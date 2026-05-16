TEA TOP「買2送1」學區門市限定　序序茶520推2杯99元

▲TEA TOP第一味推出買2送1優惠幫考生加油。（圖／TEA TOP第一味提供）

記者蕭筠／台北報導

5月正值各大校園考試季尾聲，手搖飲「TEA TOP第一味」推出「考試季結束同樂會」活動，5月18日起限時1周「指定飲品買2送1」，6大學區門市限定。另外，「序序茶」520限定優惠，包括買1送1、2杯99元。

TEA TOP於你訂線上平台祭出「買2送1」優惠，5月18日至24日購買「玉見金榜」2杯即送「日月潭紅茶」1杯，優惠僅適用於逢甲、西屯、工學、東海、北平、竹山、斗南、萬隆等6大學區門市。「玉見金榜」選用金萱茶為基底搭配厚奶蓋，頂端再撒上玉米粒。

▲序序茶推出520優惠。（圖／序序茶提供）

序序茶搶攻520告白日商機，19日於官方LINE帳號發送「沐光紅玉紅買1送1」優惠券，限量100張，使用期限為21日至24日；門市20日當天再推「王那堤／后那堤1+1特價99元」組合優惠。

▲CoCo今日可享3大飲品特價39元起 。（圖／CoCo提供）

CoCo門市、線上都可訂今日可享「西西里手搗檸檬美式優惠價39元（原價80元）」、「葡萄柚果粒茶優惠價39元（原價70元）」及「百香雙響炮優惠價45元（原價70元）」，部分門市無販售咖啡品項。

另外，迷客夏19日前也有限時「免費加料」，購買「果然荔夏」系列飲品，包括荔荔茉莉、荔多鮮奶果昔，即可免費加荔荔椰果1份，各門市售完為止。