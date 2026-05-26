福岡冠軍咖啡隱身台北東區巷弄！手沖190元起先聞香再選豆

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

日本福岡冠軍咖啡回來了！當年在台中高空景觀咖啡廳成為話題，現在再次回到台北開店，新店選址在台北東區。「REC COFFEE Taiwan 台北敦化店」鄰近捷運忠孝敦化站，街邊轉角位置有大片玻璃落地窗，可以內用，但只有幾個位置，比較像是以外帶店為主。

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交通＆外觀

在已歇業、蓋新大樓的敦南誠品旁巷弄，「BRUN不然安和店」對面，非常好找，可搭乘台北捷運到忠孝敦化站下車，步行5分鐘。

大片玻璃落地窗，店內環境一覽無遺，門口有幾盆綠色植栽，純白與金屬材質門面閃閃發亮，日系木質調氛圍，讓人想一探究竟。

▲戶外擺放兩張桌椅，可以坐在這裡享受街頭風景。

來自日本福岡博多冠軍咖啡

從行動咖啡車起家，主打自家烘焙精品咖啡專門店，以「原料 × 技術 × 服務」為核心，把只有REC才能呈現的精品咖啡帶給大家。獲得JBC 2014 & 2015 冠軍、WBC 2016 亞軍、JBC 2025 季軍。

▲招牌刻意設計指標，台北、福岡、東京等，表示這些城市都有福岡冠軍咖啡廳的進駐。

內部空間

空間不大，提供五張雙人座位，想要有座位的話可能要一開門就來，或是等候位。這裡沒有廁所，想上廁所可以去捷運站使用；也沒有插座與Wi-Fi，不是很方便，所以比較像是以咖啡外帶店為主。

▲大片窗景採光明亮，沒有壓迫感。

自家烘焙咖啡豆選物區

▲角落可見陳列自家烘焙咖啡豆，每款都可聞香，有詳細說明，有多款日本與台灣限定咖啡豆風味，喜歡可購買。

開放式咖啡吧台

▲開放式櫃台，一邊點餐結帳，一邊是咖啡師的舞台。

▲冰櫃提供限量戚風蛋糕與可麗露，之前的法式甜點，目前都沒有提供，有點可惜。

▲飛鷹咖啡機。

菜單

每款價格不同，從190元～280元都有，手沖咖啡價格偏高，有多款咖啡豆配方風味可選，建議可以先聞香，再選自己喜愛的咖啡風味。

餐點分享

冰手沖咖啡台北配方 250元（衣索比亞、宏都拉斯）

走花果香基調，花香明顯，以花香、櫻桃、蜜柑為主，帶有核果與莓果的酸感，伴隨橘子的甜感，有溫潤果實香氣。這杯好喝有水準，價格偏高。

▲一張小卡介紹，感受用心與專業度。

奶油吐司 100元

▲上頭有一小塊鹹奶油，奶油香、吐司酥脆可口，熱騰騰上桌，咬下一口好滿足。

蜜桃戚風蛋糕 230元

▲日式戚風蛋糕作法，層層堆疊出軟綿戚風蛋糕體，搭配鮮奶油，夾入水果蜜桃，甜香果肉清甜不奶膩，好吃。

REC COFFEE Taiwan 台北敦化店

地址：台北市大安區建倫里忠孝東路四段146巷23號

營業時間：09：30－18：00（周一公休）

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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