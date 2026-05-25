胡志明市快速通關實測！單趟不到千元　跳過排隊直接走VIP通道

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

越南旅遊除了要辦理越南簽證之外，出入境的好幫手就是越南快速通關，為了讓整體行程銜接更順暢，我們出發前就先買好快速通關。越南快速通關費用單趟每人不到1000元，就有越南小姐姐帶我們從胡志明市新山一國際機場快速通關，從頭到尾都會跟在旁邊，指引我們過海關。

這趟抵達胡志明市，排隊通關的人居然多達上百人，一般入境至少要等1～2小時以上，還好我們有先買起來！本篇分享越南快速通關，同時幫大家整理最新的胡志明市機場入境規定！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

2026最新 胡志明市新山一國際機場入境新規定

近期準備飛胡志明市的旅客要特別注意！根據越南出入境管理局的最新規定，自2026年4月15日起，所有持外國護照進入胡志明市新山一國際機場的旅客，必須在辦理入境手續前完成個人資料線上申報。

出發前網上申報是最省時的方法，建議在出發前完成。前往官方網站點擊「Create & Submit Pre-arrival Information」填寫驗證碼，選擇你的國家，依序輸入個人詳細資訊，完成申報後會取得專屬的QR Code，入境時需出示此QR Code才能辦理手續。

越南快速通關介紹

目前越南快速通關共有四個城市提供服務，包含胡志明市、河內、峴港跟富國島，如果是逢重要節日前後，前往越南旅遊的人潮會非常多，像我這次是年底前往，接近聖誕節期間，國外旅客非常多，因此入境人潮真的比我想的還多。而越南快速通關就是讓旅客有專人帶領，直接走快速通關櫃台，節省超多等候排隊的時間，對於我們而言，快速入境就可以提早出機場，這樣跑行程更方便，真心覺得CP值很高。

越南快速通關費用

依照機場收費不太相同，單趟收費大約落在850～1000元左右，而這個費用會有專人協助快速完成出入關的程序，第一次來的新手也可以很安心。像是自由行或是商務旅客，時間就是金錢，花點小錢可以提高旅遊效率，這次我是一次購買來回出入境通關，實際體驗覺得超值得！

越南快速通關流程



▲這次我們一下飛機之後，來到過海關的地方，有一區有很多舉牌人員，來到這裡找人就對了。

找到專人報到之後，記得要出示KKday憑證跟機票，可使用英語簡單溝通，核對之後，直接請專人帶我們往人超少的快速通關櫃台去。 看到我右邊滿滿的旅客排隊人潮，當下真的很慶幸我有購買快速通關，不用浪費1～2小時空等，過海關變得輕鬆又便利。

這次我們是出入境快速通關一起購買，前一天就會主動透過WhatsApp聯繫，確認隔天的等待地點。這點讓人非常安心，不用擔心現場找不到人。這次搭乘越南航空，可以先線上做報到，到機場現場只要排隊託運行李即可。提醒大家，快速通關是在自行完成行李託運之後才開始的。

託運完成後，我們按照指示前往EF櫃台尋找服務人員。在那裡，我們遇到了一位非常可愛的越南小姐姐專員。她非常親切，確認資訊後，立馬帶領我們前往VIP通關入口。

直接走VIP專屬通道，整個過程極速又流暢，完全省去了排隊排到懷疑人生的時間。如果你不想在機場排隊地獄裡受苦，這筆VIP快速通關的錢絕對值得花！

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►桃園火烤兩吃「軌道送餐」直送桌邊！789元起海鮮豬牛吃到飽

►大安區「全包廂式」正宗關西風壽喜燒！傳承京都百年老店火候

►「30樓高空牛排館」俯瞰胡志明市燈海！必點45天奶油熟成和牛