ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

TEA TOP「買2送1」學區門市限定　序序茶520推2杯99元

▲▼TEA TOP第一味。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP第一味推出買2送1優惠幫考生加油。（圖／TEA TOP第一味提供）

記者蕭筠／台北報導

5月正值各大校園考試季尾聲，手搖飲「TEA TOP第一味」推出「考試季結束同樂會」活動，5月18日起限時1周「指定飲品買2送1」，6大學區門市限定。另外，「序序茶」520限定優惠，包括買1送1、2杯99元。

TEA TOP於你訂線上平台祭出「買2送1」優惠，5月18日至24日購買「玉見金榜」2杯即送「日月潭紅茶」1杯，優惠僅適用於逢甲、西屯、工學、東海、北平、竹山、斗南、萬隆等6大學區門市。「玉見金榜」選用金萱茶為基底搭配厚奶蓋，頂端再撒上玉米粒。

▲▼序序茶。（圖／序序茶提供）

▲序序茶推出520優惠。（圖／序序茶提供）

序序茶搶攻520告白日商機，19日於官方LINE帳號發送「沐光紅玉紅買1送1」優惠券，限量100張，使用期限為21日至24日；門市20日當天再推「王那堤／后那堤1+1特價99元」組合優惠。

▲▼CoCo 。（圖／CoCo提供 ）

▲CoCo今日可享3大飲品特價39元起 。（圖／CoCo提供）

CoCo門市、線上都可訂今日可享「西西里手搗檸檬美式優惠價39元（原價80元）」、「葡萄柚果粒茶優惠價39元（原價70元）」及「百香雙響炮優惠價45元（原價70元）」，部分門市無販售咖啡品項。

另外，迷客夏19日前也有限時「免費加料」，購買「果然荔夏」系列飲品，包括荔荔茉莉、荔多鮮奶果昔，即可免費加荔荔椰果1份，各門市售完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 TEA TOP第一味 序序茶 CoCo 迷客夏

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【太嗨了吧】網友一早衝擎天崗「朝聖野戰桌」　發現「證物」興奮狂跳XD

推薦閱讀

120元爽嗑豬排鐵板麵＋紅茶濃湯喝到飽

120元爽嗑豬排鐵板麵＋紅茶濃湯喝到飽

中壢夜市在地35年悶烤玉米攤！

中壢夜市在地35年悶烤玉米攤！

TEA TOP「買2送1」學區門市限定　序序茶520推2杯99元

TEA TOP「買2送1」學區門市限定　序序茶520推2杯99元

可不可新品「生茶白玉冰淇淋」5/19上市　2份特價99元

可不可新品「生茶白玉冰淇淋」5/19上市　2份特價99元

全聯蘿蔔29元、大全聯「蘋果1元」　愛買上百商品買1送1

全聯蘿蔔29元、大全聯「蘋果1元」　愛買上百商品買1送1

飯店推「美樂蒂、雙星仙子」主題房！7大互動空間免費玩

飯店推「美樂蒂、雙星仙子」主題房！7大互動空間免費玩

北海岸公路旅行必停「海景露台咖啡廳」

北海岸公路旅行必停「海景露台咖啡廳」

開丼x《進擊的巨人》聯名5/22登場

開丼x《進擊的巨人》聯名5/22登場

東京：麻疹接觸者5/18「免費接種疫苗」

東京：麻疹接觸者5/18「免費接種疫苗」

基隆－石垣島渡輪今開賣單程未稅2000起

基隆－石垣島渡輪今開賣單程未稅2000起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

飯店推「美樂蒂、雙星仙子」主題房！7大互動空間免費玩

CoCo限時兩天「3款飲品39元起」　新品紅柚雙響炮買1送1

北海岸公路旅行必停「海景露台咖啡廳」

漢來美食全新品牌「常粵」明開幕

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

土耳其女婿重現家鄉味！深藏迪化街古建築

肉次方平日下午爽吃3小時回歸

台北老房子新景點「光在錦町」今開幕

住台東日式老屋青旅5晚2000元起

亞尼克「三顆布丁生乳捲」部分門市完售　業者：可電話預訂

熱門行程

最新新聞更多

120元爽嗑豬排鐵板麵＋紅茶濃湯喝到飽

中壢夜市在地35年悶烤玉米攤！

TEA TOP「買2送1」學區門市限定　序序茶520推2杯99元

可不可新品「生茶白玉冰淇淋」5/19上市　2份特價99元

全聯蘿蔔29元、大全聯「蘋果1元」　愛買上百商品買1送1

飯店推「美樂蒂、雙星仙子」主題房！7大互動空間免費玩

北海岸公路旅行必停「海景露台咖啡廳」

開丼x《進擊的巨人》聯名5/22登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366