V4」豪華商務艙享有更隱私空間。（圖／記者彭懷玉攝）

此次搭乘的波音787-9 V4為紐航最新全面改裝版本，最大亮點之一，就是重新設計的客艙配置與睡眠體驗。豪華商務艙從過去1-1-1魚骨式座位，改為更具隱私感的1-2-1排列，全艙共22席，座椅寬度達137公分，可180度全平躺延伸成200公分長床鋪，即使身高180公分的旅客也能自在伸展。

▲▼豪華商務艙從過去1-1-1魚骨式座位，改為更具隱私感的1-2-1排列。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼商務艙收納空間；整合無線充電托盤、USB-C與萬用插座，長途飛行時能同時替手機、筆電與相機充電。（圖／記者彭懷玉攝）

▲娛樂系統則升級為24吋4K高畫質螢幕，可直接以手機藍牙連線操作。（圖／記者彭懷玉攝）



新座椅在收納細節也明顯升級，手機、耳機、眼鏡與充電線皆有獨立空間，並整合無線充電托盤、USB-C與萬用插座，長途飛行時能同時替手機、筆電與相機充電。娛樂系統則升級為24吋4K高畫質螢幕，可直接以手機藍牙連線操作，取代傳統遙控器，搭配藍牙耳機使用，看電影或聽音樂時更加自在。

▲▼豪華商務艙座椅寬度達137公分，可180度全平躺延伸成200公分長床鋪，或坐或躺都很舒服。（圖／記者彭懷玉攝）

而第1排的「Business Premier Luxe」則進一步升級，除了空間更寬敞，還加入滑動拉門設計，營造近似包廂的隱私感，甚至能雙人對坐用餐，宛如高空中的私人餐廳。

▲第1排的「Business Premier Luxe」加入滑動拉門設計，營造近似包廂的隱私感，甚至能雙人對坐用餐。（圖／記者彭懷玉攝）

餐飲同樣是紐航商務艙的一大特色。機上菜色以紐西蘭當季食材與在地風味為核心，約每3個月更換一次菜單，從前菜、主餐到甜點，享受在地風土滋味。特別推薦機上人氣商品「大蒜麵包」，外層微酥、內裡柔軟，蒜香與奶油香氣濃郁，幾乎成為紐航招牌。

▲▼機上菜色以紐西蘭當季食材與在地風味為核心，從前菜、主餐到甜點毫不馬虎，推薦人氣商品「大蒜麵包」。（圖／記者彭懷玉攝）

酒水部分則提供紐西蘭當地酒莊直送的紅白酒，以及威士忌、伏特加、啤酒與無酒精飲品，皆可無限暢飲，旅客可直接透過螢幕點選。商務艙內另設有自助Minibar，提供零食、紅白酒與無酒精軟性飲料，不需特別按服務鈴，也能依照自己的節奏享用。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲商務艙備品則選用來自紐西蘭大堡島（Great Barrier Island）的毛利草本品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，紐航也將永續理念融入飛行體驗。機上餐盤與容器多採可回收材質，近年持續減少一次性塑膠使用；備品則選用來自紐西蘭大堡島（Great Barrier Island）的毛利草本品牌。入睡前，空服員還會送上帶有儀式感的助眠服務，包括薰衣草精油膏、洋甘菊熱茶與熱毛巾，讓長途飛行多了幾分療癒感。

▲空服員還會送上帶有儀式感的助眠服務，包括薰衣草精油膏、洋甘菊熱茶與熱毛巾。（圖／記者彭懷玉攝）

至於預算較有限、但仍希望兼顧舒適度的旅客，豪華經濟艙則是相當熱門的選擇。新機型豪經艙座椅椅距達104公分，可後傾20公分，並採固定式椅殼設計，即使調整椅背，也不會影響後方乘客。兩側新增隱私側翼、包覆式頭枕與伸展腳踏，搭配羽絨枕與備品包，整體舒適度大幅提升，也因此獲得「2024最佳豪華經濟艙」肯定。

▲▼豪華經濟艙椅距達104公分，可後傾20公分。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，紐航全艙等皆提供免費無限Wi-Fi，可隨時傳LINE或上網查資料；而豪華經濟艙與商務艙旅客，還能使用專屬Premium Lounge與獨立報到櫃檯，大幅縮短排隊時間。

▲▼紐西蘭航空豪華經濟艙備品、下機前的「川味魚排」餐點。（圖／記者彭懷玉攝）

實際搭乘後，若是長途商務出差、希望下機後立即進入工作狀態，商務艙的睡眠品質確實有明顯差異；但若以自費旅行角度來看，豪華經濟艙則更像是在舒適與預算之間取得平衡的高CP值選擇。

▲紐西蘭航空榮獲Condé Nast Traveler2024 「全球最佳航空公司」、被AirlineRatings.com評選為2025年全球最安全航空公司。（圖／記者彭懷玉攝）

目前紐航波音787-9 V4客艙配置包含Business Premier Luxe（第1排共4席）、Business Premier（22席）、豪華經濟艙（33席）、經濟艙（213席）及Economy Skycouch等不同艙等，實際機型與座位配置仍需依訂位系統為準。