台中杜拜巧克力Q餅單顆要價百元！糯米外皮超Q每人限購4顆

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

最近全台瘋傳的甜點話題，絕對少不了這款話題度最高的「杜拜巧克力Q餅」！這間堪稱網評討論度第一名的「聖保羅烘焙花園」，即便單顆要價百元且每人限購4顆，依然一出爐就造成瘋搶，這款Q餅外層裹滿濃郁可可粉，內餡則是靈魂所在，濃郁的開心果醬結合了酥脆口感，層次豐富到讓人吃過就回不去！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

聖保羅烘焙花園 南屯店 位置

目前在台中共有兩間分店，分別坐落於北屯區與南屯區。這次來到聖保羅烘焙花園南屯店，雖然店內商品琳瑯滿目，但最近最火紅的目標顯然一致，每天12：30開賣時間還沒到，門口就已經出現不少為了搶購杜拜巧克力Q餅而來的排隊人潮！

杜拜巧克力Q餅 100元／顆

杜拜巧克力Q餅魅力真的無法擋，每日新鮮出爐就幾乎秒殺！可以看到展示櫃中空空如也的震撼景象，只剩下寥寥幾顆現貨。

口感分享

這款話題性爆棚的杜拜巧克力Q餅究竟有什麼魅力？從外觀來看，圓潤飽滿的Q餅表面均勻撒上厚厚一層苦甜可可粉，散發出優雅的巧克力香氣。最令人驚艷的是它的內餡層次，輕輕咬開，映入眼簾的是極其濃郁、色澤翠綠的開心果內餡，裡面還混合了杜拜巧克力靈魂元素，特製的脆口內餡，營造出如同傳統杜拜巧克力般的「卡滋卡滋」聲響。

▲外層Q彈皮的糯米香氣與內餡的堅果濃郁感完美平衡，甜而不膩且層次分明，難怪會被譽為近期最強的杜拜巧克力Q餅。

總結

聖保羅烘焙花園這次推出的杜拜巧克力Q餅確實名不虛傳，雖然單顆100元的價格稍高，且有每人限購4顆的限制，但其結合開心果與脆口層次的獨特風味，絕對值得排隊一試。如果你也是熱愛嘗試話題甜點的人，建議在開賣時間12：30準時報到，才不會空手而回！

聖保羅烘焙花園 – 南屯店

地址：台中市南屯區大業里大墩路752號

電話：04－23102338

營業時間：12：30－21：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►紐約頂尖酒店御用麵包坊進駐漢神洲際！擁有35年歷史口味超多元

►飄香台中南區40年老味道！夜貓族必存肉圓攤賣到午夜

►台中豐樂公園旁質感咖啡廳！招牌生乳酪口感細滑輕盈