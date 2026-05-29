古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！台中向上市場4.9星炸物攤

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撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

說到向上市場美食，中美街這條美食一級戰區絕對是老饕的首選！其中這家CP值極高的「伙夫炸雞中美店」下午三點一開門就香氣四溢，是許多在地人指名的向上市場必吃下午茶、點心、宵夜。主打現點現炸、皮酥肉厚且鎖住滿滿肉汁，重點是價格超級親民，招牌雞翅6隻只要100元，真的是物超所值，CP值爆表！Google評論4.9星，我們吃過也喜歡，推薦給大家。

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位置＆環境

▲位在台中西區熱鬧的中美街靠近向上北路，就在向上市場核心地帶，鮮黃色的招牌非常醒目好找。

▲這邊下午3點就開始營業，一路賣到晚上，我們下午4點多來，已經很多人在排隊等餐。

▲小攤位以外帶為主，也有外送服務。可以加店家LINE好友，先留訊息預約再到現場取餐，節省等候時間。

菜單

攤位前方就有大大的菜單，品項分為「招牌炸雞」跟「點心」兩大類。最便宜的點心只要15元起，炸雞類也很親民，雞翅6隻100元真的是CP值爆表！雞排有傳統跟脆皮兩種選擇，價格都在70元內，在現在動輒百元雞排的年代，真的是向上市場周邊的平價首選。

製作過程

等餐的時候看到店員現場裹粉酥炸，有脆皮粉漿及傳統酥粉兩種外皮，這家炸雞沒有預炸的半成品，堅持不回炸，現炸起鍋漂亮的金黃色澤，看起來好誘人。

▲看店員忙碌炸雞，生意非常好。炸好起鍋放到台上很快就會被客人買光，隨時來都能吃到新鮮現炸的美味。

推薦餐點

脆皮雞排70元、傳統雞排65元

他們家的雞排為了鎖住肉汁，一律不能剪、切，這樣才能大口享受爆汁的快感。雞排很大一片，我特地拿10元硬幣比對給大家看，這麼大片價格只要65～70元，真的是佛心價！

喜歡古早味的朋友，強力推薦一定要點他們家的傳統雞排！外皮是店家自己調配的古早味炸粉，炸到金黃酥脆，用手輕輕一撕馬上看到肉汁滿溢，裡面完全不乾柴。

雞肉厚度十足，比10元硬幣還要厚！肉質纖維裡鎖住了滿滿的鮮甜肉汁，口感軟嫩，咬下去真的會噴汁好過癮。雞排有先醃過味道剛剛好，鹹香帶甜非常入味。簡單撒點胡椒鹽就很好吃，喜歡重口味可以再加辣椒粉，越吃越涮嘴。

如果你是喜歡那種「卡嚓、卡嚓」餅乾口感的朋友，點脆皮雞排就對了！溫體雞排先醃漬入味，再裹上特製漿粉後高溫油炸，脆皮不會過硬，香酥脆口。

我特別喜歡他們家脆皮的厚度，不會厚到都在吃粉，而是恰到好處地鎖住肉汁。咬開可以看到裡面的雞肉非常飽滿扎實，口感比起傳統雞排多了一份漿粉的香氣與甜味。這款脆皮雞排即便帶回家吃，酥脆度依然維持得很好，一大份只要70元，比起觀光夜市的連鎖雞排要價百元，這裡真的很超值。

雞翅 6隻100元／3隻60元

6隻100元平均一隻才16元左右，絕對是向上市場必吃的平價美味！現場排隊的客人點最多就是雞翅，幾乎每個人都是6隻起跳在買，一下子就被清空，要等下一輪。

雞翅外皮裹了一層薄脆的粉，炸到金黃誘人。咬開後裡面的肉質非常嫩滑，而且完全不乾柴，鮮甜的肉汁鎖在裡面，鹹香滋味讓人一口接一口，吃完一隻忍不住想接第二隻，建議大家一定買6隻才夠吃！

雞腿 45元

他們家雞腿體格比一般炸雞店還要大隻，現點現炸拿到手看到酥脆的外皮就讓人流口水。雞腿已經有先醃過滋味鹹香回甘，再撒點胡椒鹽整個很夠味，我好愛這種脆皮，卡滋卡滋吃起來好過癮。

輕輕一撕開，裡面的肉質水嫩Q彈，飽滿的肉汁立刻流淌而出，真的超級多汁有爆漿的快感！鹹香中帶著雞肉本身的鮮甜，每一口都能吃到外酥內嫩的雙重口感，這麼大隻又爆汁的雞腿只要45元！

腿排 40元／3個105元

▲腿排就是大雞腿的前半段，一大塊份量十足。新鮮現炸的腿排，金黃的外皮口感非常酥脆，鹹香好吃。

▲撕開外皮馬上看到肉汁滴下來，不喜歡啃骨頭、又想追求比雞胸肉更Q彈口感的朋友，推薦一定要點這個腿排！

無骨雞丁 小55元／大100元

他們家的無骨雞丁不是半成品回炸，大塊溫體雞丁已經醃過本身就很入味，裹上獨家秘方調味的炸粉，新鮮現炸到金黃酥脆，吃起來滋味特別香。看起來很像鹽酥雞，但是比較大塊而且完全無骨更好入口。本身就有鹹甜滋味，越咬越出汁，這口感及香甜肉汁真是好吃讓人驚艷，是我心中的第一名，推薦必點。

心得

在物價飛漲的現在，還能看到雞排65元、雞翅6隻100元這種佛心價格，真的很難得。重點是炸雞攤位乾乾淨淨，這一點很加分！不論是充滿古早味的傳統雞排，還是卡滋脆口的腿排、雞腿，咬下去的瞬間真的會被飽滿肉汁驚艷到，難怪Google評論4.9星，我們吃過也愛上。以後到中美街附近，逛向上市場時，一定要來份向上市場必吃的平價炸雞，記得先掃碼預約再去取餐，才不用現場等候！

伙夫炸雞中美店

地址： 台中市西區中興里中美街224號

營業時間： 15：00－23：00（賣完為止）

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

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